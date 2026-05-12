Đường World Cup vẫn rộng thênh thang với U.17 Việt Nam

"Học phí" đáng giá

U.17 VN đã chơi 83 phút ấn tượng trước U.17 Hàn Quốc khi dẫn trước 1-0 nhờ lối chơi chuẩn mực: pressing khoa học để bóp nghẹt mọi khoảng trống, phòng ngự và phản công sắc bén. HLV Cristiano Roland bắt bài người đồng nghiệp Kim Hyun-jun bên phía U.17 Hàn Quốc khi giúp U.17 VN đón lõng mọi pha triển khai của đối thủ. Tuy nhiên, có một điều ông Roland không thể làm thay học trò, đó là bản lĩnh.

Bàn gỡ 1-1 của U.17 Hàn Quốc là cú đá phạt, xuất phát từ pha tranh chấp lỗi non nớt ở chính diện vòng cấm. Sau đó 2 phút, U.17 VN lại dừng đội hình khi cho rằng đối thủ việt vị, dù tiếng còi còn chưa vang lên. Đây chính là khoảnh khắc phân định khác biệt đẳng cấp. U.17 Hàn Quốc vẫn lao vào bóng, dứt điểm thành bàn, với tinh thần làm tốt nhất có thể rồi chờ trọng tài phân định; còn với U.17 VN là sự phân vân thiếu lọc lõi. Hai bàn thua sau đó đến như hệ quả tất yếu khi học trò ông Roland phải dồn lên, bỏ lại khoảng trống mênh mông ở sân nhà.

U.17 VN (trái) cần học hỏi từ sai lầm và phải quyết thắng U.17 UAE Ảnh: VFF

Dù sai lầm ở bàn thua thứ hai có tiếc nuối, nhưng khoan vội trách U.17 VN. Kinh nghiệm như Iran cũng từng để Nhật Bản chọc thủng lưới ở bán kết Asian Cup 2019 với kịch bản tương tự: cầu thủ chạy ra phân bua với trọng tài khi ông còn chưa cắt còi, để mặc đối thủ tiếp tục phối hợp và ghi bàn dễ dàng. U.23 VN cũng từng nếm trái đắng trước U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết U.23 châu Á 2022 bởi dừng đội hình khi trọng tài chưa cắt còi. Đó là những khoảnh khắc mất tập trung thường tình trong trận đấu vốn đầy ắp diễn biến căng thẳng. Ở tuổi 17, khi tâm lý thi đấu còn non, mắc sai lầm là chuyện khó tránh.

Công bằng mà nói, thầy trò HLV Roland đã… lãi: tấm vé World Cup vẫn ở trong tầm tay (U.17 VN sẽ dự World Cup nếu thắng U.17 UAE, hoặc hòa đối thủ, kèm thêm điều kiện U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen), nhưng vẫn có bài học để trở lại mặt đất sau chuỗi ngày bay bổng với mạch trận bất bại. Chia sẻ với Thanh Niên, HLV Roland từng bộc bạch U.17 VN phải đến VCK U.17 châu Á để được gặp đội mạnh, để dù thắng hay thua thì mọi khoảnh khắc đều cần thiết cho cầu thủ trưởng thành. Khi còn khoác áo Benfica, ông Roland được dạy rằng "cầu thủ không sút hỏng phạt đền là người không bao giờ sút". Tinh thần ấy ông cần truyền cho học trò, rằng người không mắc sai lầm có lẽ là người không bao giờ ra sân; đã thi đấu là phải có rủi ro. Với U.17 VN, mắc sai lầm lúc còn trẻ càng là cơ hội để trau chuốt bản thân từ sớm, khi còn cả khoảng trời sự nghiệp phía trước.

Quyết thắng

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn đã động viên U.17 VN: "Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta dẫn bàn nhưng có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn trận quyết đấu U.17 UAE; hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật, có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai. Không việc gì phải khóc, U.17 VN vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình".

U.17 VN đã trở lại sân tập sau buổi họp phân tích băng hình từng lỗi sai gặp phải. HLV Roland yêu cầu học trò giữ tập trung cao độ đến giây cuối, đảm bảo kỷ luật lối chơi, không sa đà vào các pha rê dắt cá nhân mà phá vỡ cự ly đội hình. Ông cũng dặn dò U.17 VN tự tin chơi với những gì đã chuẩn bị. Đối thủ U.17 UAE dù mạnh nhưng đã lộ điểm yếu kỷ luật và sự tập trung ở trận thua 2-3 trước U.17 Yemen. Đối thủ đã hết đường lùi, buộc phải thắng U.17 VN để nuôi mộng World Cup. Trước đội bóng đang "nóng", U.17 VN càng phải "lạnh" để giăng cái bẫy phản công như cách đã làm trước U.17 Hàn Quốc. U.17 VN phải đứng dậy làm lại ở trận gặp U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5. Hãy đứng lên để tiếp tục chiến đấu với hành trang là bài học chắt lọc được từ nỗi đau thua trận.