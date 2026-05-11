Kịch bản hấp dẫn 'như phim' sẽ đưa U.17 Việt Nam đoạt vé World Cup: Đấu UAE ngày nào?

Cánh cửa rộng mở với U.17 Việt Nam

Thất bại đậm 1-4 trước U.17 Hàn Quốc (lượt trận thứ hai bảng C VCK U.17 châu Á 2026) mang đến cảm giác tiếc nuối sâu sắc cho U.17 Việt Nam.

Có bàn mở tỷ số ở phút 32 và trình diễn lối chơi kiên cường, nhưng thủ môn Lý Xuân Hòa cùng đồng đội lại mất tập trung trong 10 phút cuối trận, dẫn đến phải nhận 4 bàn thua chóng vánh.

Trận thua này khiến U.17 Việt Nam lỡ cơ hội đoạt vé World Cup sớm. Thầy trò HLV Cristiano Roland phải chờ đến lượt đấu hạ màn để biết có suất đá tứ kết châu Á và đi World Cup hay không.

Cục diện bảng C sau 2 lượt đấu ẢNH: AFC

Tại bảng C, U.17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, hiệu số +3. U.17 Việt Nam đứng nhì với 3 điểm, hiệu số -2. U.17 Yemen có 3 điểm, hiệu số 0, nhưng xếp sau Việt Nam do thua ở trận đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, U.17 UAE đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm, hiệu số -1. Cả bốn đội bóng còn nguyên khả năng đi tiếp lẫn nguy cơ bị loại trước thềm lượt trận hạ màn.

Để giữ được suất vào tứ kết (vé trực tiếp đến U.17 World Cup), U.17 Việt Nam cần kết quả có lợi ở lượt đấu hạ màn, với những kịch bản sau có thể xảy ra:

- Nếu U.17 Việt Nam đánh bại U.17 UAE: Thầy trò HLV Cristiano Roland chắc chắn có tấm vé đá tứ kết và dự World Cup, dù trận đấu còn lại giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Yemen có kết thúc với tỷ số nào.

- Nếu U.17 Việt Nam hòa U.17 UAE: U.17 Việt Nam cần U.17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa U.17 Yemen để có tấm vé đá tứ kết và dự World Cup.

- Nếu U.17 Việt Nam thua U.17 UAE: Thầy trò ông Roland chắc chắn không thể vào tứ kết, do hết cơ hội đoạt ngôi nhất hoặc nhì. Tuy nhiên, U.17 Việt Nam vẫn có thể đoạt vé dự World Cup, nếu đứng thứ ba bảng C. Nghịch lý này xuất phát từ đâu?

U.17 Việt Nam phải tiếp tục chiến đấu ẢNH: AFC

Lý do là bởi, châu Á có 8 suất dự U.17 World Cup 2026, bên cạnh suất thứ 9 mặc định dành cho chủ nhà U.17 Qatar. Trong trường hợp U.17 Qatar (hiện đứng nhì bảng B) đoạt vé tứ kết, 1 suất dự World Cup còn lại sẽ trao cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Còn nếu U.17 Qatar bị loại, chỉ có 8 đội nhất nhì các bảng mới được dự U.17 World Cup.

Do đó, nếu U.17 Qatar đoạt vé đi tiếp, U.17 Việt Nam vẫn sẽ có cơ hội đá World Cup dẫu chỉ đứng thứ ba. Song, điều kiện đặt ra là thầy trò Roland phải là đội thứ ba có thành tích tốt nhất, khi đặt cạnh các bảng A, B và D. Kết quả với đội cuối bảng sẽ không được tính, do bảng D chỉ có 3 đội (U.17 CHDCND Triều Tiên rút lui phút chót).

Nói tóm lại, U.17 Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa tứ kết và dự World Cup nếu thắng hoặc hòa U.17 UAE ở lượt cuối.

Nếu thua U.17 UAE và đứng thứ ba chung cuộc, còn U.17 Qatar đoạt vé tứ kết ở bảng B, U.17 Việt Nam sẽ hết cơ hội đá tứ kết nhưng vẫn có suất dự World Cup nếu là đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Quyền tự quyết vì thế vẫn ở trong tay thầy trò Roland. Trận đấu sinh tử gặp U.17 UAE diễn ra vào 0 giờ ngày 14.5.