Xác định đối thủ cực mạnh U.17 nữ Việt Nam ở tứ kết châu Á, đấu ngày nào?

Ở trận đấu với U.17 nữ Nhật Bản, U.17 nữ Úc gần như lép vế hoàn toàn. U.17 nữ Nhật Bản dễ dàng áp đặt thế trận, chơi tấn công và mở tỷ số ở phút 16 nhờ công Mei Hanashiro, trước khi lần lượt Mino Tamamura, Nanami Kurita và Rara Higuchi ghi thêm các bàn thắng để khép lại chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục. U.17 nữ Nhật Bản chỉ cho U.17 nữ Úc tung ra đúng một cú sút trúng đích trong hiệp 1, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Theo kết quả này, U.17 nữ Nhật Bản khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng B, trong khi U.17 Úc giành vị trí nhì bảng, có 4 điểm. Đồng thời, U.17 nữ Úc cũng chính là đối thủ của U.17 nữ Việt Nam ở vòng tứ kết, diễn ra ngày 11.5.

U.17 nữ Úc không thể làm nên bất ngờ trước sức mạnh của U.17 nữ Nhật Bản (bìa phải) ẢNH: AFC

Thử thách lớn với U.17 nữ Việt Nam

Đây được xem là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Okiyama Masahiko, bởi Úc luôn là một trong những nền bóng đá nữ trẻ hàng đầu châu lục. Dù vừa thua U.17 nữ Nhật Bản nhưng đội bóng trẻ xứ chuột túi vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm với nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp vượt trội.

U.17 nữ Việt Nam giành vé đi tiếp sau chiến thắng 2-1 trước U.17 Myanmar ở lượt trận cuối bảng A. Đội bóng của HLV Okiyama Masahiko xếp nhì bảng sau chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc, đồng thời đứng trên U.17 nữ Thái Lan. Trong lịch sử, đây cũng là lần đầu tiên U.17 nữ Việt Nam có thể vượt qua được vòng bảng giải châu Á.

Sau trận thắng U.17 nữ Myanmar, HLV Okiyama Masahiko thừa nhận các học trò vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng những trận đấu căng thẳng trước đó khiến thể lực cầu thủ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong hiệp 2. Tuy vậy, ông đánh giá cao tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn đội để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

U.17 nữ Việt Nam từng đối đầu U.17 nữ Úc ở vòng loại giải châu Á năm 2024 ẢNH: MINH TÚ

Đáng chú ý, U.17 nữ Việt Nam từng gặp U.17 nữ ở vòng loại giải U.17 nữ châu Á 2024. Khi đó, U.17 nữ Việt Nam đã dẫn trước nhưng cuối cùng thua ngược đáng tiếc 1-2.

Với việc có ba ngày nghỉ trước trận tứ kết, ban huấn luyện U.17 nữ Việt Nam sẽ tập trung hồi phục thể lực và chuẩn bị chiến thuật nhằm hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ châu Đại Dương.