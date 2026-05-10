HLV UAE nhận định sâu: ‘Đội tuyển Việt Nam rất mạnh và luôn tiềm ẩn những bất ngờ, Hàn Quốc thì…’

Kết quả bốc thăm vào rạng sáng 10.5 đưa đội tuyển UAE vào bảng E cùng đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng với Yemen. Truyền thông UAE đánh giá, đây là bảng đấu rất đáng chú ý khi có sự hiện diện của Hàn Quốc – một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, cùng đội tuyển Việt Nam - những người có nhiều “duyên nợ” với đội tuyển UAE ở các giải đấu lớn của châu Á.

HLV Cosmin Olăroiu dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam

Phát biểu sau lễ bốc thăm, HLV Cosmin Olăroiu cho biết: “Giải đấu này quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu Á, vì vậy rất khó để nói bảng nào dễ hay khó. Bảng nào cũng sẽ khó khăn vì các đội đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Đáng chú ý, trong phát biểu của mình, chiến lược gia người Romania cũng nhắc trực tiếp đến đội tuyển Việt Nam như một đối thủ khó lường. Theo ông, trong nhiều năm qua, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc, trở thành một trong những đội tuyển khó chịu ở châu lục.

HLV Cosmin Olăroiu nhận xét: “Bảng E thật sự là một thử thách đòi hỏi nhiều sự hy sinh và nỗ lực từ các cầu thủ UAE. Toàn đội phải kiểm soát cảm xúc và sức mạnh tinh thần để đạt được ước mơ của mình, điều bắt đầu từ hôm nay. Trong những giải đấu kiểu này, bạn phải vượt qua giới hạn của bản thân nếu muốn tiến xa”.

Nhận diện các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

HLV Cosmin Olăroiu nhấn mạnh: “Đội tuyển Hàn Quốc có lịch sử đáng nể, trong khi đội tuyển Việt Nam là đối thủ luôn tiềm ẩn những bất ngờ, nhiều lần khiến các đối thủ hàng đầu khu vực phải dè chừng. Họ là đội mạnh ở Đông Nam Á, từng vào tứ kết Asian Cup 2019 và cũng vào đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ngoài ra, chúng tôi chúng ta còn phải xem đội nào sẽ thắng trong cặp đấu giữa Li Băng và Yemen để đưa ra những tính toán”.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam và UAE từng gặp nhau 8 lần. Đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 5 trận. Dù UAE được đánh giá cao hơn về lực lượng lẫn đẳng cấp, nhưng đội tuyển Việt Nam từng tạo ra những chiến thắng đáng nhớ. Tại vòng bảng Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl đã gây địa chấn khi thắng UAE 2-0 trên sân Mỹ Đình. Sau đó, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại UAE 1-0 trên sân nhà nhờ bàn thắng của Tiến Linh.

Dù vậy, đội tuyển UAE cũng nhiều lần cho thấy sức mạnh vượt trội trước đội tuyển Việt Nam. Ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022 diễn ra năm 2021, đội bóng Tây Á thắng 3-2 trong cuộc đối đầu giàu tốc độ và căng thẳng tại Dubai. Chính vì thế, màn tái đấu giữa hai đội ở Asian Cup 2027 được dự báo sẽ rất khó lường.

Theo lịch thi đấu được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp UAE ở trận ra quân ngày 10.1.2027. Đây có thể xem là trận đấu mang tính bản lề cho cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng E. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu Hàn Quốc trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Li Băng hoặc Yemen vào ngày 20.1.

Trong khi đó, truyền thông UAE cũng đặt nhiều kỳ vọng vào HLV Cosmin Olăroiu. Trang Sports Space nhận định: “Đội tuyển UAE bước vào Asian Cup 2027 với “tinh thần mới và tham vọng lớn”, trong bối cảnh đội bóng này muốn xóa đi nỗi thất vọng sau khi lỡ cơ hội dự World Cup 2026. UAE từng giành ngôi á quân Asian Cup 1996 và vào bán kết Asian Cup 2019, vì vậy mục tiêu của chúng ta không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn hướng tới cuộc cạnh tranh chức vô địch”.