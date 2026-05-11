HLV Kim chứng kiến cháu của Văn Toàn ghi bàn, U.14 HAGL thắng đẹp U.14 Jubilo Iwata

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng bầu Đức và HLV Kim Sang-sik dự khán lễ khai mạc Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 ảnh: Linh Nhi

Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 mở màn rộn ràng

Chiều 11.5, sân Pleiku Arena đã mở hội bóng đá theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hàng ngàn CĐV và những quan khách trong đó có Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ, HLV Kim Sang-sik và bầu Đức đã được chứng kiến lễ khai mạc Festival quốc tế 2026 sôi nổi, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc Tây nguyên.

Hàng trăm cầu thủ nhí đến từ 12 đội bóng trong đó có 7 đại diện quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc… đã được thưởng thức những tiết mục đặc sắc từ múa cồng chiêng Tây nguyên, võ Bình Định… Hàng nghìn khán giả có mặt trên sân hưởng ứng nhiệt liệt.

Đây là một trong những giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 nhằm góp phần quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa của tỉnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Lễ khai mạc đậm đà bản sắc cồng chiêng Tây nguyên ảnh: Linh Nhi

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, festival có ý nghĩa lớn trong chuỗi hoạt động của năm du lịch Gia Lai 2026, minh chứng cho khát vọng vươn lên, hội nhập, khẳng định vị thế của tỉnh Gia Lai trên bản đồ thể thao của khu vực và quốc tế.

"Việc tổ chức giải đấu này cũng như có sự góp mặt của các đội bóng trẻ hàng đầu trong và ngoài nước, thể hiện sức thu hút, tầm vóc của sự kiện đồng thời khẳng định tỉnh Gia Lai đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện thể thao, du lịch tầm quốc gia, quốc tế. Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh Gia Lai, một điểm đến tuyệt vời, thân thiện, mến khách và đầy tiềm năng", ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Cũng nhân dịp này, ông Phạm Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn HAGL, cá nhân ông Đoàn Nguyên Đức, cũng như các đơn vị, tổ chức khác. Ông tin tưởng festival sẽ thành công rực rỡ, thúc đẩy phát triển các môn thể thao cũng như du lịch của tỉnh nhà.

Phạm Thành Nam (7) ghi bàn giúp U.14 HAGL thắng U.14 Jubilo Iwata trận mở màn Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 ảnh: Linh Nhi

Festivel có 12 CLB bóng đá trẻ tham dự, trong đó có 5 đại diện trong nước gồm: PVF, SLNA, Hà Nội, Đồng Nai và đội chủ nhà HAGL. Bên cạnh đó có 7 đội bóng đến từ các CLB của châu Á như Malaysia, CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Kham Say (Lào).

Các đội chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt trên sân 11 người chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng). Đội vô địch 20.000 USD, hạng nhì 10.000 USD, hạng ba là 5.000.000 USD bên cạnh các giải thưởng cá nhân, mỗi giải 1.000 USD.

Sau lễ khai mạc trẻ trung và mang nhiều sắc màu địa phương, festival đã diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà U.14 HAGL và U.14 Jubilo Iwata. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với màn đua tranh quyết liệt của các cầu thủ trẻ 2 đội, trong đó Nguyễn Thành Nam giúp HAGL tạm vươn lên dẫn trước ở phút 32.

Được biết Phạm Thành Nam chính là cháu của tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn, một trong những tài năng lớn mà lò HAGL của bầu Đức từng đào tạo ra, có đóng góp rất nhiều vào bóng đá Việt Nam những năm qua.