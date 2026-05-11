Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Hàn Quốc hú vía: 'U.17 Việt Nam chơi đầy khó chịu, chúng ta đã thoát hiểm ngoạn mục'

Văn Trình
Văn Trình
11/05/2026 02:18 GMT+7

Dù nhận thất bại 1-4 trước U.17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C giải U.17 châu Á 2026, nhưng màn trình diễn của U.17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Hàn Quốc.

Đối mặt với ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch, U.17 Việt Nam đã chơi đầy kiên cường. Đội bóng của HLV Cristiano Roland phòng ngự chặt chẽ và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 32 nhờ công của Sỹ Bách. Sau bàn thắng này, cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn thi đấu rất tốt, khiến đối thủ mạnh hàng đầu châu Á gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Xuân Hòa. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 84 khi An Sun-hyun ghi bàn gỡ hòa từ chấm đá phạt. Chỉ ít phút sau, U.17 Hàn Quốc ghi liên tiếp thêm 3 bàn để hoàn tất màn ngược dòng thắng 4-1.

U.17 Việt Nam khiến U.17 Hàn Quốc vất vả

Ngay khi trận đấu kết thúc, trang Star News Korea bình luận bất ngờ: “Trong bối cảnh thất bại đã cận kề, U.17 Hàn Quốc đã chơi “oanh tạc”, ngược dòng thoát hiểm một cách ngoạn mục. Trận thắng này thật may mắn và hú vía của U.17 Hàn Quốc”.

Trang Star News Korea cũng mô tả về diễn biến của trận đấu: “Trên sân Pitch Future C của King Abdullah ở Jeddah (Ả Rập Xê Út), U.17 Hàn Quốc nhập cuộc với thế trận áp đảo quen thuộc khi kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, đội bóng trẻ Việt Nam mới là bên chơi cực tốt, khiến U.17 Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ cùng các pha phản công tốc độ. Ngay từ đầu trận, U.17 Việt Nam đã có tình huống đột phá và dứt điểm nguy hiểm bên cánh trái, báo hiệu một thế trận không dễ dàng cho U.17 Hàn Quốc. Với U.17 Hàn Quốc, dù cầm bóng nhiều, chúng ta lại bế tắc trước hàng thủ chơi đầy kỷ luật và khó chịu của U.17 Việt Nam”.

Báo Hàn Quốc hú vía: 'U.17 Việt Nam chơi đầy khó chịu, chúng ta đã thoát hiểm ngoạn mục'- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam khiến U.17 Hàn Quốc vất vả trong phần lớn thời gian trận đấu

ẢNH: THE-AFC

Trong khi đó, Daum thừa nhận U.17 Hàn Quốc “không thể tạo ra cơ hội quyết định” trong phần lớn thời gian thi đấu. Tờ báo này đánh giá U.17 Việt Nam phòng ngự hiệu quả trước đội bóng “vượt trội về thể lực và tốc độ”, đồng thời liên tục tạo ra những pha phản công khiến thầy trò HLV Kim Hyun-jun vất vả chống đỡ.

Daum nhận xét: “Sự khó chịu của U.17 Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở hiệp 1. Từ một pha chuyển trạng thái rất nhanh, Sỹ Bách tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng khiến U.17 Hàn Quốc bất ngờ, bởi trước trận đấu đội bóng của HLV Kim Hyun-jun được đánh giá cao hơn rất nhiều. Sau bàn thua, U.17 Hàn Quốc tiếp tục ép sân nhưng vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của U.17 Việt Nam. Thủ môn U.17 Việt Nam cũng có ngày thi đấu nổi bật với hàng loạt pha cứu thua trước các cú sút nguy hiểm của Jung Ha-won và đồng đội. Phải rất vất vả, cũng như tận dụng việc U.17 Việt Nam đánh mất sự tập trung cuối trận, U.17 Hàn Quốc mới thoát hiểm ngoạn mục để có 3 điểm”.

Trang MT Sports cho rằng U.17 Hàn Quốc đã trải qua cảm giác “thất vọng” khi liên tục bỏ lỡ cơ hội và bị U.17 Việt Nam kéo vào thế trận phòng ngự phản công đầy khó chịu.

MT Sports nhận định: “Đến giữa hiệp hai, U.17 Hàn Quốc vẫn trong thế bám đuổi. Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 83, khi Ahn Sun-hyun thực hiện thành công cú đá phạt đẹp mắt để gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này giúp U.17 Hàn Quốc giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bùng nổ ở những phút cuối. Chỉ trong ít phút sau đó, Nam Ian, An Ju-wan và Kim Ji-woo liên tiếp ghi bàn, hoàn tất màn ngược dòng 4-1 cho U.17 Hàn Quốc”.

Báo Hàn Quốc hú vía: 'U.17 Việt Nam chơi đầy khó chịu, chúng ta đã thoát hiểm ngoạn mục'- Ảnh 2.

U.17 Hàn Quốc (bìa trái) có 3 điểm sau màn ngược dòng, đánh bại U.17 Việt Nam

ẢNH: THE-AFC

Ngoài việc nói về chiến thắng của đội nhà, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa ra những nhận định bất ngờ về lượt đấu cuối bảng C. Trang OSEN dự đoán: “Trận thắng của U.17 Hàn Quốc trước U.17 Việt Nam khiến bảng C trở nên rất phức tạp trước lượt đấu cuối. Dù vươn lên dẫn đầu với 4 điểm, U.17 Hàn Quốc vẫn chưa chắc suất đi tiếp và buộc phải tập trung tối đa ở trận gặp U.17 Yemen, bởi chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến chúng ta sẽ trả giá đắt. Trong khi đó, thất bại trước Hàn Quốc chưa khép lại hy vọng của U.17 Việt Nam. Với 3 điểm sau 2 lượt trận và còn trận quyết định gặp U.17 UAE, cánh cửa vào tứ kết vẫn đang rộng mở với thầy trò HLV Cristiano Roland. Còn lại, hai đội U.17 Yemen, U.17 UAE lần lượt có 3 điểm và 1 điểm, cũng sẵn sàng làm nên bất ngờ”.

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Úc hôm nay: Vượt khó để giành vé World Cup

Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Úc hôm nay: Vượt khó để giành vé World Cup

Nếu vượt qua được U.17 nữ Úc ở trận tứ kết VCK U.17 nữ châu Á 2026 diễn ra lúc 14 giờ hôm nay (11.5), đội tuyển U.17 nữ VN sẽ chạm tay đến tấm vé lịch sử dự VCK U.17 World Cup nữ diễn ra tại Ma Rốc vào cuối năm.

U.17 Hàn Quốc thắng ngược 4-1: U.17 Việt Nam 'vỡ trận' với 4 bàn thua chóng vánh

U.17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm vào bán kết châu Á, giành vé World Cup: Phải đánh bại Úc

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Hàn Quốc U.17 châu Á Đông Nam Á Ngược dòng truyền thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận