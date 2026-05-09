Xuất hiện tin đồn CLB Nam Định bị rút tài trợ, thực hư thế nào?

Theo phía đội bóng thành Nam, từ nhiều mùa giải trước, CLB vẫn đăng ký hồ sơ cấp phép với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dưới tên "CLB bóng đá Nam Định" và thi đấu quốc tế với tên Nam Định FC. Nguyên nhân là theo quy định của AFC, tên ngành hàng tài trợ như "Thép Xanh" không được đưa vào tên đội bóng ở các giải châu lục. Trong khi đó, tại các giải quốc nội, đội vẫn sử dụng tên đầy đủ là Thép Xanh Nam Định.

Nguyễn Xuân Son và các đồng đội vẫn sẽ yên tâm cống hiến cho CLB Nam Định, không có chuyện nhà tài trợ rút khỏi đội bóng này

Chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027, đội bóng tiếp tục nộp hồ sơ với cách đăng ký tương tự và đã được AFC phê duyệt. Phía CLB khẳng định: "Không có sự việc do nhà tài trợ rút lui nên đăng ký cấp phép là CLB bóng đá Nam Định, bỏ chữ Thép Xanh".

Đội bóng cũng nhấn mạnh Xuân Thiện Group vẫn đang đồng hành và dành nhiều tâm huyết cho CLB. Hiện CLB Nam Định tiếp tục cạnh tranh tại Cúp C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia, đồng thời đã sớm chuẩn bị lực lượng và kế hoạch cho mùa giải 2026-2027.