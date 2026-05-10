Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC dự báo cực hay trận U.17 Việt Nam đấu Hàn Quốc: ‘Cuộc chạy đua kỳ thú tranh vé tứ kết’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/05/2026 07:09 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá trận đấu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc tại bảng C giải U.17 châu Á 2026 sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc đua giành vé vào vòng knock-out cũng như suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trước lượt trận thứ 2 bảng C giải U.17 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành sự quan tâm lớn cho màn đối đầu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và đội tuyển U.17 Hàn Quốc. Bài viết trên trang chủ AFC nhận định, đây là trận đấu kỳ thú, có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out cũng như cạnh tranh suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trận đấu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và đội tuyển U.17 Hàn Quốc diễn ra lúc 23 giờ ngày 10.5 theo giờ Việt Nam trên sân tập số C Trung tâm thể thao King Abdullah tại Jeddah.

AFC ca ngợi tinh thần của U.17 Việt Nam

Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.17 Yemen ở trận ra quân, đội tuyển U.17 Việt Nam đang có lợi thế lớn tại bảng C. AFC cho rằng đại diện Đông Nam Á đã thể hiện sự bình tĩnh cùng khả năng duy trì tập trung rất tốt để giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng muộn của Đậu Quang Hưng.

U.17 Việt Nam quyết vượt thử thách U.17 Hàn Quốc, hướng tới vé World Cup

Theo AFC, nếu tiếp tục giành thêm kết quả tích cực trước đội tuyển U.17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ mở rộng cơ hội giành vé vào vòng tứ kết cũng như suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trong khi đó, đội tuyển U.17 Hàn Quốc bước vào trận đấu với áp lực lớn khi mới chỉ có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. AFC nhận định “U.17 Hàn Quốc chắc chắn sẽ nhập cuộc quyết tâm hơn sau khi phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước U.17 UAE”.

Dù vậy, AFC vẫn đánh giá rất cao sức mạnh của đại diện xứ kim chi. Theo thống kê, đội tuyển U.17 Hàn Quốc kiểm soát bóng gần 70% và tung ra tới 21 cú sút về phía khung thành UAE. Vấn đề lớn nhất của U.17 Hàn Quốc nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Phải tới phút 88, Ahn Joo-wan mới ghi bàn gỡ hòa giúp đội bóng của HLV Kim Hyun-jun tránh khỏi thất bại.

U.17 Hàn Quốc tiếp tục được xem là một trong những ứng viên mạnh của giải nhờ sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ cùng khả năng tranh chấp vượt trội. Đây cũng là một trong những đội bóng có thể hình tốt nhất giải với nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m. AFC đặc biệt nhắc tới tiền vệ Ahn Joo-wan - nhân tố nổi bật nhất bên phía U.17 Hàn Quốc nhờ khả năng điều tiết lối chơi và tạo đột biến.

U.17 Việt Nam chuẩn bị kỹ cho thử thách lớn

Về phía U.17 Việt Nam, AFC đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Cristiano Roland trước trận đấu quan trọng này. Chiều 9.5 theo giờ địa phương, đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật cho màn so tài với U.17 Hàn Quốc. 

AFC dự báo cực hay trận U.17 Việt Nam đấu Hàn Quốc: ‘Cuộc chạy đua kỳ thú tranh vé tứ kết’- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam hướng tới mục tiêu có điểm trước U.17 Hàn Quốc

ẢNH: VFF

Sau chiến thắng trước đội tuyển U.17 Yemen, tinh thần toàn đội đang rất tích cực nhưng ban huấn luyện vẫn yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa. Trước buổi tập, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết toàn đội nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng để hướng tới thử thách tiếp theo.

Đăng Khoa chia sẻ: "Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng tôi đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U.17 Hàn Quốc".

AFC dự báo cực hay trận U.17 Việt Nam đấu Hàn Quốc: ‘Cuộc chạy đua kỳ thú tranh vé tứ kết’- Ảnh 2.

Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết tinh thần của U.17 Việt Nam đang rất tốt

ẢNH: VFF

AFC dự báo cực hay trận U.17 Việt Nam đấu Hàn Quốc: ‘Cuộc chạy đua kỳ thú tranh vé tứ kết’- Ảnh 3.

Đăng Khoa và các đồng đội đang rất tự tin

ẢNH: VFF

Theo trung vệ của đội tuyển U.17 Việt Nam, ban huấn luyện liên tục nhắc nhở các cầu thủ phải giữ sự tập trung bởi phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn.

"HLV trưởng và các thầy đã nhắc nhở chúng tôi phải giữ sự tập trung vì phía trước sẽ là trận đấu rất khó khăn", Đăng Khoa nói. Đánh giá về đối thủ sắp tới, đội trưởng U.17 Việt Nam cho rằng U.17 Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực cùng kỹ thuật rất tốt nên toàn đội đã chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ.

Đăng Khoa cho biết: "U.17 Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân tôi đã xem lại băng hình của họ và trao đổi cùng các đồng đội để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Trong buổi tập chiều 9.5, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tiếp tục cho các cầu thủ rèn các nội dung quan trọng như phối hợp tấn công, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và dứt điểm.

AFC dự báo cực hay trận U.17 Việt Nam đấu Hàn Quốc: ‘Cuộc chạy đua kỳ thú tranh vé tứ kết’- Ảnh 4.

HLV Cristiano Roland động viên toàn đội tự tin bước vào trận

ẢNH: VFF

Nhà cầm quân người Brazil cũng liên tục động viên các học trò tự tin vào khả năng của bản thân, đồng thời yêu cầu toàn đội tuân thủ chặt chẽ đấu pháp chiến thuật đã đề ra. Hiện đội tuyển U.17 Việt Nam có trạng thái tinh thần và thể lực khá tốt trước trận đấu quan trọng với đội tuyển U.17 Hàn Quốc.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.17 UAE sẽ gặp U.17 Yemen lúc 23 giờ 30 phút ngày 10.5 theo giờ Việt Nam. AFC đánh giá UAE đang có sự tự tin lớn sau màn trình diễn ấn tượng trước Hàn Quốc, nhưng cũng cảnh báo đại diện Tây Á cần thận trọng bởi Yemen từng chơi đôi công với U.17 Việt Nam trước khi để thua vì một khoảnh khắc mất tập trung.

Giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Báo Hàn Quốc háo hức khi đấu đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik tại Asian Cup

Báo Hàn Quốc háo hức khi đấu đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik tại Asian Cup

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt chú ý đến đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm vòng chung kết AFC Asian Cup 2027, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm cùng bảng E với đội tuyển Hàn Quốc.

Lịch thi đấu gay cấn mới nhất hôm nay: Nảy lửa cuộc đua trụ hạng

Đội tuyển Việt Nam ‘chung mâm’ Hàn Quốc và UAE: Vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027

Khám phá thêm chủ đề

u.17 vIỆT NAM u.17 hÀN qUỐC U.17 Việt Nam hlv cristiano roland Đánh giá của AFC U.17 châu á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận