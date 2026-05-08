Trước vòng 22 V-League: CLB CAHN chỉ còn chờ ngày đăng quang?
Trước vòng 22 V-League: CLB CAHN chỉ còn chờ ngày đăng quang?

Quỳnh Phương
08/05/2026 11:41 GMT+7

CLB CAHN đang tiến rất gần tới chức vô địch V-League 2025-2026 khi tạo khoảng cách 11 điểm với đội xếp thứ 2. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng và PVF-CAND vẫn căng thẳng qua từng vòng đấu.

Trước vòng 22 V-League 2025-2026, cuộc đua vô địch gần như đang nghiêng hẳn về CLB CAHN khi đội bóng ngành công an tạo khoảng cách 11 điểm với Thể Công Viettel trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng lại nóng hơn bao giờ hết với áp lực lớn dành cho SHB Đà Nẵng và PVF-CAND.

Voice: Tâm điểm vòng 22 là màn đối đầu giữa CLB CAHN và CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy - cuộc chạm trán giữa 2 nhà vô địch gần nhất của V-League. CLB CAHN đang tiến rất gần chức vô địch, trong khi CLB Nam Định dần ổn định trở lại dưới thời HLV Vũ Hồng Việt.

Ở trận lượt đi, CLB CAHN từng thắng CLB Nam Định 2-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam vẫn được kỳ vọng tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Ở cuộc đua trụ hạng, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND gần như bước vào cuộc đua “song mã” để tránh suất xuống hạng trực tiếp. SHB Đà Nẵng hiện có 13 điểm, còn PVF-CAND được 14 điểm.

Tại vòng này, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân Chi Lăng. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi từng thắng PVF-CAND 3-0 và cầm hòa Thể Công Viettel 3-3 trong thời gian gần đây.

Một trận đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Ninh Bình FC và Hải Phòng. Đội chủ nhà đang cạnh tranh quyết liệt vị trí trong tốp 3 với CLB Hà Nội nên rất quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp CLB Hà Nội trên sân nhà với hy vọng tạo bất ngờ nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm cùng lối chơi giàu tính tập thể.

Ở nhóm cuối bảng, HAGL sẽ gặp PVF-CAND trên sân Pleiku trong trận đấu có ý nghĩa lớn với cuộc đua trụ hạng. Ngoài ra, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Thể Công Viettel còn Công an TP.HCM chạm trán SLNA cũng là những cặp đấu đáng chú ý của vòng 22.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
