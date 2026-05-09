Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình chen chân vào tốp 3, HAGL ‘tốp 4’ từ dưới lên

CLB Ninh Bình soán vị trí của CLB Hà Nội

Ở màn so tài tâm điểm của ngày thi đấu 9.5 thuộc vòng 22 V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình giành chiến thắng sát nút 2-1 trước CLB Hải Phòng. Kết quả này giúp "bầy dê núi" tiến vào tốp 3 trên bảng xếp hạng V-League.

Vào lúc này, CLB Ninh Bình hiện có 41 điểm. CLB Công an Hà Nội đang đứng nhất bảng với 54 điểm, trong khi Thể Công Viettel đứng hạng hai với 43 điểm. Cả CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều chưa ra sân ở vòng 22.

CLB Hải Phòng giậm chân tỷ số ở vị trí hạng 7 với 28 điểm.

Bất ngờ lớn nhất của vòng 22 V-League tính đến lúc này có lẽ là thất bại của CLB Hà Nội trước CLB Thanh Hóa. Đội chủ sân Hàng Đẫy thua sốc 0-1 trước CLB Thanh Hóa. Trận thua này khiến CLB Hà Nội rơi xuống đứng vị trí thứ tư, hiện có 39 điểm.

Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh với chiến thắng này đã cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. CLB Thanh Hóa từ hạng 11 hiện lên đứng ở vị trí thứ 8, với 24 điểm.

Tốp 4 đội đứng cuối bảng lúc này lần lượt: HAGL (22 điểm) hạng 11, Becamex TP.HCM (21 điểm) hạng 12, CLB Đà Nẵng (16 điểm), hạng 13 và cuối bảng là PVF-CAND (14 điểm).