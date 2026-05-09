So với Long An, CLB TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều, phong độ tốt cùng lợi thế sân nhà. Ở trận lượt đi, đội bóng thành phố cũng từng đánh bại Long An trên sân khách.

Dù vậy, Long An mới là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra được cơ hội nguy hiểm từ rất sớm. Phút thứ 8, các chân sút đội khách liên tục tung ra 2 cú dứt điểm trong tình huống lộn xộn bên phía phần sân CLB TP.HCM nhưng hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn chơi tập trung.

Để đội cuối bảng Long An cầm hòa, CLB TP.HCM vuột mất tốp 3 chỉ sau 1 tuần

Phút 13, Lâm Thuận có cơ hội dứt điểm sau đường căng ngang của Quốc Hoàng nhưng chân sút này đã không thể tung ra một cú dứt điểm dứt khoát.

Đến cuối hiệp 1, CLB TP.HCM được hưởng một quả đá phạt ở góc sút tương đối thuận lợi nhưng cú sút của Jermie Lynch đưa bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành bên phía CLB Long An.

Sang hiệp 2, CLB TP.HCM dồn lên tấn công để chủ động tìm kiếm bàn thắng nhưng các chân sút của đội chủ nhà tỏ ra khá vô duyên trong vòng cấm.

Khi hiệp 2 gần khép lại, ngoại binh Thoni Brandao của CLB Long An có pha solo ấn tượng nhưng cú sút cuối cùng đã bị thủ môn TP.HCM cản phá. Pha bóng này nếu Brandao chơi đồng đội hơn, chuyền bóng sang cánh phải thì có thể Long An đã có bàn thắng.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, CLB TP.HCM tuột xuống vị trí thứ 4 chỉ sau 1 vòng đấu, trả lại tốp 3 cho CLB Quy Nhơn United.