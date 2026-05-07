U.17 Việt Nam thắng nghẹt thở U.17 Yemen nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cuối trận
U.17 Việt Nam thắng nghẹt thở U.17 Yemen nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cuối trận

Quỳnh Phương
07/05/2026 06:56 GMT+7

U.17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U.17 Yemen nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng quý giá của Đậu Quang Hưng ở cuối trận.

Rạng sáng 7.5 (theo giờ Việt Nam), ở trận ra quân U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam nhập cuộc không thật sự thuận lợi khi U.17 Yemen là đội chơi chủ động hơn trong những phút đầu trận. Đại diện Tây Á kiểm soát bóng tốt và liên tục tổ chức các tình huống gây sức ép về phía khung thành U.17 Việt Nam.

Ngay phút thứ 10, U.17 Yemen đã tạo ra cơ hội nguy hiểm với cú dứt điểm buộc thủ môn U.17 Việt Nam phải trổ tài cứu thua. Sức ép từ đối thủ khiến các học trò của HLV Roland gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Tuy nhiên, U.17 Việt Nam dần lấy lại thế trận sau quãng thời gian đầu bị ép sân. Đội chủ nhà bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức được những pha phối hợp đáng chú ý ở khu vực trung lộ. Phút 11, Đại Nhân có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu diễn ra với tốc độ không quá cao nhưng vẫn xuất hiện nhiều pha tranh chấp quyết liệt. U.17 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn song chưa thể tạo ra khác biệt rõ rệt trước cách chơi lùi sâu của đối thủ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả 2 đội đều chủ động đẩy cao đội hình. U.17 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.

Phút 61, đội bóng của HLV Roland tạo ra tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận. Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành Yemen, các chân sút U.17 Việt Nam liên tiếp dứt điểm nhưng vẫn không thể tận dụng thành công.

Dù gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi đầy kiên cường của U.17 Yemen, U.17 Việt Nam vẫn duy trì sức ép trong phần lớn thời gian hiệp 2. Những pha lên bóng ở hai biên cùng các tình huống phối hợp nhanh được các học trò HLV Roland nhà triển khai liên tục nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Sau nhiều nỗ lực, U.17 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn thắng quý giá ở phút 77. Từ đường chuyền của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đậu Quang Hưng khống chế bước một gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác, đưa U.17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua buộc U.17 Yemen phải đẩy cao đội hình trong những phút cuối trận. Đại diện Tây Á liên tục tổ chức các tình huống tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, tạo ra sức ép không nhỏ lên phần sân U.17 Việt Nam.

Dẫu vậy, hàng phòng ngự U.17 Việt Nam đã chơi tập trung trong quãng thời gian còn lại để bảo toàn thành quả. Sau 6 phút bù giờ đầy căng thẳng, đội bóng của HLV Roland khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U.17 Yemen.

