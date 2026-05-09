Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình chen chân vào tốp 3, HAGL ‘tốp 4’ từ dưới lên

Nghi Thạo
Nghi Thạo
09/05/2026 20:21 GMT+7

Với chiến thắng ở trận đấu thuộc vòng 22, CLB Ninh Bình đã chen chân vào tốp 3 đội đứng đầu bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, CLB Hà Nội với trận thua sốc bị tụt 1 bậc.

CLB Ninh Bình soán vị trí của CLB Hà Nội

Ở màn so tài tâm điểm của ngày thi đấu 9.5 thuộc vòng 22 V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình giành chiến thắng sát nút 2-1 trước CLB Hải Phòng. Kết quả này giúp "bầy dê núi" tiến vào tốp 3 trên bảng xếp hạng V-League.

Vào lúc này, CLB Ninh Bình hiện có 41 điểm. CLB Công an Hà Nội đang đứng nhất bảng với 54 điểm, trong khi Thể Công Viettel đứng hạng hai với 43 điểm. Cả CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều chưa ra sân ở vòng 22.

Ngọc Mỹ tỏa sáng, CLB Hà Nội ‘sảy chân’ trước Thanh Hóa

CLB Hải Phòng giậm chân tỷ số ở vị trí hạng 7 với 28 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình chen chân vào tốp 3, HAGL ‘tốp 4’ từ dưới lên- Ảnh 1.

Bất ngờ lớn nhất của vòng 22 V-League tính đến lúc này có lẽ là thất bại của CLB Hà Nội trước CLB Thanh Hóa. Đội chủ sân Hàng Đẫy thua sốc 0-1 trước CLB Thanh Hóa. Trận thua này khiến CLB Hà Nội rơi xuống đứng vị trí thứ tư, hiện có 39 điểm.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình đánh bại Hải Phòng để áp sát tốp đầu

Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh với chiến thắng này đã cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. CLB Thanh Hóa từ hạng 11 hiện lên đứng ở vị trí thứ 8, với 24 điểm.

Tốp 4 đội đứng cuối bảng lúc này lần lượt: HAGL (22 điểm) hạng 11, Becamex TP.HCM (21 điểm) hạng 12, CLB Đà Nẵng (16 điểm), hạng 13 và cuối bảng là PVF-CAND (14 điểm).

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

U.17 Việt Nam gặp thử thách cực đại

U.17 Việt Nam gặp thử thách cực đại

Chiến thắng tối thiểu trước Yemen không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp U.17 VN tìm lại cảm giác thắng trận tại đấu trường châu lục sau 10 năm chờ đợi. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland mang tên U.17 Hàn Quốc là thử thách lớn hơn rất nhiều.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 Hàn Quốc mới nhất: Xem kênh nào?

CLB Đà Nẵng thăng hoa đánh bại Becamex TP.HCM: Không còn chìm dưới đáy

Khám phá thêm chủ đề

V-League Bảng xếp hạng V-League Bảng xếp hạng CLB Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận