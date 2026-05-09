Valverde và Tchouameni bị Real Madrid phạt hàng chục tỉ đồng sau vụ ẩu đả

Không chỉ gây thất vọng vì thành tích dưới kỳ vọng mùa này, Real Madrid còn đối mặt thêm rắc rối nội bộ khi Federico Valverde và Aurelien Tchouameni xảy ra xô xát ngay trên sân tập Valdebebas.

Theo Marca, vụ việc khiến ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nổi giận và quyết định đưa ra án phạt nội bộ rất nặng. Valverde cùng Tchouameni bị phạt mỗi người 500.000 euro (khoảng hơn 15 tỉ đồng) sau màn ẩu đả trong buổi tập gần đây.

Valverde và Tchouameni bị Real Madrid phạt nặng sau vụ ẩu đả trên sân tập

Mâu thuẫn bùng phát giữa lúc Real Madrid khủng hoảng

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết căng thẳng giữa 2 tiền vệ đã xuất hiện từ trước. Valverde được cho là từ chối bắt tay Tchouameni trước buổi tập, khiến bầu không khí trong đội trở nên căng thẳng.

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi cả 2 bị xếp ở 2 đội đối lập trong bài tập đối kháng. Ban đầu chỉ là tranh cãi bằng lời nói, nhưng sau đó mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn tới va chạm thể chất.

Tchouameni (ở giữa) đã chính thức gửi lời xin lỗi đến CLB và người hâm mộ Real Madrid ẢNH: REUTERS

Trong lúc giằng co, Valverde bị ngã và va mạnh đầu vào góc bàn bên trong khu vực phòng thay đồ, khiến anh bị rách vùng đầu và chảy máu. Tiền vệ người Uruguay lập tức được đưa tới bộ phận y tế tại trung tâm huấn luyện Valdebebas trước khi chuyển tới bệnh viện để khâu vết thương. Bộ phận y tế Real Madrid xác nhận Valverde cần nghỉ ngơi khoảng 10-14 ngày theo phác đồ điều trị.

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao trong phòng thay đồ Real Madrid, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang chịu áp lực lớn sau một mùa giải nhiều biến động và đứng trước nguy cơ trắng tay.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tương lai của HLV Alvaro Arbeloa cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Nhiều nguồn tin cho rằng chiếc ghế HLV trưởng tại Bernabeu gần như chắc chắn sẽ có biến động sau khi mùa giải khép lại, trong đó Jose Mourinho đang nổi lên là ứng viên sáng giá.

Valverde và Tchouameni đồng loạt lên tiếng xin lỗi

Trong thông báo chính thức, Real Madrid xác nhận cả Valverde và Tchouameni đều đã gửi lời xin lỗi tới CLB, đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ.

Thông báo của Real Madrid cho biết: “Trong buổi làm việc với CLB, các cầu thủ đã bày tỏ sự hối tiếc hoàn toàn về những gì xảy ra và gửi lời xin lỗi tới nhau. Cả 2 sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật mà Real Madrid đưa ra”.

Trước đó Valverde (áo trắng) đã đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân và đính chính không có chuyện đánh nhau ẢNH: REUTERS

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng xác nhận án phạt tài chính 500.000 euro dành cho mỗi cầu thủ, đồng thời khép lại quá trình xử lý nội bộ liên quan tới vụ việc.

Sau sự cố, Tchouameni công khai xin lỗi và thừa nhận hành động của mình không phù hợp với hình ảnh Real Madrid.

“Những gì xảy ra trên sân tập tuần này là không thể chấp nhận được. Dù ai đúng ai sai, chúng tôi luôn phải tìm cách bình tĩnh nhất để giải quyết xung đột”, tiền vệ người Pháp chia sẻ.

Trong khi đó, Valverde phủ nhận việc 2 cầu thủ lao vào đánh nhau. Anh viết trên Instagram: “Đồng đội của tôi không đánh tôi và tôi cũng không đánh anh ấy. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa”.

Theo Marca, Real Madrid hiện xem vụ việc đã được giải quyết nội bộ và kỳ vọng cả Valverde lẫn Tchouameni sẽ nhanh chóng tái hòa nhập cùng đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.