Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL ‘đẩy’ Đà Nẵng xuống tận đáy, cuộc đua tốp cuối thật giả khó lường

PVF-CAND thắp lại hy vọng sau khi thắng HAGL

Tối 10.5, PVF-CAND đã rời sân Pleiku Arena với 3 điểm trọn vẹn sau trận đấu họ đã có 2 bàn thắng do công Eid Mahmoud và Phạm Lý Đức, trong khi Gabriel gỡ bàn danh dự cho HAGL, trong ngày Trung Kiên không được đăng ký vì lý do bị ốm.

Một chiến thắng quý như vàng cho Lý Đức và các đồng đội, khi họ đã lại lật ngược tình thế, để với 17 điểm một lần nữa vượt mặt CLB Đà Nẵng (16 điểm) vừa thắng Becamex TP.HCM 2-0 vài ngày trước.

Kết quả này tiếp tục gieo mầm hy vọng cho tân binh V-League, để họ hướng tới mục tiêu khả dĩ nhất lúc này là một suất play-off. Còn đối với HAGL, việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ cho thấy họ sẵn sàng dám thất bại.

Sẽ không bất ngờ nếu HAGL tận dụng phần còn lại của mùa giải để tiếp tục ươm mầm những tài năng trẻ do mình đào tạo, như từng làm với Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Tâm… các mùa qua.

Cũng trong ngày 10.5, CLB CA TP.HCM đã ca khúc khải hoàn bằng chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc trước SLNA. Đặc biệt, đội trưởng Tiến Linh đã tìm lại bản năng sát thủ để chấm dứt chuỗi 15 trận không ghi bàn.

Niềm vui nhân đôi trong ngày ra mắt HLV trưởng tạm quyền Phùng Thanh Phương được kỳ vọng sẽ giúp CLB CA TP.HCM có đoạn về đích ổn thỏa, trước khi tính toán đầu tư mạnh để phục vụ cho tham vọng của mình mùa tới.

Với 3 điểm trên sân nhà, CLB CA TP.HCM đã vượt ngưỡng 30 điểm, cụ thể có 32 điểm, để tiếp tục gia cố vị trí của mình trong tốp 5 của giải đấu. Mục tiêu của đại diện niềm Nam sẽ là giành tiếp 3 điểm nữa cho trận sân nhà tiếp theo gặp CLB Đà Nẵng.

Cũng trong ngày hôm nay, Thể Công Viettel xây chắc ngôi nhì bảng bằng chiến thắng 2-0 sau cú đúp của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Với 46 điểm, thầy trò HLV Velizar Popov đang bỏ xa Ninh Bình FC đến 5 điểm và ngày càng tiến gần mục tiêu á quân mùa này.

Ở trận đấu trễ nhất vòng 22, Đình Bắc lại ghi bàn, pha lập công thứ 9 và 10 trong 6 trận gần nhất đưa CLB CAHN thắng ngược 3-2 trước CLB Nam Định. Cú đúp của chân sút sinh năm 2004 giúp CLB CAHN chạm tay vào cúp vô địch, đang hơn Thể Công Viettel đến 11 điểm khi giải chỉ còn 4 lượt trận.