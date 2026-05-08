Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ronaldo cán mốc 100 bàn ở Saudi Pro League, Al Nassr tiến sát chức vô địch
Video Thể thao

Ronaldo cán mốc 100 bàn ở Saudi Pro League, Al Nassr tiến sát chức vô địch

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/05/2026 09:05 GMT+7

Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi ghi bàn giúp Al Nassr thắng Al Shabab 4-2, đồng thời cán mốc 100 bàn tại Saudi Pro League chỉ sau 105 trận đấu.

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Al Nassr khi góp công vào chiến thắng 4-2 trước Al Shabab tại vòng 32 Saudi Pro League rạng sáng 8.5.2026.

Dù Joao Felix lập hat-trick, Ronaldo vẫn là tâm điểm khi chạm mốc 100 bàn tại Saudi Pro League chỉ sau 105 trận đấu. Tính trên mọi đấu trường, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 124 bàn sau 139 trận cho Al Nassr và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng sự nghiệp 29 pha lập công.

Trận này, Joao Felix sớm lập cú đúp chỉ sau 10 phút đầu trận trước khi Ronaldo ghi bàn ở phút 75 bằng pha di chuyển và dứt điểm tinh tế. Đây cũng là bàn thắng thứ 26 của CR7 sau 28 trận tại Saudi Pro League mùa này. Ở phút bù giờ, Felix hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền để ấn định chiến thắng 4-2 cho Al Nassr.

Ronaldo cán mốc 100 bàn ở Saudi Pro League, Al Nassr tiến sát chức vô địch

Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 100 bàn trở lên tại 4 giải vô địch quốc gia khác nhau gồm Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ả Rập Xê Út.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr cuối năm 2022, Ronaldo không chỉ tạo ảnh hưởng lớn về chuyên môn mà còn góp phần nâng tầm Saudi Pro League trên bản đồ bóng đá thế giới. Sự xuất hiện của anh kéo theo nhiều ngôi sao lớn như Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kante hay Joao Felix tới thi đấu tại Ả Rập Xê Út.

Ở tuổi 41, Ronaldo cũng được cho là đang hướng tới kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Chiến thắng trước Al Shabab giúp Al Nassr tạm hơn Al Hilal 5 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. Ngày 13.5.2026, 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này.

Tin liên quan

VFF thưởng lớn cho cả đội nam và nữ U.17 Việt Nam: Cú hích tinh thần ở giải châu Á

VFF thưởng lớn cho cả đội nam và nữ U.17 Việt Nam: Cú hích tinh thần ở giải châu Á

Sau những chiến thắng quan trọng của U.17 Việt Nam và U.17 nữ Việt Nam tại giải châu Á, VFF đã quyết định thưởng tổng cộng 900 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các cầu thủ trước chặng đường khó khăn phía trước.

Chung kết Champions League Arsenal - PSG: Cuộc đối đầu của 2 triết lý đối lập

U.17 nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Myanmar, giành vé tứ kết châu Á: VFF thưởng nửa tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Ronaldo al nassr RONALDO LẬP KỶ LỤC Saudi Pro League ả rập xê út
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận