U.17 Việt Nam vào tứ kết châu Á với các kịch bản nào?

Trận ra quân nhiều thử thách nhưng thành quả xứng đáng

Rạng sáng 7.5.2026 (theo giờ Việt Nam), U.17 Việt Nam đã có màn ra quân thuận lợi tại bảng C VCK U.17 châu Á 2026 khi vượt qua U.17 Yemen với tỷ số 1-0. Trong bối cảnh trận còn lại của bảng đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE, thầy trò HLV Cristiano Roland tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 3 điểm.

Chiến thắng trước U.17 Yemen được xem là kết quả rất quan trọng với U.17 Việt Nam bởi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất đi tiếp. Dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và thể lực, U.17 Việt Nam vẫn chơi đầy kỷ luật và lì lợm trước đại diện Tây Á.

Trong hiệp 1, U.17 Yemen nhập cuộc khá chủ động và tạo ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự U.17 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Cristiano Roland dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân. Đội cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể tận dụng thành công.

U.17 Việt Nam vào tứ kết châu Á trong các kịch bản nào?

Bước sang hiệp 2, U.17 Việt Nam chơi tự tin hơn và duy trì sức ép liên tục. Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 77 khi Quang Hưng tận dụng tốt đường chuyền của Chu Ngọc Nguyễn Lực để ghi bàn thắng duy nhất, mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà.

Không chỉ giành chiến thắng, U.17 Việt Nam còn cho thấy sự tiến bộ trong cách tổ chức lối chơi, khả năng phòng ngự cũng như sự kiên nhẫn trong những thời điểm khó khăn. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh đội từng trải qua chuỗi nhiều năm không thắng ở sân chơi U.17 châu Á.

Sau lượt trận đầu tiên, U.17 Việt Nam đang nắm lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Theo thể thức giải đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp và đồng thời đoạt vé dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trận gặp U.17 Hàn Quốc mang ý nghĩa quyết định với U.17 Việt Nam

Ở lượt trận tiếp theo, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Hàn Quốc - đội được đánh giá mạnh nhất bảng C. Đây được xem là trận đấu mang tính bản lề với cục diện của bảng đấu.

Nếu đánh bại U.17 Hàn Quốc, U.17 Việt Nam sẽ có 6 điểm sau 2 lượt trận và cầm chắc vé vào tứ kết. Khi đó, đội sẽ tạo khoảng cách rất lớn với các đối thủ còn lại trước lượt cuối.

Trong trường hợp giành 1 điểm trước đại diện Đông Á, U.17 Việt Nam vẫn giữ được lợi thế lớn với 4 điểm trong tay. Khi đó, đội sẽ bước vào lượt cuối gặp U.17 UAE với nhiều cơ hội tự quyết.

Ngay cả nếu thất bại trước U.17 Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam vẫn chưa chấm hết. Tuy nhiên, áp lực sẽ tăng lên đáng kể bởi thầy trò HLV Cristiano Roland gần như buộc phải thắng U.17 UAE ở lượt cuối để cạnh tranh vị trí trong tốp 2.

U.17 Hàn Quốc không có màn khởi đầu như kỳ vọng khi bị U.17 UAE cầm hòa 1-1. Kết quả này khiến cuộc đua ở bảng C trở nên khó lường hơn và mở ra thêm hy vọng cho U.17 Việt Nam. Nhưng đồng thời, trận hòa ở lượt trận đầu tiên cũng sẽ khiến U.17 Hàn quốc phải dốc toàn lực và quyết tâm hơn ở 2 trận còn lại.

Thử thách phía trước vẫn rất lớn khi U.17 Hàn Quốc luôn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, còn U.17 UAE cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu và sự chắc chắn như trận gặp U.17 Yemen, U.17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tới tấm vé vào tứ kết cùng suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.