Trung Kiên ‘bất ngờ’ vắng mặt, HAGL dùng 2 nhân sự chưa đá trận nào mùa này: Thua PVF-CAND là phải!

HAGL gây sốc khi đăng ký đến 4 tân binh lần đầu ra mắt V-League

Bước vào trận đấu then chốt và có tính quyết định để an toàn trụ hạng (nếu giành chiến thắng), CLB HAGL đã gây bất ngờ cho người xem và cả những CĐV phố núi Pleiku, khi tung ra đội hình thi đấu có đến 4 tân binh lần đầu ra mắt V-League.

CLB HAGL tung nhiều gương mặt trẻ và mới, lần ra mắt V-League ở trận đấu quan trọng trước đội PVF-CAND Ảnh: Khả Hòa

Trong đó, có hai cầu thủ thi đấu ngay trong đội hình chính là thủ môn Đinh Phước Sang (21 tuổi), thay vị trí của thủ môn xuất sắc Trần Trung Kiên. Trung Kiên cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, dù anh mới thi đấu đầy ấn tượng ở trận thắng CLB SLNA tỷ số 1-0 ở vòng trước ngày 3.5.

Ngoài ra, còn có hậu vệ Tô Minh Lộc cũng mới 18 tuổi ra sân từ đầu, để có lần đầu tiên trong sự nghiệp được hít thở bầu không khí của giải V-League. Trong khi hai cầu thủ còn lại ngồi ghế dự bị là tiền vệ Lê Huy Kiệt và thủ môn Nguyễn Vũ Khang. Vũ Khang cũng vào sân trong hiệp 2 để thay cho Phước Sang bị chấn thương.

Sự xáo trộn đội hình này khiến đội bóng của HLV Lê Quang Trãi khởi đầu trận đấu có phần bị choáng ngộp, dù họ được thi đấu ngay sân nhà Pleiku.

Đội khách PVF-CAND với đội hình mạnh nhất và có nhiều động lực hơn, cần chiến thắng để thoát vị trí chót bảng. Ngay từ đầu, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại liên tục gây sức ép, tạo 3-4 cơ hội mười mươi để ghi bàn. Nhưng đáng tiếc, tuyển thủ U.23 Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn và 2 chân sút ngoại là Eid Mahmoud và Mpande Joseph Mbolimbo đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Các cầu thủ HAGL sau khoảng 10 phút đầu có phần bỡ ngỡ, đã tìm lại nhịp độ quen thuộc và giành lại quyền kiểm soát bóng, trước khi tạo cơ hội ngon ăn nhất để mở tỷ số trận đấu sau cú sút phạt đẹp mắt của Nguyễn Duy Tâm bật cột dọc.

Trung vệ Phạm Lý Đức ghi bàn vào lưới đội bóng cũ HAGL, giúp PVF-CAND nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 42 Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, nỗ lực sau đó của CLB PVF-CAND đã giúp họ mở được tỷ số 1-0 ở phút 29 nhờ pha ghi bàn của Eid Mahmoud từ đường chuyền của Mpande. Trong pha lập công này phải kể đến sự cố gắng của Thanh Nhàn, khi anh đi bóng đẹp mắt trong vòng cấm để kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Cuối hiệp 1, CLB PVF-CAND gia tăng cách biệt tỷ số lên 2-0 ở phút 42 một cách an toàn, với bàn thắng do công trung vệ Phạm Lý Đức ghi sau sai sót của thủ môn Phước Sang khi để bóng tụt khỏi tay từ quả tạt bóng không mấy nguy hiểm. Phạm Lý Đức cũng là cựu cầu thủ của HAGL và trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng này.

Bị dẫn đến 2-0 đầy bất ngờ, các cầu thủ CLB HAGL buộc phải nỗ lực gia tăng sức ép để lấy lại thế trận cùng vị thế chủ nhà của mình. Ở những phút bù giờ cuối hiệp 1, các hậu vệ PVF-CAND mắc sai sót mới giúp cầu thủ Gabriel Conceicao kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội bóng phố Núi.

Trong hiệp 2, các cầu thủ CLB HAGL không tận dụng tâm lý hưng phấn sau bàn rút ngắn tỷ số để đẩy cao tốc độ trận đấu tìm bàn gỡ hòa, thay vào đó họ thi đấu khá cẩn thận. Trong khi phía PVF-CAND, với tỷ số đang có lợi, họ cũng không nhất thiết phải phiêu lưu, mà thi đấu đầy chắc chắn ở phần sân nhà chờ thời cơ để phản công.

Trận thắng giúp PVF-CAND thoát vị trí cuối bảng Ảnh: Khả Hòa

Thế trận, vì vậy trở nên khá chậm và ít sôi động, hầu hết các pha tranh chấp ở giữa sân, hoặc rất xa vòng cấm. Phía PVF-CAND tạo được vài tình huống đáng kể để có thể gia tăng cách biệt, nhưng các pha dứt điểm đều không thành công. Trong khi các cầu thủ HAGL bế tắc ở hàng công, không thể tìm được cơ hội nào sáng sủa để ghi bàn gỡ hòa.

Với trận thua ngay sân nhà, CLB HAGL rơi xuống hạng 11 vẫn trong vòng xoáy nguy hiểm có thể rơi vào nhóm chạy đua trụ hạng, khi họ còn hơn chính PVF-CAND ở vị trí thứ 13 (vị trí đấu play-off với đội xếp thứ 2 ở giải hạng nhất để trụ hạng), chỉ 5 điểm (22 so với 17). Trong khi mùa giải V-League còn 4 vòng, nên sẽ chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng (16 điểm) vì trận thắng của PVF-CAND trước HAGL, đã quay trở lại vị trí cuối bảng. Xen giữa các đội này, CLB Becamex TP.HCM (21 điểm) xếp hạng 12 cũng nằm trong vòng nguy hiểm.