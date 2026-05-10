Lịch thi đấu gay cấn mới nhất hôm nay: Nảy lửa cuộc đua trụ hạng

"Cạm bẫy" ở phố núi

Trước vòng 22, PVF-CAND tạm thoát khỏi đáy bảng và hơn CLB Đà Nẵng 1 điểm. Nhưng đội bóng sông Hàn đã vươn lên, tạo khoảng cách 2 điểm với thầy trò HLV Trần Tiến Đại sau khi thắng Becamex TP.HCM 2-0 trên sân nhà Chi Lăng. Quế Ngọc Hải và các đồng đội cũng tạo sức ép về mặt tâm lý cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Với PVF-CAND lúc này, mọi điểm số đều quý giá nhưng một trận hòa trên sân Pleiku chẳng khác nào thất bại và giành trọn 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc. Trong 8 trận gần nhất, PVF-CAND để thua đến 5 trận và hòa 3 trận. Các tuyển thủ U.23 VN như Phạm Lý Đức, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân… phải cực kỳ nỗ lực.

Thanh Nhàn và các đồng đội có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trước HAGL ẢNH: MINH TÚ

HAGL đang đạt phong độ khá tốt. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi đánh bại SLNA 1-0 ngay trên sân Vinh, hòa đối thủ mạnh Hải Phòng, thắng Nam Định và chỉ thua 2 đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu là Thể Công Viettel, Ninh Bình. Với 22 điểm (hơn đội hạng 13 là Đà Nẵng 6 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 8 điểm), HAGL đang quá an toàn, gần như chắc chắn trụ hạng thành công khi V-League chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Đây rõ ràng là lợi thế của Trần Trung Kiên và các đồng đội. PVF-CAND buộc phải dồn lên tấn công để giành chiến thắng, HAGL được phép chơi thong dong hơn, triển khai chiến thuật phòng ngự phản công sở trường, tận dụng những khoảnh khắc thiếu tập trung của đối phương để ghi bàn. Ở vòng đấu trước, đội bóng phố núi đã chơi cực kỳ kiên nhẫn và rồi trừng phạt SLNA theo kịch bản này.

Hai đội thay "tướng", ai đổi vận ?

Ngoài cuộc đấu trên sân Pleiku, các trận còn lại của ngày 10.5 cũng cực kỳ hấp dẫn. Cùng lúc 18 giờ, CLB Công an TP.HCM (gặp SLNA) và Hà Tĩnh (gặp Thể Công Viettel) đi tìm lại sự hứng khởi dưới thời HLV mới. Trước đó, 2 đội bóng này đã chia tay HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Công Mạnh. CLB Công an TP.HCM đưa trợ lý Phùng Thanh Phương lên nắm tạm quyền, còn CLB Hà Tĩnh bổ nhiệm HLV Phan Như Thuật ngồi ghế nóng. Nhiệm vụ của các tân HLV là giúp hàng công đội nhà "khai hỏa" trở lại. Ở 5 trận gần nhất, cả CLB Công an TP.HCM và Hà Tĩnh đều chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn - con số quá ít ỏi.

Trận đấu muộn nhất vòng 21 vào 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Công an Hà Nội và Nam Định. Thầy trò HLV Alexandre Polking đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, gồm 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng ngành công an không chỉ duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự mà còn cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hàng công, đặc biệt nhờ phong độ cao của các trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc... CLB Công an Hà Nội cũng "thâu tóm" các danh hiệu của V-League trong tháng 4: CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất (Đình Bắc: ghi 7 bàn ở 4 trận diễn ra vào tháng 4).

Với tinh thần hưng phấn cùng lợi thế sân nhà, CLB Công an Hà Nội chắc chắn hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để có thể sớm giành chức vô địch. Tuy nhiên, CLB Nam Định chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu khi vẫn còn đó các ngôi sao như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tuấn Anh, Lý Công Hoàng Anh… trong đội hình.