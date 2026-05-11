Báo Hàn Quốc hú vía: 'U.17 Việt Nam chơi đầy khó chịu, chúng ta đã thoát hiểm ngoạn mục'

Đối mặt với ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch, U.17 Việt Nam đã chơi đầy kiên cường. Đội bóng của HLV Cristiano Roland phòng ngự chặt chẽ và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 32 nhờ công của Sỹ Bách. Sau bàn thắng này, cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn thi đấu rất tốt, khiến đối thủ mạnh hàng đầu châu Á gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Xuân Hòa. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 84 khi An Sun-hyun ghi bàn gỡ hòa từ chấm đá phạt. Chỉ ít phút sau, U.17 Hàn Quốc ghi liên tiếp thêm 3 bàn để hoàn tất màn ngược dòng thắng 4-1.

U.17 Việt Nam khiến U.17 Hàn Quốc vất vả

Ngay khi trận đấu kết thúc, trang Star News Korea bình luận bất ngờ: “Trong bối cảnh thất bại đã cận kề, U.17 Hàn Quốc đã chơi “oanh tạc”, ngược dòng thoát hiểm một cách ngoạn mục. Trận thắng này thật may mắn và hú vía của U.17 Hàn Quốc”.

Trang Star News Korea cũng mô tả về diễn biến của trận đấu: “Trên sân Pitch Future C của King Abdullah ở Jeddah (Ả Rập Xê Út), U.17 Hàn Quốc nhập cuộc với thế trận áp đảo quen thuộc khi kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, đội bóng trẻ Việt Nam mới là bên chơi cực tốt, khiến U.17 Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ cùng các pha phản công tốc độ. Ngay từ đầu trận, U.17 Việt Nam đã có tình huống đột phá và dứt điểm nguy hiểm bên cánh trái, báo hiệu một thế trận không dễ dàng cho U.17 Hàn Quốc. Với U.17 Hàn Quốc, dù cầm bóng nhiều, chúng ta lại bế tắc trước hàng thủ chơi đầy kỷ luật và khó chịu của U.17 Việt Nam”.

U.17 Việt Nam khiến U.17 Hàn Quốc vất vả trong phần lớn thời gian trận đấu

Trong khi đó, Daum thừa nhận U.17 Hàn Quốc “không thể tạo ra cơ hội quyết định” trong phần lớn thời gian thi đấu. Tờ báo này đánh giá U.17 Việt Nam phòng ngự hiệu quả trước đội bóng “vượt trội về thể lực và tốc độ”, đồng thời liên tục tạo ra những pha phản công khiến thầy trò HLV Kim Hyun-jun vất vả chống đỡ.

Daum nhận xét: “Sự khó chịu của U.17 Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở hiệp 1. Từ một pha chuyển trạng thái rất nhanh, Sỹ Bách tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng khiến U.17 Hàn Quốc bất ngờ, bởi trước trận đấu đội bóng của HLV Kim Hyun-jun được đánh giá cao hơn rất nhiều. Sau bàn thua, U.17 Hàn Quốc tiếp tục ép sân nhưng vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của U.17 Việt Nam. Thủ môn U.17 Việt Nam cũng có ngày thi đấu nổi bật với hàng loạt pha cứu thua trước các cú sút nguy hiểm của Jung Ha-won và đồng đội. Phải rất vất vả, cũng như tận dụng việc U.17 Việt Nam đánh mất sự tập trung cuối trận, U.17 Hàn Quốc mới thoát hiểm ngoạn mục để có 3 điểm”.

Trang MT Sports cho rằng U.17 Hàn Quốc đã trải qua cảm giác “thất vọng” khi liên tục bỏ lỡ cơ hội và bị U.17 Việt Nam kéo vào thế trận phòng ngự phản công đầy khó chịu.

MT Sports nhận định: “Đến giữa hiệp hai, U.17 Hàn Quốc vẫn trong thế bám đuổi. Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 83, khi Ahn Sun-hyun thực hiện thành công cú đá phạt đẹp mắt để gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này giúp U.17 Hàn Quốc giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bùng nổ ở những phút cuối. Chỉ trong ít phút sau đó, Nam Ian, An Ju-wan và Kim Ji-woo liên tiếp ghi bàn, hoàn tất màn ngược dòng 4-1 cho U.17 Hàn Quốc”.

U.17 Hàn Quốc có 3 điểm sau màn ngược dòng, đánh bại U.17 Việt Nam

Ngoài việc nói về chiến thắng của đội nhà, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa ra những nhận định bất ngờ về lượt đấu cuối bảng C. Trang OSEN dự đoán: “Trận thắng của U.17 Hàn Quốc trước U.17 Việt Nam khiến bảng C trở nên rất phức tạp trước lượt đấu cuối. Dù vươn lên dẫn đầu với 4 điểm, U.17 Hàn Quốc vẫn chưa chắc suất đi tiếp và buộc phải tập trung tối đa ở trận gặp U.17 Yemen, bởi chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến chúng ta sẽ trả giá đắt. Trong khi đó, thất bại trước Hàn Quốc chưa khép lại hy vọng của U.17 Việt Nam. Với 3 điểm sau 2 lượt trận và còn trận quyết định gặp U.17 UAE, cánh cửa vào tứ kết vẫn đang rộng mở với thầy trò HLV Cristiano Roland. Còn lại, hai đội U.17 Yemen, U.17 UAE lần lượt có 3 điểm và 1 điểm, cũng sẵn sàng làm nên bất ngờ”.