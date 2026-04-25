Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: Nam Định làm khách đầy thử thách, Thanh Hóa không còn đường lùi

Thanh Hóa chạm trán PVF-CAND: 'Chung kết' ngược

Trận đấu trên sân Thanh Hóa lúc 18 giờ được xem là một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất của vòng 20, khi Đông Á Thanh Hóa chạm trán PVF-CAND trong thế trận mang đậm tính sinh tử. Khoảng cách điểm số mong manh giữa hai đội khiến cục diện trở nên đặc biệt căng thẳng, nhất là khi mùa giải đã bước vào giai đoạn bản lề, nơi mỗi điểm số đều có thể quyết định số phận.

Trận 'chung kết' ngược

CLB Hà Nội thắng nghẹt thở Ninh Bình, rượt đuổi kịch tính đến phút bù giờ

Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025-2026

Thanh Hóa tuy đang có vị trí nhỉnh hơn, nhưng chưa thể an tâm. Đội bóng xứ Thanh vẫn cần tích lũy thêm điểm để tạo khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”. Điểm tựa lớn nhất của họ chính là sân nhà cùng tinh thần thi đấu lì lợm, vốn đã trở thành bản sắc trong những mùa giải gần đây. Trong bối cảnh áp lực gia tăng, sự ổn định về tâm lý và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố then chốt giúp Thanh Hóa hướng tới mục tiêu có điểm.

Ở phía đối diện, PVF-CAND bước vào trận đấu với sức ép còn lớn hơn. Khi chỉ hơn đội cuối bảng vỏn vẹn 1 điểm, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể đẩy họ vào thế cực kỳ nguy hiểm. Những biến động về lực lượng và ban huấn luyện trong mùa giải này khiến đội bóng trẻ chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh khó khăn lại có thể trở thành động lực để PVF-CAND chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất. Đây được dự báo sẽ là trận đấu căng thẳng, nơi từng pha bóng đều mang ý nghĩa sống còn.

Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho CLB Nam Định ở vòng 19 và góp công vào chiến thắng cho đội nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 với 27 điểm

Becamex TP.HCM - Nam Định: Xuân Son tiếp mạch ghi bàn?

Cũng vào lúc 18 giờ, trên sân Bình Dương, Becamex TP.HCM tiếp đón Thép Xanh Nam Định trong một cuộc đối đầu mang màu sắc khác biệt. Nếu như đội chủ nhà đang loay hoay tìm lại phong độ sau chuỗi trận không như ý, thì Nam Định lại cho thấy hình ảnh ổn định và đầy tự tin, đặc biệt ở những chuyến hành quân xa nhà. Chuỗi trận thắng liên tiếp giúp đội bóng thành Nam cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời nuôi tham vọng bám đuổi nhóm đầu. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và ghi bàn để đưa nhà đương kim vô địch nhích dần lên tốp đầu.

Dù vậy, lợi thế sân nhà vẫn là điểm tựa để Becamex TP.HCM hy vọng tạo ra thế trận cân bằng. Trong bối cảnh khát điểm, đội bóng này chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao, hứa hẹn mang đến một trận đấu giàu tính cạnh tranh và không dễ đoán định.

HAGL tiếp tục bế tắc, bị Hải Phòng cầm hòa trên sân nhà

CLB Becamex TP.HCM đang rất cần một chiến thắng

Sau những diễn biến của ngày 25.4, vòng 20 sẽ khép lại vào ngày 26.4 với 3 trận đấu diễn ra từ 18 giờ đến 19 giờ 15 phút, được xem là loạt trận có thể tác động mạnh đến toàn bộ cục diện bảng xếp hạng.

Tâm điểm dồn về sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15, CLB Công an Hà Nội tiếp đón SLNA. Đội chủ đang nắm giữ vị trí dẫn đầu và đứng trước cơ hội gia tăng khoảng cách nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Với lực lượng đồng đều và lối chơi hiệu quả, Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng SLNA vẫn có thể tạo ra những khó khăn nhất định nếu chơi với tinh thần thoải mái và quyết tâm.

Ở hai trận đấu diễn ra cùng giờ 18, tính chất căng thẳng lại tập trung nhiều hơn ở nhóm giữa và cuối bảng. SHB Đà Nẵng sẽ bước vào trận đấu mang tính “còn hay mất” khi tiếp đón Thể Công Viettel. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu CLB Công an TP.HCM trong thế trận cân bằng, nơi đội khách chịu áp lực phải cải thiện phong độ sau chuỗi kết quả không tốt.