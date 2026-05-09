Muốn Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid hả, phải thỏa mãn 2 điều kiện cực khó: Đó là…

Real Madrid đang bước vào giai đoạn biến động lớn khi tương lai băng ghế huấn luyện tại sân Bernabeu gần như chắc chắn sẽ thay đổi sau mùa giải năm nay.

Theo Marca và Sky Sports, Jose Mourinho hiện là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng Real Madrid trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ trắng tay và nội bộ phòng thay đồ liên tục xuất hiện bất ổn.

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là chỉ chờ đội bóng chính thức hết cơ hội vô địch La Liga về mặt toán học để kích hoạt quá trình bổ nhiệm HLV mới. Kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra ngay cuối tuần này nếu Real Madrid không thắng Barcelona vào ngày 11.5 tới.

Real Madrid tiến sát quyết định gây chấn động Mourinho trở lại Bernabeu

Trên thực tế, kế hoạch thay đổi HLV đã được Real Madrid chuẩn bị từ nhiều tuần trước, đặc biệt sau thất bại trước Bayern Munich ở đấu trường châu Âu. Chủ tịch Florentino Perez cùng Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez được cho là trực tiếp tham gia xây dựng dự án mới cho mùa giải tiếp theo.

Dù HLV Alvaro Arbeloa vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận trong nội bộ CLB, kết quả thi đấu sa sút cùng hàng loạt căng thẳng trong phòng thay đồ khiến khả năng thay đổi HLV ngày càng rõ ràng hơn.

Real Madrid chờ thời điểm kích hoạt cuộc thay đổi lớn

Danh sách ứng viên hiện đã được Real Madrid rút gọn đáng kể và Jose Mourinho là cái tên nổi bật nhất. Theo Sky Sports, đại diện Real Madrid đã có cuộc gặp với ê kíp của HLV Mourinho vào đầu tuần này để thúc đẩy đàm phán. CLB cũng được cho là đã trực tiếp liên hệ với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

HLV Jose Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 với nhiều ngôi sao lớn trong đội hình như Ronaldo, Ramos, Benzema,... ẢNH: REUTERS

The Athletic tiết lộ Mourinho còn nhận được sự ủng hộ lớn từ Florentino Perez. Chủ tịch Real Madrid chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ dành cho HLV người Bồ Đào Nha và xem ông là một phần quan trọng đặt nền móng cho chu kỳ thành công của CLB sau này.

Theo Marca, vụ xô xát giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni trên sân tập Valdebebas gần đây càng làm tăng sức nặng cho phương án Mourinho - mẫu HLV nổi tiếng với cá tính mạnh và khả năng kiểm soát phòng thay đồ trong những môi trường áp lực cao.

Kinh nghiệm cùng sự cứng rắn của Mourinho được xem là yếu tố phù hợp để tái thiết đội bóng trong bối cảnh Real Madrid đang trải qua mùa giải nhiều biến động.

Mourinho đưa ra 2 yêu cầu trước màn tái hợp Bernabeu

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng trước khi đồng ý trở lại Bernabeu. Theo The Athletic, Mourinho muốn có “toàn quyền kiểm soát” đội bóng và yêu cầu được có “tiếng nói lớn trong hoạt động chuyển nhượng”.

Đây được xem là 2 điều kiện quan trọng mà Mourinho muốn Real Madrid chấp nhận nếu đôi bên đạt thỏa thuận hợp tác.

Dù vậy, Mourinho vẫn tỏ ra khá thận trọng khi được hỏi về tương lai tại Benfica. Khi được hỏi liệu ông có còn dẫn dắt Benfica ở mùa giải 2026-2027 hay không, Mourinho trả lời: “Tôi không thể nói trước điều đó. Làm sao tôi có thể xác nhận chuyện như vậy được? Điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi”.

Theo The Athletic, Mourinho hiện có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 3 triệu euro trong giao kèo kéo dài tới năm 2027 với Benfica. Đây được xem là mức phí hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Real Madrid nếu muốn tái hợp HLV từng dẫn dắt đội bóng giai đoạn 2010-2013.

Ngoài Mourinho, Real Madrid cũng cân nhắc một số lựa chọn khác như Mauricio Pochettino, Didier Deschamps hay Lionel Scaloni.

Didier Deschamps cũng là cái tên được nhắc đến nhiều bên cạnh Mourinho cho vị trí HLV trưởng của Real Madrid ẢNH: REUTERS

HLV Pochettino được Chủ tịch Florentino Perez đánh giá cao nhưng không tạo được sức hút lớn với người hâm mộ như Mourinho. Trong khi đó, HLV Deschamps có lợi thế nhờ mối liên hệ chặt chẽ với nhóm cầu thủ người Pháp tại Real Madrid, còn chiến lược gia Scaloni bị xem là thiếu kinh nghiệm ở cấp CLB.

Theo Marca, trong nhóm ứng viên tiềm năng, Mourinho hiện chỉ xếp sau Jurgen Klopp và Zinedine Zidane về mức độ được kỳ vọng. Tuy nhiên, HLV Klopp chưa bao giờ là lựa chọn thực tế, còn HLV Zidane được cho là muốn chờ cơ hội dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, định hướng của Real Madrid lúc này đã khá rõ ràng. Nếu mùa giải trắng tay chính thức được xác nhận, guồng máy thay đổi trên băng ghế huấn luyện gần như chắc chắn sẽ được kích hoạt và Mourinho đang là cái tên tiến gần nhất tới màn tái hợp gây chấn động tại Bernabeu.