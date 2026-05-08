Arsenal gặp khó khi Paris Saint-Germain quá hay

Kinh Thi
08/05/2026 10:11 GMT+7

Tin xấu cho Arsenal: đối thủ của họ trong trận chung kết Champions League rõ ràng là đội mạnh nhất châu Âu lúc này. Tin tốt: dù sao thì HLV Mikel Arteta cũng đã được xem thật kỹ sức mạnh của Paris Saint-Germain để tìm cách đối phó!

Bayern bỗng dưng mờ nhạt

Đây là chi tiết có thể trấn an Arsenal và HLV Mikel Arteta trước cuộc đụng độ với Paris Saint-Germain (PSG) ở trận chung kết Champions League. Đúng là PSG quá hay. Nhưng bóng đá là môn đối kháng, nên nếu như Bayern không gây thất vọng ở trận bán kết lượt về thì chưa chắc PSG đã thể hiện hình ảnh xuất sắc như vậy.

Arsenal phải tìm cách ngăn cản Dembele ghi bàn

Michael Olise, nguồn cảm hứng và sáng tạo nơi hàng công Bayern, bỗng nhiên mờ nhạt như thể anh không có mặt trên sân. Konrad Laimer thì thất bại hoàn toàn trước Khvicha Kvaratskhelia (PSG). Sự thể hiện của Kvaratskhelia trong trận đấu này khiến không ít nhà bình luận khẳng định: anh chính là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay!

Joshua Kimmich bị cặp tiền vệ Vitinha - Joao Neves của PSG khóa chặt ở khu giữa sân. Luis Diaz luôn rất cố gắng, thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời, nhưng những đường chuyền của anh lại không chính xác. Jamal Musiala thì có vẻ như chưa xứng tầm với một trận đấu quan trọng như thế này.

Chỉ còn Manuel Neuer trong khung thành và Harry Kane ở vị trí trung phong là không đến nỗi gây thất vọng. Nhưng họ đều có quá ít việc để làm. Kane không nhận được nhiều bóng. Neuer thì khá "rảnh rỗi", bởi PSG đã mở tỷ số ngay phút thứ 3 (Kvaratskhelia kiến tạo, Ousmane Dembele ghi bàn), rồi chủ động đá chậm lại, chơi an toàn. Khi Kane gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 4 thì đã quá muộn cho bất cứ hy vọng nào của Bayern. Đây là trận đấu mà "Bayern thất bại" hơn là "PSG thành công". Và đây là trận đấu gây thất vọng về chất lượng chuyên môn, so với sự kỳ vọng sau trận lượt đi có đến 9 bàn được ghi.

Một chi tiết đáng quan tâm là cách phòng thủ nhiều tầng của PSG - đội bóng chưa bao giờ được khen về khả năng phòng ngự tính đến trước trận đấu này. Khi cần, PSG quả đã biết cách chơi thiên về thủ, và thủ rất hay.

Hy vọng nào cho Arsenal ?

Cho dù đối thủ trong trận chung kết là PSG hay Bayern, thì Arsenal đều bị đánh giá thấp hơn. Nhưng nếu đấy là Bayern thì ít ra Arsenal cũng có lý do để yên tâm phần nào: Arsenal từng thắng Bayern ở vòng bảng. Bây giờ, câu hỏi đặt ra chỉ là Arsenal phải làm sao để chống đỡ trước một PSG đang được cho là hay nhất thế giới hiện nay.

Đúng 20 năm trước, khi Arsenal lần đầu lọt vào chung kết Champions League, đối thủ của họ cũng được đánh giá hoàn toàn vượt trội. Đấy là Barcelona với "Quả bóng vàng" Ronaldinho trong đội hình. Nhưng Arsenal mở tỷ số khá sớm, và mãi đến phút 80 Barcelona mới thắng 2-1. Bây giờ, PSG dù có ưu việt đến đâu, thì chắc chắn Arsenal vẫn có cơ hội. Ít ra, HLV Mikel Arteta đã biết rõ ràng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình: phải tìm cách ngăn cản Kravatskhelia, Dembele, Desire Doue và Bradley Barcelona bên phía PSG.

Mùa này, Arsenal chỉ mới thủng lưới 6 bàn suốt từ đầu giải ở Champions League (PSG thủng lưới 5 bàn chỉ riêng ở vòng bán kết). Hai bàn thủng lưới trong trận thắng Kairat 3-2 ở cuối vòng bảng là hoàn toàn vô nghĩa. Bàn thua gần đây nhất của Arsenal là quả phạt đền. Tóm lại, Arsenal của HLV Arteta vẫn luôn xứng danh là đội phòng thủ chắc nhất ở Champions League mùa này. Còn gì quan trọng hơn, khi đối thủ của họ trong trận chung kết sắp tới chính là đội có sức tấn công dữ dội nhất giải, đang quyết giành cúp bằng việc xô ngã kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng?

Khả năng khai thác tình huống cố định và kế hoạch B là hai chi tiết quan trọng khác, cũng đem lại hy vọng cho Arsenal. Trong những tình huống khó khăn, bế tắc (và Arsenal khó tránh khỏi những điều này trước PSG), thì ghế dự bị của "Pháo thủ" luôn sẵn sàng giới thiệu những người hùng bất ngờ. Do đó mọi chuyện đều có thể xảy ra.

