Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Báo Hàn Quốc và UAE đặc biệt chú ý đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027
Video Thể thao

Báo Hàn Quốc và UAE đặc biệt chú ý đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027

Quỳnh Phương - Văn Trình
10/05/2026 09:12 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc và UAE đồng loạt dành nhiều sự quan tâm cho đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027. Nhiều tờ báo đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại ở bảng E.

Sau lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 diễn ra rạng sáng 10.5 tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc và UAE.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng với Yemen.

Báo chí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới màn đối đầu giữa HLV Kim Sang-sik và đội tuyển quốc gia quê hương. Tờ Nate Sports nhận định đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á, trong khi Xports News cho rằng đây sẽ là cuộc chạm trán rất đáng chú ý tại vòng bảng Asian Cup 2027.

Footballist cũng nhắc tới dàn trợ lý người Hàn Quốc trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam như Namgoong Do, Lee Woon-jae hay Yoon Dong-hoon. Đặc biệt, trợ lý Lee Woon-jae từng làm việc cùng HLV Hong Myung-bo ở đội tuyển Hàn Quốc.

Báo Hàn Quốc và UAE đặc biệt chú ý đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027

Dù đánh giá đội tuyển Hàn Quốc vượt trội về đẳng cấp, truyền thông nước này vẫn khá thận trọng sau thất bại ở Asian Cup gần nhất. Tờ OSEN cho rằng mục tiêu lớn nhất của Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 là hướng tới chức vô địch đầu tiên sau 67 năm.

Trong khi đó, báo chí UAE cũng dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tờ Al Khaleej nhận định đội tuyển Việt Nam không còn là đối thủ dễ bị đánh bại và hoàn toàn có thể trở thành "ẩn số" của giải đấu.

Al Ittihad cho biết đội tuyển UAE đang lên kế hoạch tập huấn dài hạn tại châu Âu để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, đồng thời tăng cường các trận giao hữu quốc tế nhằm hướng tới kết quả tốt tại bảng E.

Báo UAE cũng nhắc lại việc đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE tại Asian Cup 2007 cũng như vòng loại World Cup 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Với cục diện bảng E hiện tại, đội tuyển Việt Nam được đánh giá có cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out nếu duy trì phong độ tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu dễ chịu ở Asian Cup: Hàn Quốc, UAE góp mặt

Đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu dễ chịu ở Asian Cup: Hàn Quốc, UAE góp mặt

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E tại Asian Cup 2027 cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp đấu giữa Li Băng và Yemen. Đây được xem là bảng đấu mang tới nhiều cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Highlight U.17 Myanmar 0-1 U.17 Tajikistan: Kiên cường chống đỡ

Highlight U.17 Nhật Bản 2-1 U.17 Trung Quốc: Khẳng định đẳng cấp

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Hàn Quốc Đội tuyển UAE bốc thăm asian cup HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận