Nội bộ Real Madrid hỗn loạn: Valverde nhập viện sau căng thẳng với Tchouameni
Quỳnh Phương
08/05/2026 09:06 GMT+7

Real Madrid tiếp tục chìm trong khủng hoảng nội bộ khi Fede Valverde phải nhập viện khâu vết thương sau vụ xô xát với Aurélien Tchouameni ngay trước trận gặp Barcelona ở La Liga.

Real Madrid đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng khi liên tiếp xuất hiện những vụ mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Theo The GuardianMarca, tiền vệ Fede Valverde đã phải nhập viện khâu vết thương sau cuộc căng thẳng với đồng đội Aurelien Tchouameni tại trung tâm huấn luyện Valdebebas.

Sự việc xảy ra chỉ ít ngày trước trận siêu kinh điển gặp Barcelona ở La Liga. Theo Marca, Valverde và Tchouameni đã lời qua tiếng lại trong buổi tập ngày 6.5.2026 trước khi tranh cãi kéo dài vào tận phòng thay đồ.

Đến sáng 7.5.2026, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Valverde được cho là từ chối bắt tay Tchouameni và cáo buộc đồng đội người Pháp làm lộ thông tin ra truyền thông. Trong lúc giằng co, Valverde bị ngã, va đầu vào góc bàn và phải nhập viện khâu vết thương.

Ngay sau vụ việc, Real Madrid đã mở thủ tục kỷ luật với cả Valverde và Tchouameni. Bộ phận y tế CLB xác nhận tiền vệ người Uruguay bị chấn thương vùng đầu và cần nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày.

Trên Instagram cá nhân, Valverde phủ nhận việc 2 cầu thủ lao vào đánh nhau. Anh viết: "Đồng đội của tôi không đánh tôi và tôi cũng không đánh anh ấy. Tôi hiểu mọi người dễ tin rằng chúng tôi đã lao vào ẩu đả, nhưng điều đó không xảy ra".

Tiền vệ 27 tuổi cũng gửi lời xin lỗi vì để sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát trong giai đoạn khó khăn của đội bóng.

Theo The Guardian, nội bộ Real Madrid hiện tồn tại nhiều bất ổn khi trước đó Antonio Rudiger, Kylian Mbappe hay Dani Ceballos cũng được cho là từng xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng.

Real Madrid hiện kém Barcelona 11 điểm khi La Liga chỉ còn 4 vòng đấu. Nếu không thắng ở trận siêu kinh điển cuối tuần này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chính thức nhìn đại kình địch đăng quang.

