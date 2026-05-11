HLV Quang Trãi ‘tự ái’ khi HAGL bị nghi nhường điểm PVF-CAND, HLV Trần Tiến Đại nói điều cực bất ngờ

HLV Lê Quang Trãi của HAGL nói gì về việc dùng đội hình trẻ?

Thất bại 1-2 trước PVF-CAND ở vòng 22 trên sân Pleiku khiến HAGL tiếp tục bị kéo vào cuộc đua trụ hạng đầy căng thẳng tại V-League. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả sau trận lại là những tranh luận xoay quanh quyết định sử dụng đội hình trẻ của HLV Lê Quang Trãi.

Trước những ý kiến cho rằng HAGL không tung ra đội hình mạnh nhất và có dấu hiệu “nhường điểm” cho đối thủ đang khát điểm trong cuộc đua trụ hạng, HLV Lê Quang Trãi đã phản ứng khá gay gắt.

HLV Lê Quang Trãi gay gắt phủ nhận nghi vấn cố tình nhường điểm

"Không! Chắc chắn không có chuyện HAGL nhường điểm đối thủ", HLV trưởng HAGL khẳng định sau trận đấu.

Nhà cầm quân của đội bóng phố núi cho biết việc thay đổi nhân sự đến từ vấn đề thể trạng của nhiều cầu thủ trụ cột, đặc biệt là thủ môn Trần Trung Kiên:

"Trung Kiên gặp vấn đề sức khỏe, có thời điểm bị sốt, đang quá tải và cần phải nghỉ ngơi. Sau trận đấu tại Nghệ An, toàn đội phải di chuyển quãng đường rất xa. Một vài cầu thủ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và chấn thương", ông Trãi giải thích.

Ở trận gặp PVF-CAND, HAGL gây bất ngờ khi tung ra đội hình có nhiều gương mặt trẻ và lần đầu ra sân tại V-League. Thủ môn Đinh Phước Sang được bắt chính thay Trung Kiên, trong khi hậu vệ Tô Minh Lộc cũng có lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, HAGL còn đăng ký thêm nhiều cầu thủ trẻ như Lê Huy Kiệt hay Nguyễn Vũ Khang. Đây được xem là quyết định khá mạo hiểm trong bối cảnh đội bóng phố Núi chưa chính thức trụ hạng.

Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho HAGL

Theo HLV Lê Quang Trãi, HAGL buộc phải xoay tua để tránh nguy cơ quá tải cho các cầu thủ lớn tuổi và cũng nhằm tạo cơ hội phát triển cho lớp trẻ: "Khi đăng ký trong danh sách, tất cả cầu thủ lớn tuổi thay trẻ, thi đấu nhiều quá thì quá tải và tôi nghĩ họ cần nghỉ ngơi", ông nói.

HLV của HAGL cũng thẳng thắn đề cập áp lực dành cho mình trong quá trình trao cơ hội cho cầu thủ trẻ: "Nếu dùng cầu thủ trẻ mà đội thi đấu không tốt thì tôi phải rời ghế. Nhưng công thức là đào tạo thì phải sử dụng và cần có thời gian thi đấu", ông chia sẻ.

HLV Trần Tiến Đại của PVF-CAND nhận định cuộc đua trụ hạng vẫn rất khó lường

Ở chiều ngược lại, HLV Trần Tiến Đại tỏ ra hài lòng khi PVF-CAND giành trọn 3 điểm quan trọng, nhưng ông cho rằng các học trò vẫn còn nhiều hạn chế về bản lĩnh trận mạc. Theo nhà cầm quân này, PVF-CAND chưa thể kiểm soát hoàn toàn thế trận để tạo ra một chiến thắng thuyết phục hơn, và đó là điều toàn đội cần cải thiện trong giai đoạn còn lại của mùa giải. HLV Trần Tiến Đại cũng nhận định cuộc đua tránh suất đá play-off với Đà Nẵng vẫn rất căng thẳng và tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.

Sai lầm của cầu thủ trẻ khiến HAGL trả giá

Thực tế trên sân cho thấy HAGL đã gặp nhiều khó khăn với đội hình thiếu kinh nghiệm. Ngay từ đầu trận, PVF-CAND với quyết tâm rất lớn để thoát nhóm cuối bảng đã liên tục gây sức ép.

Đội khách mở tỷ số ở phút 29 nhờ pha lập công của Eid Mahmoud sau tình huống phối hợp với Nguyễn Thanh Nhàn. Đến phút 42, HAGL tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 từ sai lầm đáng tiếc của thủ môn trẻ Phước Sang.

HAGL (áo cam) hiện đang xếp thứ 11 trên BXH V-League

Từ một quả tạt không quá nguy hiểm, thủ môn sinh năm 2005 lóng ngóng va chạm với Minh Lộc khiến bóng bật ra đúng vị trí của Phạm Lý Đức. Trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho PVF-CAND.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên của cả Phước Sang lẫn Minh Lộc tại V-League và cả 2 ngay lập tức phải nhận sức ép lớn sau sai sót dẫn đến bàn thua. Dù Gabriel Conceicao kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HAGL cuối hiệp một, đội bóng phố Núi vẫn không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp 2.

Trong khi đó, nhờ trận thắng này mà PVF-CAND tạm thoát vị trí bét bảng

Trận thua này khiến HAGL rơi xuống vị trí thứ 11 với 22 điểm, chỉ còn hơn chính PVF-CAND ở vị trí phải đá play-off trụ hạng đúng 5 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu.

Dù vậy, HLV Lê Quang Trãi vẫn bảo vệ quan điểm trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, đồng thời khẳng định HAGL sẽ phải tiếp tục chiến đấu quyết liệt ở các vòng đấu còn lại: "Điểm số hiện tại của HAGL vẫn rất khó khăn. Khoảng cách chỉ là 5-6 điểm nên chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa", ông nhấn mạnh.