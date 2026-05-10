HAGL thua đau trên sân nhà, PVF-CAND ‘trả lại’ đáy BXH cho Đà Nẵng
Thể thao

HAGL thua đau trên sân nhà, PVF-CAND 'trả lại' đáy BXH cho Đà Nẵng

Quỳnh Phương
10/05/2026 20:25 GMT+7

Chiều 10.5, HAGL để thua PVF-CAND 1-2 trên sân Pleiku tại vòng 22 V-League 2025-2026. Kết quả này giúp đội khách vươn lên vị trí thứ 13, đồng thời đẩy SHB Đà Nẵng xuống cuối bảng.

PVF-CAND nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành HAGL. Ngay những phút đầu, Thanh Nhàn đã khiến hàng thủ đội chủ nhà chao đảo với cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc.

HAGL cũng có cơ hội đáng chú ý khi Duy Tâm thực hiện cú sút phạt kỹ thuật nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của đội chủ sân Pleiku.

Sau quãng thời gian chơi ăn miếng trả miếng, PVF-CAND dần chiếm thế chủ động nhờ những pha phối hợp tốc độ. Phút 29, Mahmoud mở tỷ số cho đội khách sau đường kiến tạo thuận lợi của Mpande.

Có bàn dẫn trước, PVF-CAND càng chơi hưng phấn hơn. Đến phút 42, Lý Đức dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống phòng ngự thiếu tập trung của HAGL.

Tuy nhiên, đội chủ nhà kịp rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ. Phút 45+4, Conceicao khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Ngọc Lâm.

Sang hiệp 2, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng đội bóng phố Núi gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của PVF-CAND.

Trong khi đó, đội khách chủ động lùi sâu đội hình và tập trung bảo vệ lợi thế. HAGL chơi nỗ lực nhưng thiếu sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng nên không thể tạo khác biệt.

Chung cuộc, HAGL thua PVF-CAND 1-2 ngay trên sân nhà. Chiến thắng quan trọng này giúp PVF-CAND tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng, còn HAGL vẫn chưa thể yên tâm trong cuộc đua ở nhóm cuối bảng.

