Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm vào bán kết châu Á, giành vé World Cup: Phải đánh bại Úc

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/05/2026 18:03 GMT+7

Sáng 10.5, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có buổi tham quan và làm quen sân thi đấu trận tứ kết tại Trung tâm Thể thao Tô Châu (Trung Quốc), nơi thầy trò HLV Okiyama Masahiko chạm trán U.17 nữ Úc vào lúc 14 giờ ngày 11.5 (theo giờ Việt Nam).

U.17 nữ Úc có thể trạng vượt trội U.17 nữ Việt Nam

Trong buổi chiều cùng ngày, U.17 nữ Việt Nam bước vào tập luyện chiến thuật nhằm hoàn thiện chuẩn bị cho trận đấu then chốt. Ban huấn luyện tập trung vào các nội dung phối hợp, tổ chức phòng ngự và triển khai đấu pháp để đối phó với U.17 nữ Úc được đánh giá có thể hình và thể lực vượt trội.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi (sinh năm 2010) cho biết cô cùng các đồng đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết. "Em cảm thấy các đối thủ ở giải đấu lần này chất lượng hơn so với các giải Đông Nam Á trước đây", Hà Vi nói.

U.17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm vào bán kết châu Á, giành vé World Cup: Phải đánh bại Úc- Ảnh 1.

U.17 nữ Việt Nam tham quan và làm quen sân thi đấu trận tứ kết

ẢNH: VFF

Đánh giá về điều kiện thi đấu tại Tô Châu, nữ tiền vệ 16 tuổi cho biết: "Sân vận động ở đây rất đẹp và chất lượng. Tuy nhiên, mặt cỏ hơi dày nên toàn đội cũng cần thích nghi thêm".

Theo Hà Vi, để hướng tới trận đấu với U.17 nữ Úc, đội tuyển đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đối thủ thông qua các bài tập chiến thuật và xem băng hình phân tích chuyên môn. "Trận đấu sắp tới rất quan trọng. Đây là ước mơ của chúng em. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để vào bán kết và giành vé dự World Cup", cô khẳng định.

U.17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm vào bán kết châu Á, giành vé World Cup: Phải đánh bại Úc- Ảnh 2.

Các cầu thủ nữ Việt Nam tích cực tập luyện, hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup

ẢNH: VFF

Tin liên quan

U.17 Việt Nam gặp thử thách cực đại

U.17 Việt Nam gặp thử thách cực đại

Chiến thắng tối thiểu trước Yemen không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp U.17 VN tìm lại cảm giác thắng trận tại đấu trường châu lục sau 10 năm chờ đợi. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland mang tên U.17 Hàn Quốc là thử thách lớn hơn rất nhiều.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 Hàn Quốc mới nhất: Xem kênh nào?

Lịch thi đấu tứ kết U.17 nữ Việt Nam - Úc mới nhất: Đá mấy giờ, xem trên kênh nào?

Khám phá thêm chủ đề

U.17 nữ Việt Nam U.17 nữ Châu Á 2026 U.17 nữ Úc VIỆT NAM VS ÚC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận