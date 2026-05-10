Đình Bắc lại ghi bàn tới tấp, CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở Nam Định: Không vô địch thì phí

Tối 10.5, CLB Công an Hà Nội chạm trán với CLB Nam Định, ở trận đấu thuộc vòng 20 V-League 2025-2026. Hai đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu cống hiến, với cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Đình Bắc lập cú đúp

Đội bóng ngành công an với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Chỉ sau 7 phút bóng lăn, đoàn quân của HLV Mano Polking đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhờ sự tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 thể hiện khả năng cài đề và sức rướn cực tốt để vượt qua trung vệ Đặng Văn Tới, trước khi tung cú sút quyết đoán trực diện đưa CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Đình Bắc rực sáng với cú đúp cho CLB Công an Hà Nội

Nhận bàn thua sớm, CLB Nam Định vẫn không hề nao núng. Đội bóng thành Nam đã ngược dòng ngay trong hiệp 1. Phút 17, Ngọc Sơn nỗ lực đi bóng bên cánh phải và tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Nguyễn Filip bất ngờ, quân bình tỷ số 1-1.

Phút 27, CLB Nam Định có tình huống phản công sắc sảo. Ngọc Sơn một lần nữa lên tiếng khi đi bóng vượt qua Adou Minh rồi căng ngang kiến tạo cho Văn Đạt đệm bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-1.

CLB Công an Hà Nội rượt đuổi tỷ số kịch tính với CLB Nam Định

Đầu hiệp 2, CLB Công an Hà Nội đã có bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Cao Pendant Quang Vinh phất bóng để Bùi Hoàng Việt Anh thoát xuống đối mặt thủ môn Nam Định và dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 2-2.

Phút 82, CLB Công an Hà Nội được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Đình Bắc không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 3-2, một lần nữa đưa đội chủ sân Hàng Đẫy dẫn trước. Đình Bắc đã có 10 bàn, hiện là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League mùa này.



Tính đến lúc này, CLB Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu bảng với 57 điểm, tạo cách biệt lên đến 11 điểm so với Thể Công Viettel (hạng nhì). CLB Nam Định đứng hạng 6 với 31 điểm.

