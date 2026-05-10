Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định kênh phát, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup: Đại chiến Hàn Quốc, UAE ngày nào?

Hồng Nam
Hồng Nam
10/05/2026 10:33 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E Asian Cup 2027, với các đối thủ Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp Li Băng/Yemen.

Lịch thi đấu Asian Cup của đội tuyển Việt Nam

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E Asian Cup 2027, cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE, cùng đội thắng trong cặp đấu giữa Li Băng và Yemen. Đây là bảng đấu vừa sức với thầy trò HLV Kim Sang-sik, cho mục tiêu đoạt vé vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu trận ra quân với UAE vào ngày 10.1.2027. Ở lượt thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik so tài Hàn Quốc, ngày 15.1.2027. Trận hạ màn bảng E của đội tuyển Việt Nam diễn ra ngày 20.1.2027, với đội thắng trong cặp Li Băng và Yemen. 

Xác định kênh phát, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup: Đại chiến Hàn Quốc, UAE ngày nào?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam so tài UAE, Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Cup 2027

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là lịch thi đấu đầy thử thách, khi ngay ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đã đọ sức đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé đi tiếp (UAE). Trận đấu khó khăn nhất hiển nhiên là màn so tài Hàn Quốc, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam toàn thua trong lịch sử.

Nếu đoạt ngôi nhất bảng E, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng D (nhiều khả năng là Iraq hoặc Tajikistan) ở vòng 16 đội. Nếu nhì bảng E, đối thủ là đội nhất bảng F (nhiều khả năng là Nhật Bản hoặc Qatar). Còn nếu đứng thứ ba (và nằm trong nhóm các đội thứ ba xuất sắc nhất), Việt Nam sẽ so tài đội nhất bảng A hoặc bảng D, có thể là Ả Rập Xê Út hoặc Úc.

Đối thủ còn lại ở bảng E của Việt Nam sẽ được xác định vào ngày 4/6, sau khi trận đấu giữa Li Băng và Yemen ở Doha (Qatar) hạ màn. 

Xác định kênh phát, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup: Đại chiến Hàn Quốc, UAE ngày nào?- Ảnh 2.

Các bảng đấu tại Asian Cup 2027

ẢNH: AFC

Đội tuyển Việt Nam từng ba lần dự Asian Cup, lần lượt vào các năm 2007, 2019 và 2024. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào đến tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Còn tại kỳ Asian Cup gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội dừng bước ở vòng bảng.

Ở Asian Cup diễn ra hồi tháng 1.2024, đội tuyển Việt Nam toàn thua ba trận trước Nhật Bản (2-4), Indonesia (0-1) và Iraq (2-3). Đây cũng là lần duy nhất, đội bị loại ở vòng bảng sân chơi châu Á.

Sau 9 trận đã đấu tại vòng bảng Asian Cup, đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 6, đạt tỷ lệ thắng chỉ vỏn vẹn 22,2%. 

VCK Asian Cup 2027, trong đó có các trận đấu của Việt Nam sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng của TV360.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam ‘chung mâm’ Hàn Quốc và UAE: Vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam ‘chung mâm’ Hàn Quốc và UAE: Vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027

Nằm ở bảng đấu có Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp đấu giữa Li Băng và Yemen, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng có mặt tại vòng 16 đội Asian Cup 2027 nếu chơi đúng sức.

Nóng: Đội tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc và UAE tại Asian Cup 2027

U.17 Trung Quốc bại trận trước U.17 Nhật Bản: Mộng World Cup sắp tan vỡ

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam lịch thi đấu Hàn Quốc Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận