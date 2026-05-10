U.17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm vào bán kết châu Á, giành vé World Cup: Phải đánh bại Úc

U.17 nữ Úc có thể trạng vượt trội U.17 nữ Việt Nam

Trong buổi chiều cùng ngày, U.17 nữ Việt Nam bước vào tập luyện chiến thuật nhằm hoàn thiện chuẩn bị cho trận đấu then chốt. Ban huấn luyện tập trung vào các nội dung phối hợp, tổ chức phòng ngự và triển khai đấu pháp để đối phó với U.17 nữ Úc được đánh giá có thể hình và thể lực vượt trội.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi (sinh năm 2010) cho biết cô cùng các đồng đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết. "Em cảm thấy các đối thủ ở giải đấu lần này chất lượng hơn so với các giải Đông Nam Á trước đây", Hà Vi nói.

U.17 nữ Việt Nam tham quan và làm quen sân thi đấu trận tứ kết ẢNH: VFF

Đánh giá về điều kiện thi đấu tại Tô Châu, nữ tiền vệ 16 tuổi cho biết: "Sân vận động ở đây rất đẹp và chất lượng. Tuy nhiên, mặt cỏ hơi dày nên toàn đội cũng cần thích nghi thêm".

Theo Hà Vi, để hướng tới trận đấu với U.17 nữ Úc, đội tuyển đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đối thủ thông qua các bài tập chiến thuật và xem băng hình phân tích chuyên môn. "Trận đấu sắp tới rất quan trọng. Đây là ước mơ của chúng em. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để vào bán kết và giành vé dự World Cup", cô khẳng định.