Ngọc Mỹ tỏa sáng, CLB Hà Nội ‘sảy chân’ trước Thanh Hóa
Quỳnh Phương
09/05/2026 20:37 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Ngọc Mỹ giúp Đông Á Thanh Hóa đánh bại CLB Hà Nội 1-0 ở vòng 22 V-League 2025-2026. Thất bại này khiến đội bóng thủ đô bị bật khỏi tốp 3 sau chuỗi 4 trận toàn thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thủ đô nhanh chóng đẩy cao đội hình và chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng nhờ tuyến giữa vượt trội. Trong hiệp 1, CLB Hà Nội tạo ra tới 10 cú dứt điểm, nhiều gấp 3 lần đối thủ nhưng lại thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách đến ở phút 30. Văn Quyết xử lý kỹ thuật với pha tâng bóng qua đầu thủ môn Y Êli Niê, nhưng Trịnh Văn Lợi đã kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trong thế trận chịu nhiều sức ép, Đông Á Thanh Hóa lại cho thấy sự hiệu quả ở những tình huống phản công. Phút 38, Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển thông minh rồi đánh đầu cắt mặt hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đây đã là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo U.23 Việt Nam tại V-League mùa này, đồng thời tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của chân sút trẻ ở giai đoạn cuối mùa giải.

Khó khăn càng lớn hơn với Đông Á Thanh Hóa ở cuối hiệp 1 khi Nguyễn Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Xuân Mạnh. Ban đầu, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR đã thay đổi quyết định.

Chơi hơn người trong cả hiệp 2, CLB Hà Nội liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Y Êli Niê. Tuy nhiên, thủ môn của đội chủ nhà đã có ngày thi đấu xuất sắc.

Phút 57, Hoàng Hên tung cú đá phạt nguy hiểm nhưng Y Êli Niê vẫn chơi tập trung để cản phá. Chỉ ít phút sau, thủ môn này tiếp tục cứu thua ấn tượng khi dùng đầu ngón tay đẩy cú đánh đầu cận thành của Fisher chạm xà ngang.

Những phút cuối trận, HLV Harry Kewell liên tiếp tung thêm các cầu thủ tấn công như Tuấn Hải hay Xuân Tú nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 87, CLB Hà Nội đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa sau pha đánh đầu của Adriel. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn Y Êli Niê nên không công nhận bàn thắng.

Dù tạo ra sức ép lớn trong quãng thời gian còn lại, CLB Hà Nội vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi đầy quyết tâm của đội chủ nhà.

Chiến thắng 1-0 giúp Đông Á Thanh Hóa có 24 điểm và gần như chắc chắn trụ hạng thành công. Trong khi đó, CLB Hà Nội tụt xuống vị trí thứ 4 với 39 điểm, đồng thời bị Ninh Bình FC vượt mặt sau chiến thắng trước Hải Phòng ở trận đấu cùng giờ.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

CLB Phú Thọ thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ĐH Văn Hiến ở vòng 18 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
