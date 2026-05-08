Trước vòng 18 giải hạng nhất: Đại chiến tốp đầu, chờ diễn biến kịch tính cuộc đua vô địch
Video Thể thao

Quỳnh Phương
08/05/2026 11:41 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh FC và Trường Tươi Đồng Nai được xem là trận cầu tâm điểm vòng 18 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, khi kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch và suất thăng hạng V-League.

Vòng 18 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 hứa hẹn rất hấp dẫn với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh FC và Trường Tươi Đồng Nai - trận đấu được xem như “chung kết sớm” của mùa giải.

Bắc Ninh FC hiện là đội hiếm hoi còn đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch với Trường Tươi Đồng Nai. Đội bóng vùng Kinh Bắc đang kém đối thủ 6 điểm nên buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi trong cuộc đua thăng hạng V-League.

Ở chiều ngược lại, nếu Trường Tươi Đồng Nai giành 3 điểm, khoảng cách sẽ được nới lên thành 9 điểm và họ sẽ tiến rất gần chức vô địch cùng tấm vé lên chơi V-League mùa tới.

Dù mới chơi mùa đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp, Bắc Ninh FC vẫn gây ấn tượng mạnh dưới thời HLV Foiani. Ở trận lượt đi, đội bóng này từng cầm hòa Trường Tươi Đồng Nai 0-0 ngay trên sân khách và vừa thắng ĐH Văn Hiến ở vòng gần nhất.

Trong khi đó, Trường Tươi Đồng Nai cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi vừa thắng CLB Thanh Niên TP.HCM tới 6-0 để giữ vững ngôi đầu bảng. Nếu Bắc Ninh FC có lợi thế sân nhà thì Trường Tươi Đồng Nai lại nắm lợi thế tâm lý khi chỉ cần hòa để tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch. Trận đấu này cũng sẽ áp dụng công nghệ VAR.

Ở các trận đấu khác, CLB Thanh Niên TP.HCM sẽ gặp Quy Nhơn United trong thế buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. TP.HCM được đánh giá cao hơn Long An nhờ lực lượng và phong độ ổn định, trong khi Quảng Ninh và Đồng Tháp được dự báo tạo nên màn so tài cân bằng khi hai đội đang bám rất sát nhau trên bảng xếp hạng.

Ngoài ra, cuộc đối đầu giữa Xuân Thiện Phú Thọ và ĐH Văn Hiến cũng đáng chú ý khi cả 2 đội đều muốn cải thiện vị trí sau khi cơ bản hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Trận đấu muộn nhất vòng 18 là màn so tài giữa Trẻ PVF-CAND và Khatoco Khánh Hòa. Đội bóng trẻ của HLV Duy Đông đang trở thành hiện tượng thú vị của mùa giải nhờ phong độ ổn định dù vừa mới thăng hạng.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
