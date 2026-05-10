Báo Hàn Quốc háo hức khi đấu đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik tại Asian Cup

Màn chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc được chờ đợi

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Hàn Quốc sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam , UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng với Yemen. Ngay sau khi bảng đấu được xác định, tờgiật tít: “Đội tuyển Hàn Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam của Kim Sang-sik’!”. Bài viết nhấn mạnh dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam hiện được xem là “cường quốc Đông Nam Á” và là đối thủ đáng gờm của đội tuyển Hàn Quốc ở giải đấu sắp tới.

Trong khi đó, Xports News cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc tái ngộ đặc biệt giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc. Tờ báo này viết: “Đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tại vòng bảng Asian Cup 2027 ở Ả Rập Xê Út. Đây là một viễn cảnh thú vị và chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm”.

Màn chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc được nhiều người chờ đợi ẢNH: VFF

Không chỉ nhắc đến yếu tố chuyên môn, báo chí Hàn Quốc còn xem đây là cuộc đối đầu mang nhiều duyên nợ. Footballist bình luận: “Điều thú vị là đội tuyển Hàn Quốc sẽ đối đầu với HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik”.

Tờ báo này nhấn mạnh, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hiện có hàng loạt gương mặt quen thuộc với bóng đá Hàn Quốc như Namgoong Do, Lee Woon-jae hay Yoon Dong-hoon. Đặc biệt, trợ lý thủ môn Lee Woon-jae từng có thời gian dài làm việc cùng HLV Hong Myung-bo ở đội tuyển Hàn Quốc. Điều đó khiến màn chạm trán giữa hai đội tuyển càng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông xứ kim chi.

Bên cạnh việc nói về tuyển Việt Nam, báo Hàn Quốc cũng đánh giá đội nhà đã rơi vào bảng đấu tương đối dễ thở. Xports News nhận xét: “Đội tuyển Hàn Quốc tránh được những đối thủ khó chịu nhất như Qatar, Jordan hay Iraq. Tất cả đều kỳ vọng rằng vòng bảng sẽ là bước đệm hoàn hảo để thầy trò HLV Hong Myung-bo hướng đến danh hiệu vô địch”.

HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán đội tuyển Hàn Quốc ở Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc vẫn tỏ ra khá thận trọng. Sau thất bại gây sốc 0-2 trước đội tuyển Jordan ở bán kết Asian Cup 2024 và việc HLV Jürgen Klinsmann bị sa thải, bóng đá Hàn Quốc đang chịu áp lực lớn trong hành trình chinh phục danh hiệu châu Á đầu tiên sau 67 năm. Ngoài ra, các tờ báo Hàn Quốc nhắc lại rằng đội tuyển nước này chỉ mới vô địch Asian Cup hai lần vào các năm 1956 và 1960. Kể từ đó, dù nhiều lần tiến sâu, họ vẫn liên tục lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch.

Tờ OSEN nhấn mạnh: “Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại Ả Rập Xê Út. Với người hâm mộ Hàn Quốc, mục tiêu lớn nhất đương nhiên là phải lấy lại hình ảnh, hướng đến chức vô địch”.