Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL ‘đẩy’ Đà Nẵng xuống tận đáy, cuộc đua tốp cuối thật giả khó lường

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
10/05/2026 21:32 GMT+7

Thất bại của HAGL càng làm nóng cuộc đua trụ hạng giữa CLB Đà Nẵng và PVF-CAND, trong khi CLB CAHN băng băng về đích sau trận thắng Nam Định.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL ‘đẩy’ Đà Nẵng xuống tận đáy, cuộc đua tốp cuối thật giả khó lường- Ảnh 1.

PVF-CAND lại bừng lên hy vọng sau khi thắng HAGL

ảnh: Minh Trần

PVF-CAND thắp lại hy vọng sau khi thắng HAGL

Tối 10.5, PVF-CAND đã rời sân Pleiku Arena với 3 điểm trọn vẹn sau trận đấu họ đã có 2 bàn thắng do công Eid Mahmoud và Phạm Lý Đức, trong khi Gabriel gỡ bàn danh dự cho HAGL, trong ngày Trung Kiên không được đăng ký vì lý do bị ốm.

Một chiến thắng quý như vàng cho Lý Đức và các đồng đội, khi họ đã lại lật ngược tình thế, để với 17 điểm một lần nữa vượt mặt CLB Đà Nẵng (16 điểm) vừa thắng Becamex TP.HCM 2-0 vài ngày trước.

Bùi Tiến Dũng lập cú đúp, Thể Công Viettel thắng dễ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Kết quả này tiếp tục gieo mầm hy vọng cho tân binh V-League, để họ hướng tới mục tiêu khả dĩ nhất lúc này là một suất play-off. Còn đối với HAGL, việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ cho thấy họ sẵn sàng dám thất bại.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL ‘đẩy’ Đà Nẵng xuống tận đáy, cuộc đua tốp cuối thật giả khó lường- Ảnh 2.

Thể Công Viettel xây chắc ngôi nhì với 46 điểm

ảnh: Minh Tú

Sẽ không bất ngờ nếu HAGL tận dụng phần còn lại của mùa giải để tiếp tục ươm mầm những tài năng trẻ do mình đào tạo, như từng làm với Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Tâm… các mùa qua.

Cũng trong ngày 10.5, CLB CA TP.HCM đã ca khúc khải hoàn bằng chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc trước SLNA. Đặc biệt, đội trưởng Tiến Linh đã tìm lại bản năng sát thủ để chấm dứt chuỗi 15 trận không ghi bàn.

Niềm vui nhân đôi trong ngày ra mắt HLV trưởng tạm quyền Phùng Thanh Phương được kỳ vọng sẽ giúp CLB CA TP.HCM có đoạn về đích ổn thỏa, trước khi tính toán đầu tư mạnh để phục vụ cho tham vọng của mình mùa tới.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL ‘đẩy’ Đà Nẵng xuống tận đáy, cuộc đua tốp cuối thật giả khó lường- Ảnh 3.

Đình Bắc đã ghi bàn 6 trận liên tiếp

ảnh: Minh Tú

Với 3 điểm trên sân nhà, CLB CA TP.HCM đã vượt ngưỡng 30 điểm, cụ thể có 32 điểm, để tiếp tục gia cố vị trí của mình trong tốp 5 của giải đấu. Mục tiêu của đại diện niềm Nam sẽ là giành tiếp 3 điểm nữa cho trận sân nhà tiếp theo gặp CLB Đà Nẵng.

HAGL thua đau trên sân nhà, PVF-CAND ‘trả lại’ đáy BXH cho Đà Nẵng

Cũng trong ngày hôm nay, Thể Công Viettel xây chắc ngôi nhì bảng bằng chiến thắng 2-0 sau cú đúp của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Với 46 điểm, thầy trò HLV Velizar Popov đang bỏ xa Ninh Bình FC đến 5 điểm và ngày càng tiến gần mục tiêu á quân mùa này.

Ở trận đấu trễ nhất vòng 22, Đình Bắc lại ghi bàn, pha lập công thứ 9 và 10 trong 6 trận gần nhất đưa CLB CAHN thắng ngược 3-2 trước CLB Nam Định. Cú đúp của chân sút sinh năm 2004 giúp CLB CAHN chạm tay vào cúp vô địch, đang hơn Thể Công Viettel đến 11 điểm khi giải chỉ còn 4 lượt trận.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL ‘đẩy’ Đà Nẵng xuống tận đáy, cuộc đua tốp cuối thật giả khó lường- Ảnh 4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM thay ‘tướng’ Huỳnh Đức, chơi hay hẳn lên: Tiến Linh hết tịt ngòi, thắng SLNA

Chiều 10.5, ở trận đầu tiên sau khi chia tay HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM thi đấu khởi sắc đánh bại SLNA 3-1 trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026.

Bùi Tiến Dũng tỏa sáng rực rỡ, Thể Công Viettel thắng ấn tượng: Tân HLV Như Thuật và Hà Tĩnh lâm nguy

Trung Kiên ‘bất ngờ’ vắng mặt, HAGL dùng 2 nhân sự chưa đá trận nào mùa này: Thua PVF-CAND là phải!

Khám phá thêm chủ đề

Đình Bắc CAHN V-League Thể Công Viettel Tiến Linh CA TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận