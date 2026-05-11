Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF và HLV Roland nói cực thấm sau trận thua Hàn: ‘Không việc gì phải khóc, U.17 Việt Nam sẽ…’

Hồng Nam
11/05/2026 02:40 GMT+7

Sau trận thua U.17 Hàn Quốc 1-4 tại lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U.17 châu Á 2026 vào rạng sáng 11.5, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng HLV trưởng Cristiano Roland đã động viên tinh thần các cầu thủ U.17 Việt Nam trong phòng thay đồ.

'U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội làm lại'

U.17 Việt Nam không giành được kết quả như mong muốn, lãnh đạo VFF và ban huấn luyện đều nhấn mạnh đây sẽ là bài học quý giá đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo vàng) căn dặn U.17 Việt Nam

Chia sẻ với toàn đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và tính kỷ luật trong thi đấu, đồng thời động viên các cầu thủ nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận đấu cuối cùng vòng bảng.

“Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Người đứng đầu VFF cũng khẳng định thất bại là một phần của bóng đá và điều quan trọng là các cầu thủ phải biết cách vượt qua để trưởng thành hơn. "Hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. Không có gì phải khóc cả. Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng hôm nay các con vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội.

Sẽ dốc sức cho trận then chốt gặp U.17 UAE

Trong khi đó, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò trước đối thủ mạnh như U.17 Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của những chi tiết nhỏ trong bóng đá ở cấp độ châu lục.

"Trước tiên, thầy muốn chúc mừng sự cố gắng mà các em đã thể hiện trên sân. Bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ và các em đã thấy điều đó quan trọng như thế nào”, HLV Cristiano Roland nói.

Nhà cầm quân người Brazil đồng thời yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gạt lại nỗi buồn để tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng. "Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Theo cục diện hiện tại của bảng C, U.17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết cũng như suất tham dự FIFA U.17 World Cup 2026. Toàn đội sẽ tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U.17 UAE ngày 14.5 với quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

