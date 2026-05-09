Trong bối cảnh thế trận khá cân bằng, Hoàng Đức đã lên tiếng đúng lúc để tạo bước ngoặt cho trận đấu. Phút 16, tiền vệ mang áo số 28 tung cú dứt điểm chân phải hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Đình Triệu cơ hội cản phá.

Bàn thắng này giúp CLB Ninh Bình giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý sau chuỗi kết quả không tốt trước đó. Quan trọng hơn, đội chủ nhà bắt đầu kiểm soát thế trận hiệu quả hơn nhờ khả năng điều tiết của Hoàng Đức ở khu vực giữa sân.

Cùng với Đức Chiến và Geovane, Hoàng Đức giúp CLB Ninh Bình duy trì sự chắc chắn và hạn chế đáng kể khả năng tổ chức bóng của Hải Phòng.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình đánh bại Hải Phòng để áp sát tốp đầu

Dù bị dẫn bàn, đội khách vẫn cho thấy sự khó chịu quen thuộc. Hải Phòng cầm bóng không hề lép vế, thậm chí tạo ra số cơ hội dứt điểm nhiều hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, CLB Ninh Bình lại tỏ ra hiệu quả hơn trong những tình huống quyết định.

Phút 59, Hoàng Đức tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về quả phạt đền cho CLB Ninh Bình. Trên chấm 11 m, Friday dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngoại binh này kể từ khi gia nhập đội bóng cố đô ở giai đoạn giữa mùa.

Khoảng cách 2 bàn giúp CLB Ninh Bình thi đấu chủ động hơn trong phần còn lại trận đấu. Dù Hải Phòng rất nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, đội khách vẫn không thể tạo ra sức ép đủ lớn như thường thấy.

Phút 90+1, Luiz Antonio ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hải Phòng, nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được.