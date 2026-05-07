U.17 Thái Lan làm gì sau khi Việt Nam và Indonesia đều thắng trận ra quân giải châu Á?

U.17 Việt Nam và Indonesia giữ vững ngọn cờ bóng đá Đông Nam Á

U.17 Thái Lan cùng U.17 Việt Nam và Indonesia là 3 đội được hy vọng nhất của khu vực Đông Nam Á sẽ tạo tiếng vang tại giải U.17 châu Á. Qua đó, cũng sẽ có cơ hội giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ngay lượt trận ra quân, U.17 Thái Lan khởi đầu bằng một thất bại trước đối thủ vừa tầm là Tajikistan với tỷ số 0-2. Cùng bảng A này, U.17 Myanmar cũng thua đậm đội chủ nhà Ả Rập Xê Út tỷ số 0-4.

U.17 Thái Lan (phải) nhận cú sốc ngày ra quân U.17 châu Á

Chỉ có U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia giành được chiến thắng, lần lượt ở bảng C trước U.17 Yemen với tỷ số 1-0, và bảng B trước U.17 Trung Quốc cùng tỷ số 1-0.

U.17 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng C nhờ đối thủ cạnh tranh là U.17 Hàn Quốc ra quân bị đối thủ UAE thủ hòa 1-1 cùng ngày 7.5. Trong khi U.17 Indonesia xếp thứ hai bảng B, sau U.17 Nhật Bản vì kém hiệu số (có cùng 3 điểm).

Khởi đầu hoàn hảo này giúp U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia mở toang cánh cửa đi tiếp vào tứ kết U.17 châu Á và giành vé dự World Cup, nếu cùng thắng tiếp trận kế tiếp ở vòng bảng. Trong đó, U.17 Indonesia gặp U.17 Qatar lúc 23 giờ 30 ngày 9.5, còn U.17 Việt Nam đối đầu với U.17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 10.5.

U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia giữ vững ngọn cờ bóng đá Đông Nam Á ở giải U.17 châu Á

U.17 Thái Lan hứa sẽ gây sốc cho đội chủ nhà

Trong khi đó, U.17 Thái Lan sau trận ra quân phải nhận cú sốc, đã đóng cửa tập luyện và đẩy nhanh quá trình phục hồi thể lực, để chuẩn bị hướng tới trận đấu sống còn với đội chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út (lúc 0 giờ ngày 10.5), theo Siamsport.

Cũng theo Siamsport: "U.17 Thái Lan bắt buộc phải giành chiến thắng trước đội chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út mới tìm lại hy vọng tranh vé đi tiếp. Một kết quả hòa hoặc tiếp tục thua trận, và đối thủ còn lại là Tajikistan nếu thắng tiếp U.17 Myanmar (lúc 0 giờ 30 ngày 10.5), coi như mọi thứ cũng sẽ kết thúc với thầy trò HLV Marco Gokel".

Theo tiền vệ Sutthipong Ekabua: "U.17 Thái Lan sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và hy vọng sẽ tìm được kết quả tích cực". Cầu thủ này cũng tiết lộ: "Toàn đội U.17 Thái Lan trải qua trận thua ngày ra quân rất thất vọng. Nhưng trận đấu đầu tiên luôn khó khăn, vì vậy chúng tôi phải cố gắng thích nghi càng nhanh càng tốt. Mọi người đều quyết tâm cống hiến hết mình trong mỗi trận đấu, không bỏ cuộc và sẵn sàng chiến đấu để giành ba điểm ở trận tiếp theo với Ả Rập Xê Út".

"Chúng tôi cần cố gắng cải thiện sự tập trung, đặc biệt là ở đầu và cuối trận đấu, đó là điều chúng tôi cần tập trung hơn. Cuối cùng, tôi muốn kêu gọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan tiếp tục ủng hộ đội tuyển U.17 Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và không muốn làm bất kỳ ai thất vọng nữa", Sutthipong Ekabua nhấn mạnh thêm, theo Siamsport.