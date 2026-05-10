Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik: ‘Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc nhưng Việt Nam sẽ đá sòng phẳng với đội bóng quê hương tôi’

Hồng Nam
10/05/2026 12:21 GMT+7

Sau lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn về cục diện bảng đấu cũng như cơ hội của đội bóng do ông dẫn dắt.

'Đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị thật kỹ'

Về kết quả bốc thăm, khi đội tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh như Hàn Quốc hay UAE, ông Kim Sang-sik cho biết: “Dù Hàn Quốc hay UAE cũng đều là những đội bóng mạnh, nhưng nhìn tổng thể tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ”. 

Đánh giá về các đối thủ trong bảng, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Đúng là các đối thủ đều mạnh, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tin chúng ta sẽ làm tốt".


Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út (giữa), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, HLV Kim Sang-sik (bìa trái) dự lễ bốc thăm Asian Cup

Muốn lấy tinh thần chiến thắng U.23 Hàn Quốc của U.23 Việt Nam

Ông Kim nói tiếp: "Trước đây đội U.23 Việt Nam cũng từng có kết quả tốt trước Hàn Quốc và giành được chiến thắng. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U.23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc bằng sự tự tin cao nhất và tôi tin đội sẽ chơi tốt”. 

HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam

Nói về việc phải đối đầu với đội bóng quê hương, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn: “Đội tuyển Hàn Quốc thực sự là một đội bóng rất mạnh ở châu Á với nhiều cầu thủ giỏi. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Việt Nam. 

Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Nếu có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể chơi sòng phẳng và đạt kết quả tốt trước đối thủ này. Tôi tin rằng với đà phát triển từ lứa U.23 và sự tự tin hiện có, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu đúng khả năng”.

