Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc lại ghi bàn tới tấp, CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở Nam Định: Không vô địch thì phí

Nghi Thạo
10/05/2026 21:25 GMT+7

CLB Công an Hà Nội có màn ngược dòng kịch tính trước CLB Nam Định, qua đó xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League và tiến gần đến chức vô địch.

Tối 10.5, CLB Công an Hà Nội chạm trán với CLB Nam Định, ở trận đấu thuộc vòng 20 V-League 2025-2026. Hai đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu cống hiến, với cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Đình Bắc lập cú đúp

Đội bóng ngành công an với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Chỉ sau 7 phút bóng lăn, đoàn quân của HLV Mano Polking đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhờ sự tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 thể hiện khả năng cài đề và sức rướn cực tốt để vượt qua trung vệ Đặng Văn Tới, trước khi tung cú sút quyết đoán trực diện đưa CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Đình Bắc rực sáng với cú đúp cho CLB Công an Hà Nội

ẢNH: MINH TÚ

Nhận bàn thua sớm, CLB Nam Định vẫn không hề nao núng. Đội bóng thành Nam đã ngược dòng ngay trong hiệp 1. Phút 17, Ngọc Sơn nỗ lực đi bóng bên cánh phải và tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Nguyễn Filip bất ngờ, quân bình tỷ số 1-1.

Phút 27, CLB Nam Định có tình huống phản công sắc sảo. Ngọc Sơn một lần nữa lên tiếng khi đi bóng vượt qua Adou Minh rồi căng ngang kiến tạo cho Văn Đạt đệm bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-1.

CLB Công an Hà Nội rượt đuổi tỷ số kịch tính với CLB Nam Định

ẢNH: MINH TÚ

Đầu hiệp 2, CLB Công an Hà Nội đã có bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Cao Pendant Quang Vinh phất bóng để Bùi Hoàng Việt Anh thoát xuống đối mặt thủ môn Nam Định và dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 2-2.

Phút 82, CLB Công an Hà Nội được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Đình Bắc không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 3-2, một lần nữa đưa đội chủ sân Hàng Đẫy dẫn trước. Đình Bắc đã có 10 bàn, hiện là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League mùa này.

Tính đến lúc này, CLB Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu bảng với 57 điểm, tạo cách biệt lên đến 11 điểm so với Thể Công Viettel (hạng nhì). CLB Nam Định đứng hạng 6 với 31 điểm.

U.17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm vào bán kết châu Á, giành vé World Cup: Phải đánh bại Úc

Sáng 10.5, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có buổi tham quan và làm quen sân thi đấu trận tứ kết tại Trung tâm Thể thao Tô Châu (Trung Quốc), nơi thầy trò HLV Okiyama Masahiko chạm trán U.17 nữ Úc vào lúc 14 giờ ngày 11.5 (theo giờ Việt Nam).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

