Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cặp Đình Bắc - Xuân Son sẽ giúp đội tuyển Việt Nam 'càn quét' AFF Cup?

Hồng Nam
11/05/2026 18:25 GMT+7

Phong độ chói sáng của Đình Bắc tại V-League giúp HLV Kim Sang-sik có thêm mũi tấn công lợi hại song hành cùng Xuân Son ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có 'súng hai nòng'

Cách đây 2 tháng, Đình Bắc từng đứng trước áp lực phải giải tỏa cơn khát ghi bàn tại V-League. Chân sút sinh năm 2004 "tịt ngòi" 14 trận, trong đó, có những lần chân sút trẻ của đội tuyển Việt Nam đã đưa bóng vào lưới, nhưng bị từ chối do việt vị, đồng đội phạm lỗi, hoặc CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) bị hủy kết quả vì lỗi kỹ thuật.

Thế nhưng, Đình Bắc cũng chỉ cần đúng 2 tháng để bước lên từ con số 0 ở V-League, trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vua phá lưới. Với cú đúp vào lưới Nam Định (tối 11.5) ở vòng 22 V-League, Đình Bắc đã ghi 10 bàn trong 6 trận gần nhất. 

Đình Bắc tỏa sáng với 10 bàn sau 6 trận cho CLB CAHN

Hiệu suất 1,67 bàn/trận là con số mơ ước với bất kỳ ngoại binh V-League nào, chưa nói đến chân sút nội vốn thành tích ghi bàn khiêm tốn hơn, càng không kể đến cầu thủ mới 22 tuổi và chỉ mới đá mùa V-League trọn vẹn thứ ba. 

Tuy nhiên, cái hay của Đình Bắc không chỉ nằm trên khía cạnh ghi bàn hay kiến tạo thuần túy. Chân sút 22 tuổi đang là cầu thủ đa năng bậc nhất trong hệ thống tấn công của CLB CAHN. Anh làm tốt mọi khía cạnh, từ tì đè, rê dắt, làm tường, chạy chỗ tìm khoảng trống đến kỹ năng dứt điểm đa dạng bằng hai chân. Rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một chân sút toàn diện từ thể hình (cao 1,79 m) đến kỹ chiến thuật và phong cách chơi bóng, có thể một mình định đoạt cục diện. 

Ở pha làm bàn mở tỷ số vào lưới Nam Định, Đình Bắc càn lướt dũng mãnh qua 2 trung vệ đối thủ, chạy nước rút rồi giữ thăng bằng trước áp lực để sút chéo góc thành bàn. Một pha ghi bàn đậm chất V-League, chỉ khác là người "làm tất ăn cả" bằng sức mạnh dũng mãnh không phải một ngoại binh, mà là nội binh bước lên từ hào quang giải trẻ. 

Đình Bắc càn lướt dũng mãnh

HLV Kim Sang-sik từng nhìn thấu tiềm năng Đình Bắc, khi gọi tiền đạo sinh năm 2004 trong đợt chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Khi ấy, Đình Bắc còn là "ngọc thô" thiếu trải nghiệm thực chiến và còn dựa nhiều vào kỹ thuật, sức mạnh đơn thuần. Song, màn tỏa sáng ở U.23 Việt Nam với ngôi vua phá lưới châu Á, cùng chuỗi trận nhả đạn ở V-League là đủ để Đình Bắc thuyết phục ông Kim.

Đình Bắc có suất lên đội tuyển Việt Nam, đó là điều chắc chắn. Nếu tìm được chỗ đứng phù hợp cho học trò, ông Kim sẽ có bộ đôi tấn công Đình Bắc - Xuân Son đầy uy lực cho AFF Cup 2026. 

Bộ đôi hoàn hảo? 

Giữa Đình Bắc và Xuân Son tồn tại nhiều điểm chung: độc lập tác chiến tốt, có thể một mình tạo ra hoặc giải quyết tình huống, đủ sức giữ bóng làm tường cho hàng tiền vệ triển khai lối chơi. 

Xuân Son có cơ bắp và sức mạnh vô song để bảo vệ quả bóng trước áp lực, còn Đình Bắc lại cầm bóng rất chắc, rê dắt ổn định và khó bị truy cản nhờ những bước chạy thanh thoát. 

Xuân Son sẽ lợi hại hơn khi có đối tác xứng tầm như Hoàng Hên, Đình Bắc

Dù vậy, điều quan trọng nhất là cả hai đều sở hữu tinh thần đồng đội lấn lướt "cái tôi" cá nhân. Tại AFF Cup 2024, Xuân Son không chỉ là mũi tiên phong đẳng cấp ghi 7 bàn sau 5 trận cho đội tuyển Việt Nam, mà anh còn di chuyển rộng để kết nối bóng, sẵn sàng lùi về sau nhường chỗ cho Hai Long, Tiến Linh băng lên. 

Những pha ban bật tinh tế, xử lý mềm mại trong thân hình rắn chắc đã tạo nên Xuân Son toàn năng, khó bị bắt bài. Anh trở thành nhân tố nâng tầm cả hệ thống tấn công (giúp Việt Nam ghi 15 bàn chỉ trong 5 trận ở nửa sau giải đấu), chứ không đơn thuần độc diễn ghi bàn. "Có bóng khó, cứ chuyền cho Xuân Son là yên tâm", một tuyển thủ quốc gia chia sẻ. 

Đình Bắc chưa đạt tới đẳng cấp đàn anh, nhưng đang trên đường trở thành mũi tấn công toàn năng tương tự. Dưới bàn tay rèn giũa nghiêm khắc của HLV Polking tại CLB CAHN, Đình Bắc đã tiết chế cái tôi cá nhân để hòa nhập với nhịp điệu tập thể. 

Đình Bắc đã chuyền và phối hợp nhiều hơn, sẵn sàng hy sinh chạy chỗ hút người, nhả bóng cho đồng đội tìm kiếm không gian. Nhưng khi cần, tiền đạo trẻ của CAHN vẫn có thể độc diễn ghi bàn, vẫn có thể "ích kỷ" trong khuôn khổ cho phép để tối ưu hóa khả năng tấn công.

Xuân Son và Đình Bắc chưa từng có cơ hội song hành ở giải chính thức. Song, sớm thôi, khi ông Kim hòa quyện được cả hai vào hệ thống tấn công phù hợp, đội tuyển Việt Nam sẽ rất lợi hại ở AFF Cup 2026. 

