Kết quả bốc thăm rạng sáng 10.5.2026 đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng với Yemen. Dù phải gặp đội bóng quê hương, HLV Kim Sang-sik vẫn lạc quan. Ông cho rằng đây là bảng đấu khó nhưng vẫn là kết quả khá tốt với đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tự tin ‘đá sòng phẳng’ với Hàn Quốc, HLV UAE cảnh giác điều này từ Việt Nam

HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại buổi bốc thăm: "Dù Hàn Quốc hay UAE cũng đều là những đội bóng mạnh, nhưng nhìn tổng thể tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam và muốn truyền tinh thần tự tin từ thành công của lứa U.23 cho đội tuyển quốc gia.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp UAE ngày 10.1.2027, sau đó chạm trán Hàn Quốc ngày 15.1 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Li Băng hoặc Yemen ngày 20.1.

Trong 8 lần gặp UAE trước đây, đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 5. Tuy nhiên, Việt Nam từng có những chiến thắng đáng nhớ như trận thắng 2-0 tại Asian Cup 2007 và 1-0 ở vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, màn tái đấu giữa Việt Nam và UAE tại Asian Cup 2027 được dự báo sẽ rất khó lường.

Theo HLV trưởng đội tuyển UAE Cosmin Olaroiu, bảng E là thử thách thực sự cho tham vọng tiến sâu của UAE. Khi phân tích các đối thủ, vị HLV đánh giá rất cao đội tuyển Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo về sự khó lường của đội tuyển Việt Nam.