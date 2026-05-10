Xác định kênh phát, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup: Đại chiến Hàn Quốc, UAE ngày nào?

Lịch thi đấu Asian Cup của đội tuyển Việt Nam

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E Asian Cup 2027, cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE, cùng đội thắng trong cặp đấu giữa Li Băng và Yemen. Đây là bảng đấu vừa sức với thầy trò HLV Kim Sang-sik, cho mục tiêu đoạt vé vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu trận ra quân với UAE vào ngày 10.1.2027. Ở lượt thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik so tài Hàn Quốc, ngày 15.1.2027. Trận hạ màn bảng E của đội tuyển Việt Nam diễn ra ngày 20.1.2027, với đội thắng trong cặp Li Băng và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam so tài UAE, Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là lịch thi đấu đầy thử thách, khi ngay ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đã đọ sức đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé đi tiếp (UAE). Trận đấu khó khăn nhất hiển nhiên là màn so tài Hàn Quốc, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam toàn thua trong lịch sử.

Nếu đoạt ngôi nhất bảng E, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng D (nhiều khả năng là Iraq hoặc Tajikistan) ở vòng 16 đội. Nếu nhì bảng E, đối thủ là đội nhất bảng F (nhiều khả năng là Nhật Bản hoặc Qatar). Còn nếu đứng thứ ba (và nằm trong nhóm các đội thứ ba xuất sắc nhất), Việt Nam sẽ so tài đội nhất bảng A hoặc bảng D, có thể là Ả Rập Xê Út hoặc Úc.

Đối thủ còn lại ở bảng E của Việt Nam sẽ được xác định vào ngày 4/6, sau khi trận đấu giữa Li Băng và Yemen ở Doha (Qatar) hạ màn.

Các bảng đấu tại Asian Cup 2027 ẢNH: AFC

Đội tuyển Việt Nam từng ba lần dự Asian Cup, lần lượt vào các năm 2007, 2019 và 2024. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào đến tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Còn tại kỳ Asian Cup gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội dừng bước ở vòng bảng.

Ở Asian Cup diễn ra hồi tháng 1.2024, đội tuyển Việt Nam toàn thua ba trận trước Nhật Bản (2-4), Indonesia (0-1) và Iraq (2-3). Đây cũng là lần duy nhất, đội bị loại ở vòng bảng sân chơi châu Á.

Sau 9 trận đã đấu tại vòng bảng Asian Cup, đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 6, đạt tỷ lệ thắng chỉ vỏn vẹn 22,2%.

VCK Asian Cup 2027, trong đó có các trận đấu của Việt Nam sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng của TV360.