Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Kim Sang-sik tự tin ‘đá sòng phẳng’ với Hàn Quốc, HLV UAE cảnh giác điều này từ Việt Nam
Video Thể thao

HLV Kim Sang-sik tự tin ‘đá sòng phẳng’ với Hàn Quốc, HLV UAE cảnh giác điều này từ Việt Nam

Hồ Hiền
Hồ Hiền
10/05/2026 18:39 GMT+7

Sau lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027, cả HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam và HLV trưởng đội tuyển UAE Cosmin Olaroiu đều đã có những chia sẻ đầy thận trọng nhưng cũng không kém phần tự tin về cục diện bảng đấu.

Kết quả bốc thăm rạng sáng 10.5.2026 đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng với Yemen. Dù phải gặp đội bóng quê hương, HLV Kim Sang-sik vẫn lạc quan. Ông cho rằng đây là bảng đấu khó nhưng vẫn là kết quả khá tốt với đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tự tin ‘đá sòng phẳng’ với Hàn Quốc, HLV UAE cảnh giác điều này từ Việt Nam

HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại buổi bốc thăm: "Dù Hàn Quốc hay UAE cũng đều là những đội bóng mạnh, nhưng nhìn tổng thể tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam và muốn truyền tinh thần tự tin từ thành công của lứa U.23 cho đội tuyển quốc gia.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp UAE ngày 10.1.2027, sau đó chạm trán Hàn Quốc ngày 15.1 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Li Băng hoặc Yemen ngày 20.1.

Trong 8 lần gặp UAE trước đây, đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 5. Tuy nhiên, Việt Nam từng có những chiến thắng đáng nhớ như trận thắng 2-0 tại Asian Cup 2007 và 1-0 ở vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, màn tái đấu giữa Việt Nam và UAE tại Asian Cup 2027 được dự báo sẽ rất khó lường.

Theo HLV trưởng đội tuyển UAE Cosmin Olaroiu, bảng E là thử thách thực sự cho tham vọng tiến sâu của UAE. Khi phân tích các đối thủ, vị HLV đánh giá rất cao đội tuyển Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo về sự khó lường của đội tuyển Việt Nam.

Tin liên quan

Nhận diện các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Nhận diện các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp đấu giữa Yemen với Li Băng tại Asian Cup 2027. Đây được đánh giá là bảng đấu dễ thở hơn những kỳ Asian Cup gần đây, mở ra hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Báo Hàn Quốc và UAE đặc biệt chú ý đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027

Khám phá thêm chủ đề

HLV Kim Sang-sik Asian Cup 2027 HLV Cosmin Olaroiu đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Hàn Quốc Đội tuyển UAE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận