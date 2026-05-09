Lịch thi đấu tứ kết U.17 nữ Việt Nam - Úc mới nhất: Đá mấy giờ, xem trên kênh nào?

U.17 nữ Việt Nam có thể tạo bất ngờ bằng sự lì lợm

Với vị trí nhì bảng A, U.17 nữ Việt Nam chạm trán đội nhì bảng B là U.17 nữ Úc ở tứ kết. Trận đấu diễn ra lúc 14 giờ ngày 11.5 và được phát trực tiếp trên kênh YouTube AFC Asian Cup, phát lại sau đó 1 ngày trên TV360.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam bước vào tứ kết sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển U.17 nữ Myanmar ở lượt cuối bảng A. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko giành vị trí nhì bảng để góp mặt ở vòng knock-out.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã thể hiện sự lì lợm cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả trước Myanmar. AFC cho rằng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam gặp nhiều áp lực trong những phút đầu trận nhưng vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết để đứng vững.

Theo AFC, điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam nằm ở những tình huống cố định. Nguyễn Thị Linh Chi và Nguyễn Thị Ngọc Anh đều ghi bàn từ các pha đá phạt đẹp mắt, giúp đội bóng áo đỏ tạo lợi thế trước đối thủ.

Dù Myanmar rút ngắn tỷ số trong hiệp 2, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn bảo toàn chiến thắng nhờ hàng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu kiên cường ở cuối trận.

AFC nhận định việc vượt qua vòng bảng là tín hiệu tích cực với bóng đá nữ trẻ Việt Nam trong bối cảnh các đội bóng khu vực ngày càng mạnh về thể lực và tốc độ.

U.17 nữ Úc có lợi thế thể lực và thể hình

Về đối thủ ở tứ kết của U.17 nữ Việt Nam, họ vừa trải qua trận thua đậm 0-5 trước U.17 nữ Nhật Bản. Theo thống kê từ AFC, đội tuyển U.17 nữ Úc chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích trong hiệp 1. Dù vậy, đại diện châu Đại Dương vẫn giành vé vào tứ kết với 4 điểm và được đánh giá là thử thách rất lớn với đội tuyển U.17 nữ Việt Nam.

Đội tuyển U.17 nữ Úc sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ - những yếu tố vốn là điểm mạnh truyền thống của bóng đá nữ Úc ở các cấp độ trẻ.

U.17 nữ Việt Nam đang rất quyết tâm cho trận tứ kết sắp tới

Sau trận thắng Myanmar, HLV Okiyama Masahiko cho biết đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là nền tảng thể lực trong hiệp 2. Nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá lịch thi đấu dày ảnh hưởng đáng kể tới thể trạng cầu thủ, nhưng ông hài lòng với tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của toàn đội.

Đáng chú ý, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam từng gặp đội tuyển U.17 nữ Úc tại vòng loại giải U.17 nữ châu Á năm 2024. Khi đó, đại diện Việt Nam từng gây nhiều khó khăn cho đối thủ và có thời điểm vươn lên dẫn trước trước khi thua ngược 1-2.

Tiền đạo Linh Chi, người ghi bàn mở tỷ số vào lưới Myanmar, khẳng định toàn đội đang quyết tâm hướng tới kết quả tích cực ở vòng tứ kết.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để viết tiếp giấc mơ. Cố gắng hướng tới tứ kết với tinh thần tốt nhất, giữ sức khỏe để đối đầu Úc", Linh Chi chia sẻ.

Các cặp đấu tứ kết VCK U.17 nữ châu Á 2026: 14 giờ ngày 11.5: U.17 nữ Việt Nam - U.17 nữ Úc

14 giờ ngày 11.5: U.17 nữ Nhật Bản - U.17 nữ Hàn Quốc

18 giờ 30 phút ngày 11.5: U.17 nữ Trung Quốc - U.17 nữ Ấn Độ

18 giờ 30 phút ngày 11.5: U.17 nữ Triều Tiên - U.17 nữ Thái Lan