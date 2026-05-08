FIFA ASEAN Cup thưởng tới 1 triệu USD, Trung Quốc và Ấn Độ sắp tranh tài?

FIFA ASEAN Cup - giải đấu mới do FIFA tổ chức dành cho các đội tuyển khu vực Đông Nam Á và châu Á - đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của giới bóng đá khu vực. Sau hàng loạt đồn đoán trong nhiều tháng qua, truyền thông quốc tế vừa hé lộ thêm những thông tin đáng chú ý liên quan tới thể thức thi đấu, tiền thưởng cũng như danh sách các đội tuyển có thể tham dự giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo South China Morning Post và The Straits Times, FIFA ASEAN Cup dự kiến có tổng quỹ thưởng vượt mốc 4 triệu USD. Trong đó, đội vô địch hạng đấu cao nhất sẽ nhận tới 1 triệu USD - con số được đánh giá rất lớn nếu so với mặt bằng các giải đấu khu vực hiện tại.

Để so sánh, đội tuyển Việt Nam nhận 300.000 USD tiền thưởng sau khi vô địch AFF Cup 2024. Như vậy, mức thưởng cho nhà vô địch FIFA ASEAN Cup cao gấp hơn 3 lần giải đấu truyền thống của khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, đội vô địch hạng 2 cũng nhận 300.000 USD. Tất cả 14 đội tham dự đều được FIFA hỗ trợ 125.000 USD phí tham dự, chưa kể các khoản thưởng cho mỗi trận thắng hoặc hòa.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc Trung Quốc và Ấn Độ nhiều khả năng sẽ góp mặt tại hạng đấu cao nhất của giải.

Theo Times of India, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ đã chấp nhận lời mời từ FIFA và ký thỏa thuận tham dự giải đấu. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc hiện chưa xác nhận chính thức nhưng được cho là cũng nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô giải đấu của FIFA.

Theo các tài liệu được FIFA trình bày tại Đại hội FIFA ở Vancouver cuối tháng 4 vừa qua, FIFA ASEAN Cup sẽ có tổng cộng 14 đội tuyển tham dự và chia thành 2 hạng đấu.

Hạng 1 gồm 8 đội chia thành 2 bảng. Một bảng đấu diễn ra tại Indonesia, trong khi bảng còn lại hiện chưa xác định địa điểm tổ chức.

Các đội được cho là sẽ góp mặt ở hạng 1 gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Malaysia và đội tuyển Singapore.

Trong khi đó, hạng 2 gồm 6 đội và toàn bộ các trận đấu sẽ được tổ chức tại Hồng Kông.

Theo South China Morning Post, Hồng Kông có thể nằm cùng bảng với Campuchia và Brunei. Bảng còn lại gồm Myanmar, Lào và Timor Leste. Hai đội đầu bảng sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch cùng khoản thưởng 300.000 USD.

Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 21.9 đến 6.10.2026 trong quãng FIFA Days mở rộng, đồng nghĩa các CLB sẽ buộc phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.