Đình Bắc cực đỉnh, không lo mất suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam

Kỹ năng ghi bàn đáng nể

Đầu tiên, xét về hiệu suất ghi bàn, Nguyễn Đình Bắc hiện đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt. Anh ghi đến 8 bàn ở vòng đấu gần nhất tại V-League 2025-2026, tỷ lệ 1,6 bàn/trận. Với thành tích ghi bàn vừa nêu, Đình Bắc đã vươn lên trở thành tuyển thủ quốc gia ghi bàn nhiều thứ 2 trong mùa giải hiện tại, chỉ kém thành tích 9 bàn của Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC). Còn nếu tính trong số những cầu thủ sinh ra ở trong nước, Đình Bắc là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2025-2026, vượt qua Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình) và Việt Cường (Becamex TP.HCM), mỗi người có 6 bàn.

Đình Bắc đang có phong độ ghi bàn rất tốt tại V-League Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, cách Đình Bắc ghi những bàn thắng của mình cũng rất đáng để nhắc đến. Đấy là những bàn thắng vừa cho thấy sự nhạy bén, vừa thể hiện kỹ thuật và tốc độ cao của cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Ví dụ như trong tình huống Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số CLB CAHN ở trận gặp Hải Phòng ở vòng 21, tối 2.5. Đình Bắc nhận bóng sau pha phối hợp nhỏ với đồng đội, anh xử lý cực gọn, động tác nhận bóng cũng là động tác qua người hậu vệ đối phương, trước khi anh sút ngay bằng chân trái, đánh bại thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu.

Trước đó, ở vòng 20, trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0 ở trận CLB CAHN gặp SLNA ngày 26.4, Đình Bắc nhận bóng từ Quang Hải, anh thoát qua bẫy việt, trước khi sút chéo góc bằng chân phải hạ thủ môn Cao Văn Bình của SLNA. Hầu hết các pha ghi bàn của Đình Bắc khi anh đã ở gần khu vực cấm địa của đối phương, sẽ gồm 2 chạm, chạm đầu tiên vừa là tình huống khống chế bóng, cũng đồng thời là tình huống chuyển hướng và qua người, để rồi chạm thứ 2 là tình huống dứt điểm. Phải là cầu thủ có kỹ thuật cực tốt mới có thể thực hiện được những động tác gọn gàng và tinh tế như thế.

Nỗi ám ảnh của các đội bóng mạnh

Không chỉ có các hàng thủ ở trong nước, mà ngay cả những hàng thủ của những đội bóng đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu Á như U.23 Hàn Quốc, U.23 Ả Rập Xê Út hay U.23 UAE cũng từng bị làm khổ và bất lực trước các động tác xử lý vừa kỹ thuật, vừa dứt khoát, ít chạm của Đình Bắc tại giải U.23 châu Á 2026. Trước nữa, Đình Bắc từng ghi 1 bàn thắng đầy bất ngờ vào lưới đội tuyển quốc gia Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Điều đó phản ánh, Đình Bắc là dạng tiền đạo có thể gây đột biến trước các đối thủ lớn, nên anh vẫn đủ sức cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc rất nguy hiểm ở các giải quốc tế Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, vị trí thi đấu của Đình Bắc là tiền đạo dạt biên. Cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN nguy hiểm nhất khi đi bóng từ biên vào trung lộ, hoặc những tình huống xuất hiện bất thần ở vị trí lệch về bên trái hoặc bên phải khu vực cấm địa, đón bóng ở "cột xa" và dứt điểm. Vị trí này không hề "giẫm" lên vị trí của trung phong Nguyễn Xuân Son hay tiền đạo lùi Đỗ Hoàng Hên. Thế nên, ngay cả khi các tiền đạo nhập tịch nói trên đạt phong độ tốt, Đình Bắc vẫn có khả năng chen chân vào hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Nếu Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên (hoặc Tài Lộc) xuất hiện trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam cùng lúc, các hướng tấn công của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik càng đa dạng, đối thủ sẽ càng khó đoán. Những cầu thủ tài năng nhất là những người biết cách bổ sung, hỗ trợ cho nhau cùng tỏa sáng. Cả Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đều là những ngôi sao thuộc dạng như thế, nên việc họ cùng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam là khả năng rất dễ xảy ra.