Báo chí ‘bóc’ sự thật bất ngờ về U.19 Indonesia: Chưa từng thắng Việt Nam tại giải Đông Nam Á

Gặp Việt Nam cùng bảng, đội Indonesia thường bị loại sớm

"Đây có thể là một điềm xấu cho thầy trò HLV Nova Arianto ngay trước giải U.19 Đông Nam Á sắp khởi tranh vào đầu tháng 6 tới đây. Việc nằm cùng bảng với U.19 Việt Nam, khiến U.19 Indonesia luôn gặp khó khăn và thường không thể tiến xa vào vòng tiếp theo", CNN Indonesia cho biết.

U.19 Việt Nam (phải) sẽ trở lại mạnh mẽ tại giải Đông Nam Á sắp tới, để hướng tới việc giành vé dự VCK U.20 châu Á 2027 Ảnh: VFF

Cũng theo báo hàng đầu Indonesia này: "Trên thực tế, trong năm lần gặp nhau trước đây tại giải U.19 Đông Nam Á, đội U.19 Indonesia chưa từng thắng được đối thủ Việt Nam. Ở lần gặp đầu tiên vào năm 2003, Indonesia đã để thua U.19 Việt Nam tỷ số 0-3 ngay vòng bảng, chỉ xếp thứ ba và không thể tiến vào vòng tiếp theo. Khi đó, đội U.19 Việt Nam đứng đầu bảng vào bán kết".

"Lần thứ hai, U.19 Indonesia và Việt Nam gặp nhau ở vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á diễn ra vào năm 2011. Ở giải đấu lần này, U.19 Indonesia thậm chí còn nhận trận thua cực đậm với tỷ số tới 1-6, với U.19 Việt Nam khi đó có các cầu thủ như Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Xuân Nam chơi rất xuất sắc. Cũng khi đó, U.19 Việt Nam đứng đầu bảng, vào bán kết và chung kết chỉ thua U.19 Thái Lan sau loạt sút luân lưu.

Tại U.19 Đông Nam Á năm 2013, Indonesia là chủ nhà nằm cùng bảng với U.19 Việt Nam, lại thua ở vòng bảng với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Indra Sjafri khi đó đã tiến vào vòng tiếp theo khi xếp thứ hai trong bảng sau U.19 Việt Nam. U.19 Indonesia sau đó gặp lại U.19 Việt Nam ở chung kết, hòa 0-0 sau giờ đấu chính thức, nhưng thắng tỷ số 7-6 sau loạt sút luân lưu để vô địch.

Mặc dù vậy, duyên nợ giữa U.19 Indonesia và Việt Nam ở vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á vẫn tiếp tục cùng nhau ở năm 2017, với đội Việt Nam tiếp tục thắng tỷ số 3-0. Nhưng tại giải đấu này lần, U.19 Việt Nam của những cầu thủ như Lê Văn Nam và Bùi Hoàng Việt Anh chung cuộc phải dừng bước ở vòng bảng do trận thua U.19 Myanmar tỷ số 1-2 ở lượt cuối.

Lần gặp nhau gần nhất giữa U.19 Indonesia và U.19 Việt Nam là tại U.19 Đông Nam Á 2022, khi đó hai đội hòa nhau tỷ số 0-0. U.19 Indonesia năm 2022 do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt, sở hữu những cầu thủ xuất sắc khoác áo đội tuyển hiện nay như Muhammad Ferrari, Hokky Caraka và Marselino Ferdinand. Giải lần này, U.19 Indonesia cũng không thể tiến xa, khi đứng thứ ba ở vòng bảng sau U.19 Việt Nam và Thái Lan", CNN Indonesia thống kê.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam dù chưa hội quân đầy đủ, vẫn nỗ lực tập luyện và đáp ứng mọi yêu cầu giáo án từ ban huấn luyện đề ra Ảnh: VFF

U.19 Indonesia và U.19 Việt Nam gặp nhau khi nào tại U.19 Đông Nam Á 2026?

Việc U.19 Indonesia và U.19 Việt Nam lại gặp nhau ở vòng bảng U.19 Đông Nam Á 2026 sắp diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây, là lần thứ 6 hai đội được bốc thăm vào cùng một bảng đấu. Đây có lẽ là duyên nợ, nhưng cũng sẽ là một điềm báo xấu, không mấy vui vẻ cho thầy trò HLV Nova Arianto, vì đối thủ U.19 Việt Nam luôn vượt qua họ ở các trận vòng bảng tại giải khu vực, cũng theo CNN Indonesia.

HLV Nova Arianto đang bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng vào đội U.19 Indonesia, nhằm vượt qua các kết quả không mấy sáng sủa khi gặp U.19 Việt Nam trước đây, khi nhà cầm quân này vừa triệu tập cầu thủ Welber Jardim và cả đội trưởng đội U.17 đang dự giải châu Á là Mathew Baker vào đội hình dự giải U.19 Đông Nam Á sắp tới đây.

Giải U.19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Medan, Bắc Sumatra (Indonesia), từ ngày 1 đến 14.6.

Theo lịch thi đấu mới công bố, U.19 Indonesia và U.19 Việt Nam gặp nhau ở trận cuối bảng A vào lúc 20 giờ ngày 7.6. Trước đó, U.19 Việt Nam ra quân gặp Timor Leste lúc 16 giờ ngày 1.6, sau đó gặp Myanmar cùng 16 giờ ngày 4.6. U.19 Indonesia ra quân gặp Myanmar lúc 20 giờ ngày 1.6 và gặp Timor Leste lúc 20 giờ ngày 4.6.