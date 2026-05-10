Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM thay ‘tướng’ Huỳnh Đức, chơi hay hẳn lên: Tiến Linh hết tịt ngòi, thắng SLNA

Đồng Nguyên Khang
10/05/2026 20:05 GMT+7

Chiều 10.5, ở trận đầu tiên sau khi chia tay HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM thi đấu khởi sắc đánh bại SLNA 3-1 trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026.

Hai trung vệ mắc sai lầm

Trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sớm chịu bất lợi. Phút 12, từ đường tạt bóng của Vương Văn Huy, Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP.HCM bật cao đánh đầu cản phá nhưng bóng lại bay thẳng vào lưới, khiến thủ môn Patrik Lê Giang vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên. 

Tiến Linh giải cơn khát bàn thắng, Công an TP.HCM ngược dòng hạ SLNA

Sau bàn thua, CLB Công an TP.HCM đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Bộ 3 tấn công gồm Endrick, Raphael và Lee Williams tạo ra sự kết nối tốt, liên tục gây sóng gió cho khung thành SLNA và có 2 lần đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, ở cả 2 lần, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Lee Williams có ngày thi đấu nổi bật

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương, CLB Công an TP.HCM chơi có phần khởi sắc, liên tục tạo ra sức ép lớn về phía khung thành SLNA. Đến phút 45, tiền đạo Việt kiều Anh Lee Williams nỗ lực đột phá, khiến trung vệ kỳ cựu Hoàng Văn Khánh phạm lỗi trong vòng cấm địa, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Sau đó, chính chân sút này gỡ hòa 1-1 bằng cú đá quyết đoán trên chấm 11 m.

Tiến Linh giải cơn khát

Highlight CLB Công an TP.HCM 3-1 SLNA: Ngược dòng ngoạn mục

Ngay đầu hiệp 2, HLV Phùng Thanh Phương tung Bùi Ngọc Long vào sân thay Đinh Thanh Bình để cải thiện khả năng tấn công của CLB Công an TP.HCM. Ngay lập tức, cựu tiền vệ CLB Sài Gòn tạo ra sóng gió với tình huống di chuyển tốc độ rồi đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng chính xác của Võ Minh Trọng. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Hữu Hậu, người bắt chính thay Cao Văn Bình (bị treo giò) đã cản phá thành công.

Tiến Linh giải tỏa áp lực sau bàn thắng quan trọng

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đến phút 61, Nguyễn Tiến Linh được trao cơ hội và người nhường chỗ là Phạm Đức Huy. HLV Phùng Thanh Phương thể hiện rõ khát khao giành chiến thắng khi thay một tiền vệ trung tâm bằng một tiền đạo cắm. Chỉ 5 phút sau, chân sút sinh năm 1997 nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Công an TP.HCM bằng pha đi bóng dũng mãnh và dứt điểm khôn ngoan vào góc gần. Tiến Linh chính thức chấm dứt chuỗi 15 trận "tịt ngòi". 

Tiến Linh ghi bàn trở lại sau chuỗi dài trận im hơi lặng tiếng

Đến phút 88, Phan Bá Quyền có đường chuyền về hớ hênh, tạo điều kiện cho ngoại binh Raphael dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp CLB Công an TP.HCM có 32 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, SLNA xếp thứ 9 với 24 điểm. 

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

U.17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm vào bán kết châu Á, giành vé World Cup: Phải đánh bại Úc

Sáng 10.5, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có buổi tham quan và làm quen sân thi đấu trận tứ kết tại Trung tâm Thể thao Tô Châu (Trung Quốc), nơi thầy trò HLV Okiyama Masahiko chạm trán U.17 nữ Úc vào lúc 14 giờ ngày 11.5 (theo giờ Việt Nam).

