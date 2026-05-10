Báo Hàn Quốc và UAE đặc biệt chú ý đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027

Sau lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 diễn ra rạng sáng 10.5 tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc và UAE.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng với Yemen.

Báo chí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới màn đối đầu giữa HLV Kim Sang-sik và đội tuyển quốc gia quê hương. Tờ Nate Sports nhận định đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á, trong khi Xports News cho rằng đây sẽ là cuộc chạm trán rất đáng chú ý tại vòng bảng Asian Cup 2027.

Footballist cũng nhắc tới dàn trợ lý người Hàn Quốc trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam như Namgoong Do, Lee Woon-jae hay Yoon Dong-hoon. Đặc biệt, trợ lý Lee Woon-jae từng làm việc cùng HLV Hong Myung-bo ở đội tuyển Hàn Quốc.

Dù đánh giá đội tuyển Hàn Quốc vượt trội về đẳng cấp, truyền thông nước này vẫn khá thận trọng sau thất bại ở Asian Cup gần nhất. Tờ OSEN cho rằng mục tiêu lớn nhất của Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 là hướng tới chức vô địch đầu tiên sau 67 năm.

Trong khi đó, báo chí UAE cũng dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tờ Al Khaleej nhận định đội tuyển Việt Nam không còn là đối thủ dễ bị đánh bại và hoàn toàn có thể trở thành "ẩn số" của giải đấu.

Al Ittihad cho biết đội tuyển UAE đang lên kế hoạch tập huấn dài hạn tại châu Âu để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, đồng thời tăng cường các trận giao hữu quốc tế nhằm hướng tới kết quả tốt tại bảng E.

Báo UAE cũng nhắc lại việc đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE tại Asian Cup 2007 cũng như vòng loại World Cup 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Với cục diện bảng E hiện tại, đội tuyển Việt Nam được đánh giá có cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out nếu duy trì phong độ tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.