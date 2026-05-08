Ở buổi tập chiều 7.5, các cầu thủ được chia thành 2 nhóm riêng biệt. Nhóm thi đấu nhiều trước U.17 Yemen chủ yếu tập hồi phục và giãn cơ, trong khi nhóm còn lại tăng cường các bài tập thể lực kết hợp chiến thuật.

Theo HLV Cristiano Roland, tất cả cầu thủ đều phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất bởi giải đấu vẫn còn rất dài và tính cạnh tranh ngày càng lớn.

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các cầu thủ dự bị. Ông cho rằng những nhân tố vào sân từ ghế dự bị có thể tạo ra bước ngoặt ở các thời điểm quyết định của trận đấu.

Sau chiến thắng trước U.17 Yemen, HLV Cristiano Roland cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò trong phòng thay đồ.

Trước trận gặp Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland tự tin ‘U.17 Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa’

Ông chia sẻ: "Tất cả các em đều xứng đáng được chúc mừng. Dù thi đấu hay chưa thi đấu, tất cả đều rất quan trọng với tập thể này". Dù vậy, HLV trưởng U.17 Việt Nam cũng nhanh chóng kéo toàn đội trở lại sự tập trung cần thiết.

"Chúng ta đã thắng nhưng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Điều quan trọng lúc này là giữ sự bình tĩnh, tiếp tục phân tích kỹ trận đấu vừa qua và hướng tới thử thách tiếp theo", ông nhấn mạnh.

Chiến thắng trước U.17 Yemen không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm sự tự tin sau quãng thời gian chuẩn bị dài.

Dưới thời HLV Cristiano Roland, U.17 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức lối chơi, khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu. Đội bóng trẻ Việt Nam không còn nhập cuộc với tâm lý e ngại như nhiều giải đấu trước đây mà chơi tự tin, kỷ luật và sẵn sàng tranh chấp với các đối thủ mạnh hơn.