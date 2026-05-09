U.17 Việt Nam gặp thử thách cực đại

Trong bản đồ bóng đá trẻ châu Á, Hàn Quốc luôn là cái tên sừng sững với bảng thành tích đáng nể. Riêng tại sân chơi U.17 châu lục, đội bóng xứ sở kim chi sở hữu 2 chức vô địch và 3 lần đoạt vị trí á quân. Họ không chỉ đến Ả Rập Xê Út vì tấm vé dự World Cup, mà còn là ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Dù vừa trải qua trận ra quân có kết quả hòa 1-1 đầy thất vọng trước U.17 UAE, nhưng những thông số chuyên môn mà U.17 Hàn Quốc tạo ra vẫn khiến các đối thủ phải dè chừng. Trong hơn 90 phút thi đấu, U.17 Hàn Quốc hoàn toàn áp đảo về mọi chỉ số, từ tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến gần 70% cho đến số lượng pha dứt điểm. Sự bế tắc của U.17 Hàn Quốc trong trận đấu đó đến từ việc các chân sút của họ tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, đồng thời U.17 UAE đã chơi phòng ngự lùi sâu một cách kỷ luật.

U.17 Hàn Quốc (bìa trái) không chỉ nhanh, khỏe mà còn rất giỏi trong việc khai thác khoảng trống ẢNH: AFC

U.17 Hàn Quốc có lối chơi hiện đại, là sự kết hợp giữa tốc độ và nền tảng thể lực dồi dào. Ưu điểm lớn của đội bóng này chính là thể hình đồng đều và vượt trội so với mặt bằng chung. Theo thống kê, U.17 Hàn Quốc là đội bóng có chiều cao trung bình tốt thứ hai tại giải đấu (1,817 m). Với đa số cầu thủ cao trên 1,8 m, đoàn quân của HLV Kim Hyun-jun không chỉ mạnh khi tranh chấp tay đôi mà còn cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống không chiến và dàn xếp đá phạt cố định. Trong một tập thể đồng đều đó, Ahn Joo-wan nổi lên như ngôi sao sáng nhất và được giới chuyên môn ví von là "thần đồng mới" của bóng đá Hàn Quốc. Lúc này, tiền vệ sinh năm 2007 đã sớm có hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp và đang khoác áo CLB Seoul E-Land tại K-League 2.

Ahn Joo-wan có nhãn quan chiến thuật sắc bén, nắm vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của U.17 Hàn Quốc vào lúc này. Chân chuyền 17 tuổi có khả năng chia bài, phân phối bóng nhịp nhàng và thực hiện những đường kiến tạo có độ sát thương cao cho đồng đội. Chính Ahn Joo-wan là người đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng quý giá ở những phút cuối trận gặp UAE, giúp đội nhà giữ lại 1 điểm và tránh khỏi kịch bản tồi tệ ngay ngày ra quân. Sự hiện diện của tiền vệ này trên sân buộc hàng phòng ngự U.17 VN phải duy trì sự tập trung tối đa.

Bước vào lượt trận thứ hai gặp U.17 VN lúc 23 giờ ngày 10.5, U.17 Hàn Quốc chắc chắn sẽ nhập cuộc với thái độ thận trọng cùng tinh thần không khoan nhượng. Đối với họ, đây không chỉ là trận đấu để giành 3 điểm nhằm nuôi hy vọng đi tiếp, mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của một "ông lớn" sau khởi đầu chưa như ý. Áp lực phải thắng sẽ khiến người Hàn đẩy cao đội hình ngay từ đầu để gia tăng sức ép khủng khiếp lên phần sân đối diện. Đây sẽ là một thử thách cực đại cho hệ thống phòng ngự mà ông Roland đang xây dựng, bởi đối thủ sắp tới không chỉ nhanh, khỏe mà còn rất giỏi trong việc khai thác khoảng trống.