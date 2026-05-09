Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chỉ 1 Hoàng Đức vẫn giúp Ninh Bình thắng dễ đội khó chịu nhất V-League

Tiểu Bảo
09/05/2026 19:57 GMT+7

Hoàng Đức đã ghi bàn trở lại, mở ra chiến thắng 2-1 của Ninh Bình FC trước đội bóng có cách chơi khó chịu bậc nhất V-League là CLB Hải Phòng, để vượt qua CLB Hà Nội áp sát ngôi nhì bảng của Thể Công Viettel.

Hoàng Đức và Friday bùng nổ giúp đem về chiến thắng cho Ninh Bình FC

ảnh: Ninh Bình FC

Hoàng Đức tạo ra khác biệt

Hai trận đấu liền bế tắc (hòa Thể Công Viettel và thua CLB Hà Nội) khiến Ninh Bình FC nhận rất nhiều sức ép. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, Hoàng Đức đã lên tiếng đúng lúc để giúp đội bóng cố đô tìm lại được hương vị chiến thắng.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình đánh bại Hải Phòng để áp sát tốp đầu

Phút 16, khi thế trận vẫn đang ở thế giằng co, thì bất ngờ Hoàng Đức khiến mành lưới CLB Hải Phòng rung lên trong sự bất ngờ của cả hàng thủ, khi tiền vệ số 28 đã bất thình lình dứt điểm bằng chân phải hiểm hóc vào góc xa, trong cú bay trong tuyệt vọng của Đình Triệu.

Một khoảnh khắc tỏa sáng đủ làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vì trước đó CLB Hải Phòng với lối chơi chắc chắn đã khiến Ninh Bình FC gặp rất nhiều khó khăn trong việc đẩy cao tốc độ trận đấu.

Bàn thắng của Hoàng Đức tạo ra bước ngoặt cho trận đấu

ảnh: Ninh Bình FC

Sau đó, Hoàng Đức tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình khi giúp tuyến giữa Ninh Bình FC chơi khá hiệu quả, cùng với Đức Chiến và Geovane kiểm soát tốt khu vực giữa sân trước CLB Hải Phòng vốn luôn dám cầm bóng chơi dù là trên sân nhà của bất kỳ đội bóng nào.

Thực tế dù thua về tỷ số nhưng CLB Hải Phòng vẫn kiểm soát bóng không kém hơn, thậm chí có số cú sút nhiều hơn gần gấp đôi Ninh Bình FC. Cũng nói thêm đội chủ nhà không còn chơi quá hoa mỹ và "bốc" như đầu mùa, mà trở nên thực dụng hơn.

Đến phút 59, Ninh Bình FC đã nhân đôi cách biệt với sự góp công của Hoàng Đức khi đem về quả phạt đền, giúp Friday ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng cố đô kể từ khi chuyển về đây hồi giữa mùa.

Hoàng Đức đã có 7 bàn cho Ninh Bình FC tại V-League 2025 - 2026

ảnh: Ninh Bình FC

Mọi thứ xem như được định đoạt sau bàn thắng thứ 2 của Ninh Bình FC, khi bản thân CLB Hải Phòng dù nỗ lực cũng không thể đưa trận đấu vào nhịp độ mà mình ưa thích. Cả 2 đội bóng sau đó thực hiện nhiều sự thay đổi người, chứng kiến Luiz Antonio ghi bàn danh dự cho đội khách ở phút 90+1.

Chiến thắng 2-1 này giúp Ninh Bình FC có 41 điểm, vượt qua CLB Hà Nội, áp sát đội nhì bảng Thể Công Viettel (43 điểm, còn 1 trận chưa đá). CLB Hải Phòng có vẻ sẽ cần thêm thời gian để HLV Đặng Văn Thành thế chỗ đàn anh Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt Ninh Bình FC ở mùa sau.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

CLB Nam Định vừa phát đi thông cáo bác bỏ thông tin đội bóng bỏ chữ 'Thép Xanh' trong tên gọi do nhà tài trợ rút lui trước mùa giải 2026-2027.

