PVF-CAND và Thể Công Viettel cùng tiến

HAGL bất ngờ ngã ngựa

Sau chiến thắng trên sân khách trước SLNA ở vòng 21, HAGL đã rất gần với cửa trụ hạng, nên có phần chủ quan trong trận tiếp PVF-CAND. Ở trận đấu với đối thủ trực tiếp, nếu đội bóng của HLV Lê Quang Trãi có được 1 điểm thì chắc chắn sẽ trụ hạng. Thế nhưng, ban huấn luyện đội bóng phố núi lại bố trí đội hình xuất phát gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. "Lá chắn thép" Trần Trung Kiên không có tên trong danh sách đăng ký trận đấu, thay anh là thủ môn trẻ Đinh Phước Sang. Nên nhớ, thủ môn Trung Kiên là người góp công rất lớn cho HAGL ở mùa giải năm nay. Ở trận thắng SLNA tại chảo lửa thành Vinh, Trung Kiên đã hóa giải hầu hết các pha dứt điểm của đội bóng xứ Nghệ. Thủ môn Phước Sang trong lần đầu bắt chính tại V-League dĩ nhiên khó đứng vững trước sức ép của PVF-CAND nên để thủng lưới 2 bàn, do Eid Mahmoud và Phạm Lý Đức ghi. Lý Đức là cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của HAGL và là một trong những cầu thủ xuất sắc của U.23 VN. Nỗ lực của HAGL giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút bù giờ hiệp 1. Sang hiệp 2, khi PVF-CAND chơi chậm, chắc để bảo toàn chiến thắng, HAGL đã không thể vùng lên để san bằng cách biệt.

Vòng 22 V-League: CLB Công an Hà Nội chạm 1 tay vào ngôi vương nhờ Đình Bắc

Chiến thắng tại Pleiku là trận thắng quý hơn vàng của PVF-CAND bởi họ đẩy CLB Đà Nẵng trở lại vị trí cuối bảng. Còn HAGL chưa thật sự an toàn khi dậm chân ở vị trí 11 với 22 điểm, hơn vị trí 13 (phải đá play-off trụ hạng) của PVF-CAND 5 điểm.

PVF-CAND (phải) có chiến thắng quan trọng trên sân Pleiku ảnh: Khả Hòa

Thể Công Viettel xây chắc ngôi nhì bảng

Trong tình cảnh khó khăn, CLB Thể Công Viettel đã có chiến thắng quan trọng khi đánh bại chủ nhà Hà Tĩnh với tỷ số 2-0. Khác các trận gần đây, trận này Thể Công Viettel chơi tấn công rất tốt và chặt chẽ trong khâu phòng ngự dù HLV Popov vẫn chưa thể chỉ đạo ở khu kỹ thuật. Trợ lý HLV Nguyễn Văn Biển đã làm rất tốt vai trò người đóng thế, với những chỉ đạo trực tiếp trên sân. Thể Công Viettel cầm giữ bóng nhiều hơn, tấn công tốt hơn ở đầu trận nên đã lấy trọn 3 điểm trên sân khách. Cầu thủ chơi nổi bật ở trận đấu này là trung vệ Bùi Tiến Dũng khi anh xuất sắc ghi cả 2 bàn cho Thể Công Viettel ở các phút 7 và 16. Chiến thắng này rất quan trọng với đội bóng khoác áo lính, giúp họ gia tăng khoảng cách với đội hạng 3 Ninh Bình lên 5 điểm. Ở vòng đấu 23, khi Thể Công Viettel gặp Nam Định vào ngày 17.5, HLV Popov hết án phạt và trở lại nắm quyền chỉ đạo, nên chắc chắn các cầu thủ sẽ được tiếp thêm sức mạnh.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội tiến thêm một bước dài đến chức vô địch khi lội ngược dòng thắng Nam Định 3-2. Trận thắng này giúp CLB Công an Hà Nội được 57 điểm, hơn Thể Công Viettel 11 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, CLB Công an TP.HCM thắng SLNA 3-1.