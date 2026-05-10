Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.17 Thái Lan thua Ả Rập Xê Út, bị loại ngay vòng bảng châu Á

Văn Trình
10/05/2026 02:52 GMT+7

U.17 Thái Lan đã không thể làm nên bất ngờ, thua 0-2 trước U.17 Ả Rập Xê Út ở lượt đấu thứ 2 bảng A, VCK U.17 châu Á 2026 vào rạng sáng 10.5. Đồng thời, kết quả này khiến U.17 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

Mang đến giải U.17 châu Á 2026 đội hình chất lượng nhưng U.17 Thái Lan rơi vào tình cảnh khó khăn. Ngày ra quân, thầy trò HLV Marco Gockel thi đấu thất vọng, để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Tajikistan 0-2. Vì thế, ở lượt đấu thứ 2, đội bóng trẻ “Voi chiến” buộc phải giành được tối thiểu 1 điểm, qua đó đặt hy vọng vào lượt trận cuối. Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội để U.17 Thái Lan có điểm trước U.17 Ả Rập Xê Út là không cao khi đội chủ nhà giải U.17 châu Á đang sở hữu phong độ rất cao.

Trận đấu thất vọng của U.17 Thái Lan

Với dàn cầu thủ đồng đều cùng lợi thế sân nhà, U.17 Ả Rập Xê Út nhập cộng hưng phấn. Chỉ mất 4 phút sau tiếng còi khai cuộc, U.17 Ả Rập Xê Út đã mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ quả đá phạt góc phía cánh phải, Al Yami bật cao đánh đầu chính xác, không cho thủ thành U.17 Thái Lan bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Nhận bàn thua sớm, U.17 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Phút 13, Rungrueang đánh đầu đưa bóng chạm người hậu vệ U.17 Ả Rập Xê Út và đi vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này của U.17 Thái Lan vì cho rằng Rungrueang đã phạm lỗi trước khi ghi bàn.

Nửa cuối hiệp 1, U.17 Thái Lan đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm bàn gỡ. Các học trò của HLV Marco Gockel chơi bóng đầy tốc độ, cũng như thực hiện đa dạng các mảng miếng tấn công. Dù vậy, U.17 Thái Lan chỉ có thêm 2 lần dứt điểm và không lần nào đưa được bóng vào lưới U.17 Ả Rập Xê Út.

Sang hiệp 2, U.17 Thái Lan chơi đầy nỗ lực. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á gặp khó khi U.17 Ả Rập Xê Út làm chủ khu vực trung tuyến, cầm bóng đến hơn 60%. Mãi đến phút 87, U.17 Thái Lan mới sở hữu cơ hội ngon ăn khi La Ong Dee thoát xuống, dứt điểm không thành công trong pha đối mặt với thủ thành U.17 Ả Rập Xê Út. Không những vậy, ở phút 90+1, lưới U.17 Thái Lan còn rung lên lần thứ 2 sau pha đệm bóng cận thành của Al Okrush.

U.17 Thái Lan chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua

Bại trận 0-2 trước U.17 Ả Rập Xê Út, U.17 Thái Lan có 0 điểm sau 2 trận, chính thức bị loại khỏi VCK U.17 châu Á 2026. Đây được xem là kết quả thất vọng với U.17 Thái Lan khi họ được đầu tư rất nhiều và cũng đặt ra mục tiêu góp mặt ở vòng tứ kết - vị trí đồng nghĩa với tấm vé dự VCK U.17 World Cup. 

Ở lượt đấu cuối, U.17 Thái Lan sẽ gặp đội đứng cuối bảng và cũng đã bị loại là U.17 Myanmar. Trong khi đó, U.17 Ả Rập Xê Út và U.17 Tajikistan có cùng 6 điểm và giành quyền vào chơi ở tứ kết sớm 1 lượt đấu. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt đấu cuối để phân định ngôi đầu.

