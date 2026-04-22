HLV Kim Sang-sik và công cuộc ‘săn đầu người’, U.23 Việt Nam quyết bung lụa tại ASIAD 20

Sự tiến bộ của các trụ cột

U.23 Việt Nam sử dụng lực lượng U.21 tham dự nội dung bóng đá nam ASIAD 20 (từ ngày 19.9 – 4.10), tại Nhật Bản, với mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho giải U.23 châu Á 2028 và cho quyết tâm giành vé dự Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028. Cách đây không lâu, thế hệ cầu thủ U.21 Việt Nam đã tham dự giải đấu giao hữu tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc. Đó là 1 trong những bước chuẩn bị của đội bóng này, hướng về ASIAD 20.

Lê Văn Thuận (10) đang đạt phong độ rất cao ở giải trong nước Ảnh: TED Trần

Những ngày qua, tại V-League, nhiều cầu thủ trong độ tuổi 21 tiếp tục gây ấn tượng. Một trong những cái tên nổi bật nhất là tiền vệ tấn công Lê Văn Thuận. Ở 3 vòng đấu gần nhất, Lê Văn Thuận rực sáng, ghi bàn liên tiếp ở 3 trận, toàn những bàn thắng ấn định chiến thắng cho CLB Ninh Bình.

Cụ thể, ở vòng 17, Lê Văn Thuận ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng cố đô Hoa Lư vào lưới HAGL trên sân Pleiku. Đây là trận đấu mà Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn, họ bị HAGL ghi bàn trước. Ninh Bình hầu như gặp bế tắc trong khâu tấn công trước khi Lê Văn Thuận vào sân từ hiệp 2. Cầu thủ này ghi 1 bàn thắng và mang về 1 quả phạt đền cho Ninh Bình ở trận đấu nói trên.

Đến vòng 18, Lê Văn Thuận lại ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình trước CLB Becamex TP.HCM. Bàn thắng này được thực hiện ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, trong bối cảnh Ninh Bình ngỡ như đã phải chia điểm với đối thủ, trên sân Gò Đậu (TP.HCM). Chưa dừng lại tại đây, Lê Văn Thuận tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Ninh Bình trước PVF-CAND ở vòng 19, trên sân Ninh Bình.

Tốc độ, kỹ thuật là những điểm mạnh của Lê Văn Thuận. Điều đáng chú ý tiếp theo, cầu thủ này tuy giàu kỹ thuật nhưng anh không lạm dụng kỹ thuật của mình. Lê Văn Thuận luôn tuân thủ yêu cầu chiến thuật mà các HLV đặt ra, anh biết khi nào nên chuyền, khi nào nên đi bóng và khi nào nên dứt điểm. Chính sự hợp lý trong lối chơi, không rập khuôn của Lê Văn Thuận càng khiến cho đối thủ khó đoán các pha xử lý của cầu thủ này.

Quen với việc chống chịu sức ép

Gương mặt U.21 rất đáng tin cậy tiếp theo là thủ môn Cao Văn Bình. Thủ thành này hiện trở thành mảnh ghép không thể thiếu, trên hành trình tìm kiếm vé trụ hạng V-League của CLB SLNA. Cao Văn Bình càng lúc càng hoàn thiện các kỹ năng của bản thân. Anh bắt bóng bổng tốt hơn, ra vào hợp lý hơn, điềm tĩnh khi đối diện với sức ép lớn của đối thủ, điều mà hàng thủ SLNA thường xuyên phải trải qua ở V-League, do họ là đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (thứ 2 từ phải sang) ngày một tiến bộ Ảnh: CLB HAGL

Nếu thủ môn Cao Văn Bình mang toàn bộ những ưu điểm ấy của anh đến với ASIAD 20, anh có thể giúp ích rất nhiều cho U.23 Việt Nam, vì đây sẽ là giải đấu mà U.23 Việt Nam được dự báo sẽ chịu nhiều sức ép từ các đội mạnh tầm châu Á.

Tương tự như thế là trường hợp của trung vệ Đinh Quang Kiệt trong màu áo CLB HAGL. Thời gian gần đây, ngoài ưu thế gần như tuyệt đối về thể hình (cao 1,95 m) và khả năng chơi bóng bổng, Đinh Quang Kiệt còn tiến bộ rất lớn ở khả năng xử lý bóng trên mặt sân. Cầu thủ này chơi kỹ thuật hơn, điềm tĩnh hơn. Khi có bóng ngay bên phần sân nhà, Quang Kiệt thường không phá bóng bừa bãi lên phía trên, mà từ tốn phối hợp nhỏ với những đồng đội ở gần mình nhất, tìm cách tạo ra một pha tấn công bài bản cho đội nhà.

Đinh Quang Kiệt cũng quen với áp lực lớn từ các pha gây sức ép dồn dập của đối thủ, do HAGL là đội bóng luôn nằm trong nhóm có nguy cơ rớt hạng ở V-League, qua nhiều mùa giải liên tiếp gần nhất. Việc HAGL bị các đối thủ gây sức ép trở thành việc thường xuyên xảy ra tại V-League. Điều này cũng sẽ giúp cho Đinh Quang Kiệt không phải bỡ ngỡ với sức ép lớn mà mà U.23 Việt Nam có thể phải chịu, khi tham dự ASIAD 20.

Không nổi bật như những cầu thủ vừa nêu, nhưng những Thái Bá Đạt, Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND), Trần Thành Trung (Ninh Bình), Lê Nguyên Hoàng (SLNA)… cũng có sự tiến bộ không ngừng, sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển U.23 Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á.