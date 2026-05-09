Tối 8.5.2026 theo giờ địa phương, đội tuyển U.17 Việt Nam có buổi tập quan trọng nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển U.17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C giải U.17 châu Á 2026.

Buổi tập được bố trí gần khung giờ thi đấu chính thức để các cầu thủ làm quen điều kiện thi đấu dưới ánh đèn. Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.17 Yemen, tinh thần toàn đội đang lên cao nhưng HLV Cristiano Roland vẫn yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung tối đa.

Ban huấn luyện tiếp tục rà soát nhân sự, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái và phản công.

Nếu đánh bại đội tuyển U.17 Hàn Quốc, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào tứ kết, đồng thời đoạt suất dự FIFA U.17 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ ngày 10.5 theo giờ Việt Nam.

U.17 Việt Nam quyết vượt thử thách U.17 Hàn Quốc, hướng tới vé World Cup

U.17 Hàn Quốc sở hữu nhiều điểm mạnh

Dù bị đội tuyển U.17 UAE cầm hòa 1-1 ở trận ra quân, U.17 Hàn Quốc vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm. Theo thống kê từ AFC, đại diện xứ kim chi kiểm soát bóng gần 70% và tung ra tới 21 cú sút về phía khung thành đối thủ.

Đội tuyển U.17 Hàn Quốc nổi bật với nền tảng thể lực, tốc độ cùng khả năng tranh chấp tốt. Đây cũng là một trong những đội có chiều cao trung bình tốt nhất giải với nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m.

Trong đội hình của HLV Kim Hyun-jun, tiền vệ Ahn Joo-wan được xem là nhân tố nổi bật nhờ khả năng điều tiết lối chơi và tạo đột biến. Cầu thủ này cũng ghi bàn gỡ hòa giúp U.17 Hàn Quốc tránh thất bại trước U.17 UAE.

Trước trận gặp Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland tự tin ‘U.17 Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa’

U.17 Việt Nam tự tin tạo bất ngờ

Ở buổi tập gần nhất, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò rèn các bài phòng ngự, chống bóng bổng, pressing và phản công nhanh nhằm chuẩn bị cho sức ép lớn từ đối thủ.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh tinh thần tập thể và yêu cầu các cầu thủ tuân thủ chặt đấu pháp chiến thuật.

Chiến thắng trước U.17 Yemen giúp đội tuyển U.17 Việt Nam thêm tự tin trước trận đấu quan trọng. HLV Cristiano Roland khẳng định dù U.17 Hàn Quốc rất mạnh, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn có thể tạo bất ngờ nếu thi đấu tập trung và nỗ lực hết mình.

Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 3 điểm. U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE cùng có 1 điểm.