AFC dự báo cực hay trận U.17 Việt Nam đấu Hàn Quốc: ‘Cuộc chạy đua kỳ thú tranh vé tứ kết’

Trước lượt trận thứ 2 bảng C giải U.17 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành sự quan tâm lớn cho màn đối đầu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và đội tuyển U.17 Hàn Quốc. Bài viết trên trang chủ AFC nhận định, đây là trận đấu kỳ thú, có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out cũng như cạnh tranh suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trận đấu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và đội tuyển U.17 Hàn Quốc diễn ra lúc 23 giờ ngày 10.5 theo giờ Việt Nam trên sân tập số C Trung tâm thể thao King Abdullah tại Jeddah.

AFC ca ngợi tinh thần của U.17 Việt Nam

Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.17 Yemen ở trận ra quân, đội tuyển U.17 Việt Nam đang có lợi thế lớn tại bảng C. AFC cho rằng đại diện Đông Nam Á đã thể hiện sự bình tĩnh cùng khả năng duy trì tập trung rất tốt để giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng muộn của Đậu Quang Hưng.

U.17 Việt Nam quyết vượt thử thách U.17 Hàn Quốc, hướng tới vé World Cup

Theo AFC, nếu tiếp tục giành thêm kết quả tích cực trước đội tuyển U.17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ mở rộng cơ hội giành vé vào vòng tứ kết cũng như suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trong khi đó, đội tuyển U.17 Hàn Quốc bước vào trận đấu với áp lực lớn khi mới chỉ có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. AFC nhận định “U.17 Hàn Quốc chắc chắn sẽ nhập cuộc quyết tâm hơn sau khi phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước U.17 UAE”.

Dù vậy, AFC vẫn đánh giá rất cao sức mạnh của đại diện xứ kim chi. Theo thống kê, đội tuyển U.17 Hàn Quốc kiểm soát bóng gần 70% và tung ra tới 21 cú sút về phía khung thành UAE. Vấn đề lớn nhất của U.17 Hàn Quốc nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Phải tới phút 88, Ahn Joo-wan mới ghi bàn gỡ hòa giúp đội bóng của HLV Kim Hyun-jun tránh khỏi thất bại.

U.17 Hàn Quốc tiếp tục được xem là một trong những ứng viên mạnh của giải nhờ sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ cùng khả năng tranh chấp vượt trội. Đây cũng là một trong những đội bóng có thể hình tốt nhất giải với nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m. AFC đặc biệt nhắc tới tiền vệ Ahn Joo-wan - nhân tố nổi bật nhất bên phía U.17 Hàn Quốc nhờ khả năng điều tiết lối chơi và tạo đột biến.

U.17 Việt Nam chuẩn bị kỹ cho thử thách lớn

Về phía U.17 Việt Nam, AFC đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Cristiano Roland trước trận đấu quan trọng này. Chiều 9.5 theo giờ địa phương, đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật cho màn so tài với U.17 Hàn Quốc.

Sau chiến thắng trước đội tuyển U.17 Yemen, tinh thần toàn đội đang rất tích cực nhưng ban huấn luyện vẫn yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa. Trước buổi tập, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết toàn đội nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng để hướng tới thử thách tiếp theo.

Đăng Khoa chia sẻ: "Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng tôi đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U.17 Hàn Quốc".

Theo trung vệ của đội tuyển U.17 Việt Nam, ban huấn luyện liên tục nhắc nhở các cầu thủ phải giữ sự tập trung bởi phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn.

"HLV trưởng và các thầy đã nhắc nhở chúng tôi phải giữ sự tập trung vì phía trước sẽ là trận đấu rất khó khăn", Đăng Khoa nói. Đánh giá về đối thủ sắp tới, đội trưởng U.17 Việt Nam cho rằng U.17 Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực cùng kỹ thuật rất tốt nên toàn đội đã chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ.

Đăng Khoa cho biết: "U.17 Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân tôi đã xem lại băng hình của họ và trao đổi cùng các đồng đội để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Trong buổi tập chiều 9.5, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tiếp tục cho các cầu thủ rèn các nội dung quan trọng như phối hợp tấn công, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và dứt điểm.

Nhà cầm quân người Brazil cũng liên tục động viên các học trò tự tin vào khả năng của bản thân, đồng thời yêu cầu toàn đội tuân thủ chặt chẽ đấu pháp chiến thuật đã đề ra. Hiện đội tuyển U.17 Việt Nam có trạng thái tinh thần và thể lực khá tốt trước trận đấu quan trọng với đội tuyển U.17 Hàn Quốc.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.17 UAE sẽ gặp U.17 Yemen lúc 23 giờ 30 phút ngày 10.5 theo giờ Việt Nam. AFC đánh giá UAE đang có sự tự tin lớn sau màn trình diễn ấn tượng trước Hàn Quốc, nhưng cũng cảnh báo đại diện Tây Á cần thận trọng bởi Yemen từng chơi đôi công với U.17 Việt Nam trước khi để thua vì một khoảnh khắc mất tập trung.