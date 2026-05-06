Sau 2 lượt trận, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng đấu với 1 điểm. Theo thể thức giải, 6 đội đứng đầu các bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, trận gặp Myanmar được xem là cơ hội quyết định để thầy trò HLV Okiyama Masahiko nuôi hy vọng đi tiếp.

Trước trận đấu quan trọng này, ban huấn luyện yêu cầu toàn đội tập trung tối đa cho quá trình hồi phục thể lực, duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất sau 2 trận đấu liên tiếp với cường độ cao.

Chia sẻ trước trận, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Ánh đánh giá U.17 nữ Myanmar là đối thủ có nhiều điểm mạnh về thể hình và lối chơi.

U.17 nữ Việt Nam quyết đấu Myanmar, nuôi hy vọng vào tứ kết giải châu Á

Minh Ánh cho biết đội đang duy trì sự tập trung cao độ và không được phép chủ quan trước trận đấu quyết định.

Tiền đạo trẻ của U.17 nữ Việt Nam cũng thừa nhận đây là lần đầu tiên cô tham dự một VCK châu Á nên vẫn còn khoảng cách về thể hình và kinh nghiệm so với nhiều đối thủ trong khu vực.

Dù vậy, Minh Ánh khẳng định mục tiêu lớn nhất của cô là ghi bàn và góp phần giúp đội tuyển giành chiến thắng để tiếp tục hành trình tại giải đấu.

Trong khi đó, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò sau trận đấu với U.17 nữ Trung Quốc.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng các cầu thủ đã chơi nỗ lực, giữ được sự đoàn kết và thực hiện tốt ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận U.17 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ có ưu thế về thể hình, tốc độ cũng như sức mạnh trong các pha bóng cố định.

Theo HLV Okiyama Masahiko, khả năng chuyển đổi trạng thái và phản công của đội vẫn cần tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

Hướng đến trận đấu với U.17 nữ Myanmar, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết ban huấn luyện sẽ ưu tiên hồi phục cho các cầu thủ thi đấu nhiều trong thời gian qua, đồng thời tạo điều kiện để những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất.

Hiện tại, U.17 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết và toàn đội đang hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi ở lượt trận cuối vòng bảng.