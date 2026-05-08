Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Al Nassr khi góp công vào chiến thắng 4-2 trước Al Shabab tại vòng 32 Saudi Pro League rạng sáng 8.5.2026.

Dù Joao Felix lập hat-trick, Ronaldo vẫn là tâm điểm khi chạm mốc 100 bàn tại Saudi Pro League chỉ sau 105 trận đấu. Tính trên mọi đấu trường, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 124 bàn sau 139 trận cho Al Nassr và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng sự nghiệp 29 pha lập công.

Trận này, Joao Felix sớm lập cú đúp chỉ sau 10 phút đầu trận trước khi Ronaldo ghi bàn ở phút 75 bằng pha di chuyển và dứt điểm tinh tế. Đây cũng là bàn thắng thứ 26 của CR7 sau 28 trận tại Saudi Pro League mùa này. Ở phút bù giờ, Felix hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền để ấn định chiến thắng 4-2 cho Al Nassr.

Ronaldo cán mốc 100 bàn ở Saudi Pro League, Al Nassr tiến sát chức vô địch

Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 100 bàn trở lên tại 4 giải vô địch quốc gia khác nhau gồm Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ả Rập Xê Út.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr cuối năm 2022, Ronaldo không chỉ tạo ảnh hưởng lớn về chuyên môn mà còn góp phần nâng tầm Saudi Pro League trên bản đồ bóng đá thế giới. Sự xuất hiện của anh kéo theo nhiều ngôi sao lớn như Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kante hay Joao Felix tới thi đấu tại Ả Rập Xê Út.

Ở tuổi 41, Ronaldo cũng được cho là đang hướng tới kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Chiến thắng trước Al Shabab giúp Al Nassr tạm hơn Al Hilal 5 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. Ngày 13.5.2026, 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này.